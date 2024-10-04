Хотите окунуться в атмосферу Российской империи и узнать больше об истории Царского Села и Петербурга? Тогда приглашаем вас новогодний тур в город на Неве, чтобы прогуляться по зимнему Царскому Селу, полюбоваться красотой павильонов и пейзажей царского парка, и увидеть знаменитые витражи Исаакиевского собора. А в свободный день сможете отправиться в Кронштадт и Ораниенбаум!

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13:30 Обед в кафе или ресторане города за доп. плату.

09:00-20:00 Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора и Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца.

15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в соборе и центре города без трансфера.

14:00-15:00 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

16:00 (18:30) Трансфер по базовым гостиницам (зависит от набора группы на доп. экскурсии).

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца и выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при наборе группе от 20 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.).

14:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».

10:30-12:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой.

Время в программе указано ориентировочно, время встречи и точный тайминг уточнять перед заездом.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Москва»): 4100 руб.

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Россия 3*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/ Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Бизнес Бизнес с конд. Комфорт 03.01.25 8450 12800 9200 8600 12650 9500 8900 12950 10100 9350 16100

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.

Космос Прибалтийская 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Супериор. 03.01.25 9800 9350 12350 11600 10700 16100

КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.

Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Одноместный Делюкс 03.01.25 13100 11750 10100 19100

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол" Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.

Ривер Палас Отель 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Одноместный Стандартный с видом на Город Стандартный с видом на Неву 03.01.25 17600 15650 15050 27350 18650 16250 15650 29300

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Достоевский 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Супериор. 03.01.25 10700 15350 11600 12650 17300

Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд До 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Невский берег (122) 3*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Комфорт 03.01.25 13850 21800 16400 14750 26600

Невский берег 93 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Невский берег (93) 3*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Стандартный 03.01.25 13850 21800

Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры,в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Cronwell Inn Стремянная 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Комфорт 03.01.25 14200 24250 15450 14250 26750

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Порт Комфорт Лиговский 29 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с двуспальной кроватью Стандарт (быв. Смарт) 03.01.25 14300 13400 21800 13850

Кравт Невский СПА 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Кравт Невский СПА 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Одноместный Стандартный 03.01.25 20300 32300

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).