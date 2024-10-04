Январская прогулка по Царскому Селу и Петербургу

Хотите окунуться в атмосферу Российской империи и узнать больше об истории Царского Села и Петербурга? Тогда приглашаем вас новогодний тур в город на Неве, чтобы прогуляться по зимнему Царскому Селу, полюбоваться красотой павильонов и пейзажей царского парка, и увидеть знаменитые витражи Исаакиевского собора. А в свободный день сможете отправиться в Кронштадт и Ораниенбаум!
5
3 отзыва
Январская прогулка по Царскому Селу и Петербургу
Январская прогулка по Царскому Селу и Петербургу
Январская прогулка по Царскому Селу и Петербургу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Свободный день

Время в программе указано ориентировочно, время встречи и точный тайминг уточнять перед заездом.

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу, заселение после расчетного часа (14:00-15:00).

Свободный день.

Приезд. Свободный деньПриезд. Свободный деньПриезд. Свободный деньПриезд. Свободный день
2 день

Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец

Завтрак в гостинице после ночлега.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).

10:30-12:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой.

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».

Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

14:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

14:00 Дополнительно:

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца и выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при наборе группе от 20 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.).

16:00 (18:30) Трансфер по базовым гостиницам (зависит от набора группы на доп. экскурсии).

Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецЭкскурсия в Царское село и Екатерининский дворецЭкскурсия в Царское село и Екатерининский дворецЭкскурсия в Царское село и Екатерининский дворец
3 день

Экскурсия по городу. Исаакиевский собор

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».

11:00-14:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.

14:00-15:00 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в соборе и центре города без трансфера.

Экскурсия по городу. Исаакиевский соборЭкскурсия по городу. Исаакиевский соборЭкскурсия по городу. Исаакиевский соборЭкскурсия по городу. Исаакиевский собор
4 день

Свободный день. Автобусная экскурсия в Кронштадт и Ораниенбаум за доп. плату. Отъезд

Завтрак в гостинице после ночлега.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день.

Дополнительно (бронируется заранее):

09:00-20:00 Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора и Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца.

  • 09:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

13:30 Обед в кафе или ресторане города за доп. плату.

19:30-20:00 Трансфер на Московский вокзал.

Свободный день. Автобусная экскурсия в Кронштадт и Ораниенбаум за доп. плату. ОтъездСвободный день. Автобусная экскурсия в Кронштадт и Ораниенбаум за доп. плату. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Москва»): 4100 руб.

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Россия 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
СтандартныйБизнесБизнес с конд. Комфорт
03.01.258450128009200860012650950089001295010100935016100

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.

Космос Прибалтийская 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
СтандартныйСупериор.
03.01.259800935012350116001070016100

КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.

Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Одноместный
Делюкс
03.01.2513100117501010019100

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол" Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.

Ривер Палас Отель 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Одноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
03.01.251760015650150502735018650162501565029300

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Достоевский 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
СтандартныйСупериор.
03.01.251070015350116001265017300

Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд До 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Невский берег (122) 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
03.01.251385021800164001475026600

Невский берег 93 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Невский берег (93) 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Одноместный
Стандартный
03.01.251385021800

Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры,в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Cronwell Inn Стремянная 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
СтандартныйКомфорт
03.01.251420024250154501425026750

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Порт Комфорт Лиговский 29 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с двуспальной кроватью
Стандарт (быв. Смарт)
03.01.2514300134002180013850

Кравт Невский СПА 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Кравт Невский СПА 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюОдноместный
Стандартный
03.01.252030032300

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Гранд Отель Эмеральд 5*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) Одноместный
СтандартныйСтандартный Премиум
03.01.252090019550188003290022850207502000036650

Скидка детям до 14 лет (5-13 лет): 750 руб.

Скидка детям до 14 -16 лет: 250 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.

Варианты проживания

Отель «Арт Нуво Палас» 4

3 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Отель «Cosmos Прибалтийская» 4

3 ночи

Из отеля «Cosmos Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

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Апарт-отель Yard Residence 4

3 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

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Отель «Москва» 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Ривер Палас» 4

3 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

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«Россия» 3

3 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

«Россия» 3«Россия» 3«Россия» 3«Россия» 3«Россия» 3

Cort Inn 4

3 ночи

Гостиница Cort Inn расположена в городе Санкт-Петербург в 2,8 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 273 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.

В гостинице есть ресторан, тренажёрный зал, конференц-зал.

У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. Для людей с особенностями здоровья доступны необходимые удобства.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, консьерж-сервис, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Cort Inn 4Cort Inn 4Cort Inn 4Cort Inn 4Cort Inn 4Cort Inn 4

Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Порт Комфорт Лиговский 29 4

3 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Невский берег 122

3 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122

Невский Берег 93

3 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Невский Берег 93Невский Берег 93Невский Берег 93Невский Берег 93

Отель Cronwell Inn Стремянная

3 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Отель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn Стремянная

Спа-отель Kravt Nevsky Hotel

3 ночи

Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.

Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.

При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.

Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.

В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.

Спа-отель Kravt Nevsky HotelСпа-отель Kravt Nevsky HotelСпа-отель Kravt Nevsky HotelСпа-отель Kravt Nevsky Hotel

Гранд Отель Эмеральд 5

3 ночи

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии по желанию (бронируется заранее)
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (5-13 лет): 750 руб.

Скидка детям до 14 -16 лет: 250 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
4 окт 2024
Впервые приобрели тур на сайте сообщества "Большая Страна". Волнения и сомнения посещали. Вопросы задавали, сразу получали ответы. Очень понравился тур " Незабываемые дни на берегах Невы ". Спасибо большое! Принимающая
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сторона. Организация очень хорошая. Добрались из аэропорта в гостиницу выбранную нами на стадии бронирования, заселили раньше, за сто особое спасибо персоналу гостиницы " Русь". Привели себя в порядок, осмотрелись и отправились к Гостинице "Октябрьская" На встречу с Гидом. На хороших автобусах выезжали на экскурсии согласно программы, предоставленной туроператором. Всё очень достойно организованно. Спасибо за прекрасно проведённое время!

Р
3 окт 2024
Организация тура, начиная с размещения в гостинице и экскурсии по Питеру и Петергофе на высшем уровне. Проживание было в гостинице Октябрьская. Надеемся, что приедем еще, осталось очень много интересных мест, которые хотелось посетить. Три дня это слишком маловато, но для первого посещения впечатлений было много. Спасибо большое.
О
24 сен 2024
Организовано всё хорошо!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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