Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.
На выбор все самые знаковые места Северной
Программа тура по дням
29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
1 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский». «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
2 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
3 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
11:00-14:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.
14:00-15:00 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.
15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в соборе и центре города без трансфера.
30 декабря и 6 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
2 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
10:30 Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
13:00-14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Трансфер по базовым гостиницам до 17:30-18:30.
31 декабря и 7 января. Дворцы Петербурга и музей Фаберже. Праздничный Новогодний банкет
Завтрак в гостинице после ночлега.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
1 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
2 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
3 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
13:30-14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в музее и центре города без трансфера.
31.12.24 Дополнительно (заказывать заранее):
Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять в октябре-ноябре).
31.12.24 Дополнительно (заказывать заранее):
21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.
Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно). Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.
1 января и 8 января. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»
1 января:
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Начало программы во второй половине дня.
1 автобус:
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»)
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
2 автобус:
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 13:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 14:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
3 автобус:
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
- 13:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
14:00-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.
17:00-18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.
На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 18:30-19:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.
8 января:
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»)
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
2 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
3 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
13:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.
15:30-16:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.
На выбор: Трансфер на Московский вокзал до 17:00-17:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.
2 января. Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
1 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
2 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
10:30-12:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
12:30-14:00 Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
14:00 Трансфер по базовым гостиницам до 16:00-17:30.
3 января. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
1 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»)
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
2 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
3 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.
13:00-14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.
14:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже и центре города без трансфера.
Внимание: время программы зависит от времени посещение Эрмитажа, по пятницам рабочие часы 11:00-20:00.
4 января. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
1 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
2 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
10:30-12:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой. Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
14:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
14:00 Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск.
Посещение Павловского дворца и выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при наборе группе от 20 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.).
16:00 (18:30) Трансфер по базовым гостиницам (зависит от набора группы на доп. экскурсии).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Москва» или «Октябрьская» - указывать при бронировании), цена зависит от даты заезда: 29.12.24 – 8950 руб., 30.12.24 – 9300 руб., 31.12.24 – 9950 руб., 01.01.25 – 9600 руб., 02.01.25 – 8900 руб., 03.01.25 – 8750 руб., 04.01.25 – 8750 руб., 05.01.25 – 8950 руб.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Россия 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный В
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Бизнес
|Бизнес с конд.
|Комфорт
|29.12.24
|13100
|17200
|13850
|13350
|17300
|14150
|13600
|17600
|14650
|13950
|20350
|30.12.24
|13650
|18000
|14400
|13800
|17850
|14700
|14100
|18150
|15300
|14550
|21300
|31.12.24
|14300
|18650
|15050
|14450
|18500
|15350
|14750
|18800
|15950
|15200
|21950
|01.01.25
|13950
|18300
|14700
|14100
|18150
|15000
|14400
|18450
|15600
|14850
|21600
|02.01.25
|13250
|17600
|14000
|13400
|17450
|14300
|13700
|17750
|14900
|14150
|20900
|03.01.25
|13100
|17450
|13850
|13250
|17300
|14150
|13550
|17600
|14750
|14000
|20750
|04.01.25
|13100
|17450
|13850
|13250
|17300
|14150
|13550
|17600
|14750
|14000
|20750
|05.01.25
|13300
|17650
|14050
|13450
|17500
|14350
|13750
|17800
|14950
|14200
|20950
КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.
|Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)
|Одноместный
|Делюкс
|29.12.24
|17950
|14950
|23950
|30.12.24
|18300
|15300
|24300
|31.12.24
|18950
|15950
|24950
|01.01.25
|18600
|15600
|24600
|02.01.25
|17900
|14900
|23900
|03.01.25
|17750
|14750
|23750
|04.01.25
|17750
|14750
|23750
|05.01.25
|17950
|14950
|23950
Космос Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.
|Космос Прибалтийская 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор.
|29.12.24
|14650
|14200
|13300
|13750
|17200
|16450
|15550
|14500
|14950
|20950
|30.12.24
|15000
|14550
|13650
|14100
|17550
|16800
|15900
|14850
|15300
|21300
|31.12.24
|15650
|15200
|14300
|14750
|18200
|17450
|16550
|15500
|15950
|21950
|01.01.25
|15300
|14850
|13950
|14400
|17850
|17100
|16200
|15150
|15600
|21600
|02.01.25
|14600
|14150
|13250
|13700
|17150
|16400
|15500
|14450
|14900
|20900
|03.01.25
|14450
|14000
|13100
|13550
|17000
|16250
|15350
|14300
|14750
|20750
|04.01.25
|14450
|14000
|13100
|13550
|17000
|16250
|15350
|14300
|14750
|20750
|05.01.25
|14650
|14200
|13300
|13750
|17200
|16450
|15550
|14500
|14950
|20950
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.
|Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|29.12.24
|22450
|20500
|19900
|32200
|23500
|21100
|20500
|34150
|30.12.24
|22800
|20850
|20250
|32550
|23850
|21450
|20850
|34500
|31.12.24
|23450
|21500
|20900
|33200
|24500
|22100
|21500
|35150
|01.01.25
|23100
|21150
|20550
|32850
|24150
|21750
|21150
|34800
|02.01.25
|22400
|20450
|19850
|32150
|23450
|21050
|20450
|34100
|03.01.25
|22250
|20300
|19700
|32000
|23300
|20900
|20300
|33950
|04.01.25
|22250
|20300
|19700
|32000
|23300
|20900
|20300
|33950
|05.01.25
|22450
|20500
|19900
|32200
|23500
|21100
|20500
|34150
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).
|Достоевский 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор.
|29.12.24
|15550
|20200
|16450
|17500
|22150
|30.12.24
|15900
|20550
|16800
|17850
|22500
|31.12.24
|16550
|21200
|17450
|18500
|23150
|01.01.25
|16200
|20850
|17100
|18150
|22800
|02.01.25
|15500
|20150
|16400
|17450
|22100
|03.01.25
|15350
|20000
|16250
|17300
|21950
|04.01.25
|15350
|20000
|16250
|17300
|21950
|05.01.25
|15550
|20200
|16450
|17500
|22150
Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.
|Невский берег (122) 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|29.12.24
|17650
|24400
|20050
|18850
|29200
|30.12.24
|18000
|24750
|20400
|19200
|29550
|31.12.24
|19000
|26150
|21450
|20100
|30950
|01.01.25
|19000
|26550
|21500
|20000
|31350
|02.01.25
|18650
|26600
|21200
|19550
|31400
|03.01.25
|18500
|26450
|21050
|19400
|31250
|04.01.25
|18500
|26450
|21050
|19400
|31250
|05.01.25
|18050
|25250
|20400
|18800
|29850
Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.
|Невский берег (93) 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|29.12.24
|17650
|24400
|30.12.24
|18000
|24750
|31.12.24
|19000
|26150
|01.01.25
|19000
|26550
|02.01.25
|18650
|26600
|03.01.25
|18500
|26450
|04.01.25
|18500
|26450
|05.01.25
|18050
|25250
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) В
|Одноместный
|Стандарт (быв. Смарт)
|29.12.24
|17350
|17750
|17850
|23900
|30.12.24
|19050
|19500
|18600
|27000
|31.12.24
|19700
|20150
|19250
|27650
|01.01.25
|19350
|19800
|18900
|27300
|02.01.25
|18650
|19100
|18200
|26600
|03.01.25
|18500
|18950
|18050
|26450
|04.01.25
|18500
|18950
|18050
|26450
|05.01.25
|18700
|19150
|18250
|26650
Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Cronwell Inn Стремянная 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|29.12.24
|18900
|28850
|20150
|19000
|31350
|30.12.24
|20550
|31800
|22050
|20400
|34800
|31.12.24
|21200
|32450
|22700
|21050
|35450
|01.01.25
|20850
|32100
|22350
|20700
|35100
|02.01.25
|20150
|31400
|21650
|20000
|34400
|03.01.25
|18850
|28900
|20100
|18900
|31400
|04.01.25
|17700
|26550
|18700
|17950
|28550
|05.01.25
|16750
|24400
|17500
|17200
|25900
Кравт Невский СПА 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Кравт Невский СПА 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандартный
|29.12.24
|21350
|29650
|30.12.24
|23600
|33750
|31.12.24
|26150
|38150
|01.01.25
|25800
|37800
|02.01.25
|25100
|37100
|03.01.25
|24950
|36950
|04.01.25
|24950
|36950
|05.01.25
|23250
|33400
Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Гранд Отель Эмеральд 5*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11)
|Одноместный
|Стандартный
|Стандартный Премиум
|29.12.24
|25750
|24400
|23650
|37750
|27700
|25600
|24850
|41500
|30.12.24
|26100
|24750
|24000
|38100
|28050
|25950
|25200
|41850
|31.12.24
|26750
|25400
|24650
|38750
|28700
|26600
|25850
|42500
|01.01.25
|26400
|25050
|24300
|38400
|28350
|26250
|25500
|42150
|02.01.25
|25700
|24350
|23600
|37700
|27650
|25550
|24800
|41450
|03.01.25
|25550
|24200
|23450
|37550
|27500
|25400
|24650
|41300
|04.01.25
|25550
|24200
|23450
|37550
|27500
|25400
|24650
|41300
|05.01.25
|24350
|23400
|22650
|34850
|26250
|24650
|23900
|38600
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).
Скидка детям до 14 лет (5-13): в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 1200 руб.
Скидка детям 14-16 лет: в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 900 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 300 руб.
Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь) за входные билеты в музеи Петергоф (02.01.25): 1650 руб.
Варианты проживания
Отель «Арт Нуво Палас» 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Cosmos Прибалтийская» 4
Из отеля «Cosmos Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель «Ривер Палас» 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
«Россия» 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Cort Inn 4
Гостиница Cort Inn расположена в городе Санкт-Петербург в 2,8 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 273 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.
В гостинице есть ресторан, тренажёрный зал, конференц-зал.
У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. Для людей с особенностями здоровья доступны необходимые удобства.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, консьерж-сервис, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Невский берег 122
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский Берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Отель Cronwell Inn Стремянная
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Спа-отель Kravt Nevsky Hotel
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».
Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.
На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.
Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.
Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Новогодний банкет (цены позже)
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет (5-13): в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 1200 руб.
Скидка детям 14-16 лет: в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 900 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 300 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).
Когда и сколько длится?
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