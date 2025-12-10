Новогодний коктейль. Тур в Санкт-Петербург на 4 дня

Погрузитесь в магию имперской столицы, где блеск дворцовых залов встречается с шепотом заснеженных парков.

Вас ждут тайны Юсуповского дворца, богемная атмосфера Коломны и сияние Невского проспекта, увенчанное грандиозным праздником на Дворцовой
площади.

Прикоснитесь к величию русских императоров в Царском Селе, где оживают легенды Екатерининского дворца и Янтарной комнаты, и Петергофе. Продолжится ваше путешествие во времени в сокровищнице Эрмитажа, среди шедевров, переживших века. Программа тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня.

Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели в период с 30 декабря по 5 января.

Новогодний коктейль. Тур в Санкт-Петербург на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодний коктейль. Тур в Санкт-Петербург на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодний коктейль. Тур в Санкт-Петербург на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

30.12 Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные огни Петербурга»

Самостоятельный заезд в отель после 15:00. Встреча с гидом в центре города.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 18:00.

На этой экскурсии вы полюбуетесь нарядным убранством Северной столицы, узнаете о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

30.12 Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные огни Петербурга»30.12 Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные огни Петербурга»30.12 Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные огни Петербурга»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

31.12 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей Фаберже

Завтрак в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом на Московском вокзале. Отправление на экскурсию в 12:00.

Вы увидите улицы Петербурга, которые утопают в сказочной атмосфере, наполняются светом и ожиданием чудес.

Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим все основные достопримечательности и памятные места Северной столицы, которые в новогодний период выглядят особенно великолепно.

Вы сможете полюбоваться грандиозными архитектурными ансамблями Дворцовой и Сенатской площадей, припорошенных снегом в отражении сверкающих гирлянд.

Мы насладимся красотой залитой огнями Университетской набережной, где величественные здания в праздничной подсветке поприветствуют нас. Затем мы окажемся на Стрелке Васильевского острова, которая вся, в ослепительной иллюминации, создает удивительное зрелище.

Во время этой экскурсии Вы не только узнаете имена великих зодчих, творивших в Петербурге, но и почувствуете атмосферу веселья и радости, которая витает в воздухе. Это идеальный вариант для знакомства с городом: каждый двор, мостовая, набережная которого наполнены вековой историей.

Экскурсия в музей Фаберже. Музей Фаберже распахнет перед Вами двери в сокровищницу ювелирного искусства, где блистает знаменитая на весь мир коллекция пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России!

Представьте себе великолепие «Коронационного» пасхального яйца, сверкающего платиной и золотом, созданного в память о торжественной церемонии восшествия на престол Николая II!

А нежное пасхальное яйцо «Ландыши», подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне на Пасху — миниатюрные цветы из жемчуга, алмазы, бриллианты и сюрприз в виде скрытых портретов членов императорской семьи!

Пасхальные шедевры Фаберже — произведения искусства, наполненные смыслом и эмоциями. Ведь они связаны с важнейшими событиями в жизни императорской семьи и хранят память о знаковых событиях в истории России.

И это еще не все! Также Вы полюбуетесь многими другими роскошными украшениями, сотворенными в мастерских гениального мастера Фаберже. А после экскурсии в кафе музея Вы сможете попробовать уникальный десерт.

Продолжительность экскурсии 4-4,5 часа.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию и трансфер по отелям.

За дополнительную оплату: Новогодняя автобусная экскурсия (стоимость на взрослого – 3 500 руб., ребенок до 14 лет – 3 100 руб.). Украсьте свое новогоднее торжество невероятным приключением.

Нарядный, украшенный, новогодний Петербург предстанет перед Вами во всей своей праздничной иллюминации, в атмосфере фейерверков, брызг шампанского и огней пушистых елок. Зарядитесь положительными эмоциями на весь предстоящий год!

Встреча Нового года в ресторане гостиницы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

31.12 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей Фаберже31.12 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей Фаберже31.12 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей Фаберже31.12 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей Фаберже
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

01.01 Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов

Завтрак в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская». Отправление на экскурсию в 11:00.

Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга.

Здесь уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.

Внутренний двор Никольских Рядов – уникальное пространство в центре города. В бывших «обжорных рядах» отреставрированного гостиного двора создано удивительное место.

Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где можно побаловать себя вкусным горячим глинтвейном.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт не предоставляется.

01.01 Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов01.01 Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов01.01 Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов01.01 Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

02.01 Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Завтрак в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:00.

Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…

Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал площадью около 1000 квадратных метров, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.

Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца – знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.

После экскурсии по дворцу Вас ждет умиротворяющая прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга. Там изящные аллеи и живописные просторы парка, находящиеся под слоем белого искрящегося снега, подарят Вам незабываемые впечатления и прекрасные виды.

Продолжительность экскурсии 5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

02.01 Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка02.01 Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка02.01 Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка02.01 Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

03.01 Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:00.

Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по Невскому проспекту — главной магистрали Петербурга, сияющей рождественскими огнями! Эта экскурсия станет и увлекательной прогулкой, и настоящим путешествием во времени — Вы узнаете захватывающие истории и легенды знаменитой улицы.

Мы откроем Вам многие тайны исторических памятников и великолепных архитектурных ансамблей, расположенных здесь. И, конечно, покажем Вам самые лучшие места для Ваших фотографий, которые будут выглядеть просто роскошно, на фоне эффектных новогодних декораций.

Вас впечатлит, насколько красиво и ярко украшены Пассаж и ДЛТ — одни из старейших торговых домов в Петербурге, Дом Книги, Большая Конюшенная улица, как элегантно подсвечен величественный Казанский собор с его грандиозной колоннадой.

А между Большой Конюшенной улицей и Дворцовой площадью, мы увидим самую известную анфиладу дворов — дворы Капеллы, где Вы сможете ощутить дух старого Петербурга.

На Дворцовой площади нас ожидает главная новогодняя ель Петербурга, а также самая большая катальная горка, огромное разнообразие рождественских сувениров и сладостей и бокал горячего ароматного глинтвейна.

Закончится этот день экскурсией по Эрмитажу. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Мы пройдем по парадным залам: Иорданская лестница, Тронный зал, Галерея 1812 года, Павильонный зал с уникальными Золотыми часами «Павлин».

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии и покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

Продолжительность экскурсии 3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

03.01 Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с экскурсией по Эрмитажу03.01 Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с экскурсией по Эрмитажу03.01 Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с экскурсией по Эрмитажу03.01 Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с экскурсией по Эрмитажу03.01 Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с экскурсией по Эрмитажу03.01 Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с экскурсией по Эрмитажу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

04.01 Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу

Завтрак в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:30.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

И даже зимой, когда парковые партеры и клумбы занесены снегом, водометы бездействуют, а скульптура Большого каскада бережно укрыта от морозов, Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец.

Почти полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, дворец был восстановлен послевоенные десятилетия, и сегодня его интерьеры являют посетителям Дубовую лестницу и Дубовый кабинет Петра с резными панно начала 17 века, анфиладу парадных залов архитектора

Растрелли, китайские кабинеты Валлен-Деламота, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.

Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

04.01 Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу04.01 Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу04.01 Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

05.01 Загородная экскурсия в Кронштадт новогодний

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.

На новогодние каникулы мы подготовили для Вас необыкновенную экскурсию в Кронштадт. Она начнется со знакомства с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка.

Увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Далее мы посетим интерактивный музей «Дом маяков». Здесь Вы узнаете все о жизни на маяке, что такое фарватер и где он проходит в Финском заливе, что такое створный знак, увидите макеты маяков и даже сможете подать сигнал судну с маяка. А потом Вас ждет чаепитие с угощением и кое-что еще…

Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

05.01 Загородная экскурсия в Кронштадт новогодний05.01 Загородная экскурсия в Кронштадт новогодний05.01 Загородная экскурсия в Кронштадт новогодний
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость программы без проживания и питания: 26205 руб.

Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере344255180
1-местный номер421955180
Доп. место344252590

Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4272510640
1-местный номер561659800
Доп. место--

Невский берег 3*, Стандарт, завтрак "Шведский стол"

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере394258470
1-местный номер500307770
Доп. место363502800

Невский берег 3*, Комфорт, завтрак "Шведский стол"

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4368511270
1-местный номер5850010570
Доп. место376102800

Охтинская 3* Стандарт, Завтрак шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере355955950
1-местный номер438905740
Доп. место337202100

Станция L1 3* Мансарда, шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере399608820
1-местный номер523508540
Доп. место395104200

Станция L1 3* Стандарт, шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере405959240
1-местный номер536158960
Доп. место396954200

Станция M19 3* Стандарт, континентальный завтрак

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4251010500
1-местный номер561609800
Доп. место402604200

Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере386807980
1-местный номер493907560
Доп. место370303220

Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол!!!Номера с 1 большой кроватью!!!

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4357511200
1-местный номер561759800
Доп. место363752240

Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4740513720
1-местный номер6378512320
Доп. место375052240

Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол!!!Номера с 1 большой кроватью!!!

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4272510640
1-местный номер544859240
Доп. место376252940

Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4634013020
1-местный номер6167011620
Доп. место386902940

Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере403859100
1-местный номер498357700
Доп. место--

Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4251010500
1-местный номер540609100
Доп. место432605600

Станция S12 4* Классик, шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4783014000
1-местный номер6463012600
Доп. место433304900

Станция S12 4* Классик Мансарда, шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4655513160
1-местный номер6419512460
Доп. место429554900

Станция S10 4* Стандарт, шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4655513160
1-местный номер6419512460
Доп. место429554900

Катарина 4* Смарт/Мансарда, шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4300010820
1-местный номер538609030
Доп. место--

Катарина 4* Комфорт, шведский стол

Размещение4/3Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-х местном номере4683013340
1-местный номер6147011550
Доп. место397353360

Скидка на ребенка до 14 лет: 600 руб.

Варианты проживания

Кирочная

3 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Театральная площадь 4

3 ночи

Отель находится в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Охтинская»

3 ночи

Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.

Для заселения доступны категории Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.

Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.

В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.

Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.

Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Express Sadovaya Hotel

3 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Express Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya Hotel
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Трио

3 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

ТриоТриоТриоТрио
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский Берег

3 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Невский БерегНевский БерегНевский БерегНевский Берег
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Станция L1

3 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1Станция L1Станция L1Станция L1Станция L1
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Станция М19

3 ночи

Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.

Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежий продуктов, которые заряжают на новый день.

В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.

Станция М19Станция М19Станция М19
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Москва

3 ночи

Отель «Москва» 4* — современная четырехзвездочная гостиница, расположенная в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с главными достопримечательностями столицы и метро «Площадь Александра Невского». Гости могут воспользоваться услугами трансфера, прачечной и химчистки, экскурсионного обслуживания.

Для постояльцев подготовлены комфортабельные номера разных категорий: «Стандарт», «Комфорт», «Люкс», «Апартаменты». В каждом есть удобная мебель и современная техника, собственная ванная комната, а также следующие удобства: кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, телефон, холодильник, банные и гигиенические принадлежности. Из некоторых номеров открывается красивый вид на набережную Невы и городскую панораму.

В проживание включен завтрак формата «шведский стол». Дополнительно можно посетить другие заведения, работающие на территории отеля: рестораны русской, европейской, азиатской кухонь, кофейня, кафе быстрого питания, пекарня, чайхана, лобби-бар. Доступна доставка еды и напитков в номер.

Для проведения деловых и торжественных мероприятий возможна аренда площадок, оснащенных современным оборудованием: конференц-залы, кинозалы, банкетные залы.

Для досуга и приятного отдыха отель «Москва» 4* предоставляет множество сервисов: СПА-центр, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, торговый центр. На территории есть парковка. Расстояние до Московского железнодорожного вокзала — 1,64 км, до аэропорта — 21,8 км.

МоскваМоскваМоскваМосква
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Станция Премьер S12

3 ночи

Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.

Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.

Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».

Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Station Premier S10

3 ночи

Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.

Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.

По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.

В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.

Station Premier S10Station Premier S10Station Premier S10Station Premier S10Station Premier S10Station Premier S10
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Catherine Art Hotel

3 ночи

Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.

Catherine Art HotelCatherine Art HotelCatherine Art HotelCatherine Art HotelCatherine Art Hotel
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе: завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Транспортная карта «Подорожник»
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
  • Новогодний подарок
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Питание, не указанное в туре: завтраки, при выборе тарифа без проживания, обеды и ужины
  • Новогодний банкет
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Какая стоимость новогоднего банкета?
Название ресторанаСтоимостьСкидка на детейВремя проведения ужинаУсловие оплатыОписание праздника
Отель Достоевский 4*
Ресторан Достоевский

18000 руб.

* Действует раннее бронирование (при покупке билетов до 1 декабря 2025): 16 000 рублей

Дети до 6 лет проходят бесплатно, для детей с 7 до 13 лет стоимость билета

составляет 50%, а с 14 лет — полная стоимость взрослого билета.

с 22:30 до 4:30Требуется 100% оплата для бронирования билетов. Расположение столов предоставляется по запросу и доступности, но не гарантируется.
Администрация оставляет за собой право объединять небольшие группы за одним столом.

НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ ПО МОТИВАМ «ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЕВ»

Сюрпризы, подарки, море положительных эмоций и, конечно же, поиск драгоценностей мадам Петуховой.

Весь вечер с гостями будут остроумный ведущий и зажигательный DJ, они создадут атмосферу праздника и веселья.

Для детей будет обустроена комната с интересными играми, где они смогут весело и беззаботно провести время в компании Снегурочки.

Праздничный ужин станет гастрономическим путешествием во времени. Шеф-повар создал уникальное меню, вдохновлённое лучшими традициями русской кухни, но поданное с фирменным юмором и шиком, достойным великого комбинатора.
Бар Раскольников

14000 руб.

* Действует раннее бронирование (при покупке билетов до 1 декабря 2025): 12 000 рублей

Более камерная атмосфера нежели чем в ресторане Достоевский: обаятельная ведущая, живой вокал, диджей и восхитительный вид.
Отель Катарина 4*
Ресторан грузинской кухни

14000 руб.

10 000 детям до 14 лет.

До 4 лет включительно без предоставления питания - бесплатно

с 22:30 до 03-00

Полная оплата до 10.12.2025

С 24.12 отказ и возврат невозможен

Душевное и щедрое грузинское застолье, развлекательная программа и розыгрыши с призами. Для маленьких гостей сладкий подарок от Деда Мороза, а так же детский уголок с наборами для творчества и настольными играми. Ведущая вечера Анна Соловьёва, музыка DJ Vanson. В стоимость входит 375 мл грузинского вина на человека, и на выбор один напиток холодный и один горячий.
Отель Москва 4*
Самый большой и роскошный зал отеля "Москва" - Бальмонт

Стол категории "А" комфорт - 25 000 рублей с человека.

Стол категории "В" - 20 000 рублей с человека

VIP зона

Это отдельный закрытый балкон на 2 этаже с лучшим видом на сцену.

Количество персон за столом - 4 человека

Стоимость стола целиком - 120 000 рублей

Для детей до 12 лет - 50% от стоимости в зависимости от категории стола.

Сбор гостей: 31 декабря 2025 в 22:30.
Начало программы «Новогодняя ночь 2026»: 23:00.

Полная оплата в течении 5 рабочих дней после выставления счёта (СТРОГО!)

Корректировки заявок принимаются:

- не позднее 20 суток до 31.12.2025г, штрафные санкции не взимаются.

- от 20 до 15 суток при сокращении количества билетов более чем на 50% или аннуляцию билетов –штраф в размере 50% от суммы заявки.

- за аннуляцию билетов, менее чем за 15 суток до даты мероприятия, штраф в размере 100% от суммы заявки.

Гостей ждет:

- волшебная атмосфера новогодней ночи в компании музыкальной группы "Отпетые Мошенники"

- праздничный ужин от шеф-повара с деликатесами и традиционными новогодними блюдами

- игристое вино без ограничений

- впечатляющая шоу-программа с воздушными гимнастами

- конкурсы и призы от зажигательного ведущего

- поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

- дискотека

- новогодняя фотосессия от профессионального фотографа.
Отель Театральная площадь 4*и Экспресс Садовая 4*
Ресторан отеля Экспресс Садовая

15000 руб. (цена раннего бронирования, возможно увеличение цены).

За дополнительную плату 3000 руб. можно приобрести пакет безлимитный алкоголь

0-3 года –бесплатно

4-11 лет –8000 руб.

12 и старше –15 000 руб.

Сбор гостей: 31 декабря 2025 в 22:00 до 02-00 01.01.2026Требуется 100% оплата для бронирования билетов. Аннуляция за 15 дней до мероприятия- 100% штраф.

В программе «Новогодний Экспресс»:

- праздничная атмосфера

- веселый ведущий и DJ

- специальные гости: Дед Мороз и Снегурочка

- зажигательная музыка и танцы

- авторское меню от шеф-повара отеля (банкет в формате шведский стол)

- сюрпризы и розыгрыши подарков

…. и незабываемые впечатления от путешествия в ресторане, который на новогоднюю ночь превратиться в атмосферный вагон-ресторан новогоднего поезда.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на ребенка до 14 лет: 600 руб.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в данном туре?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Возможны ли изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

