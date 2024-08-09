Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня

Классический тур в Санкт-Петербург для всей семьи.

Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.

На выбор все самые знаковые места Северной
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столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня в период с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

5
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский». «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

11:00-14:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.

14:00-15:00 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в соборе и центре города без трансфера.

29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор
2 день

30 декабря и 6 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

10:30 Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

13:00-14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Трансфер по базовым гостиницам до 17:30-18:30.

30 декабря и 6 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт30 декабря и 6 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт
3 день

31 декабря и 7 января. Дворцы Петербурга и музей Фаберже. Праздничный Новогодний банкет

Завтрак в гостинице после ночлега.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

13:30-14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

31.12.24 Дополнительно (заказывать заранее):

Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять в октябре-ноябре).

31.12.24 Дополнительно (заказывать заранее):

21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно). Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.

31 декабря и 7 января. Дворцы Петербурга и музей Фаберже. Праздничный Новогодний банкет31 декабря и 7 января. Дворцы Петербурга и музей Фаберже. Праздничный Новогодний банкет31 декабря и 7 января. Дворцы Петербурга и музей Фаберже. Праздничный Новогодний банкет
4 день

1 января и 8 января. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»

1 января:

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Начало программы во второй половине дня.

1 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»)
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 13:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 14:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 13:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

14:00-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

17:00-18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 18:30-19:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

8 января:

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»)
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

13:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

15:30-16:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

На выбор: Трансфер на Московский вокзал до 17:00-17:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

1 января и 8 января. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»1 января и 8 января. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»1 января и 8 января. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»
5 день

2 января. Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).

10:30-12:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

12:30-14:00 Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

14:00 Трансфер по базовым гостиницам до 16:00-17:30.

2 января. Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца2 января. Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца2 января. Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца
6 день

3 января. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»)
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

13:00-14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

14:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже и центре города без трансфера.

Внимание: время программы зависит от времени посещение Эрмитажа, по пятницам рабочие часы 11:00-20:00.

3 января. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж3 января. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж3 января. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж3 января. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж3 января. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж
7 день

4 января. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).

10:30-12:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой. Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

14:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

14:00 Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск.

Посещение Павловского дворца и выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при наборе группе от 20 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.).

16:00 (18:30) Трансфер по базовым гостиницам (зависит от набора группы на доп. экскурсии).

4 января. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец4 января. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец4 января. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Москва» или «Октябрьская» - указывать при бронировании), цена зависит от даты заезда: 29.12.24 – 8950 руб., 30.12.24 – 9300 руб., 31.12.24 – 9950 руб., 01.01.25 – 9600 руб., 02.01.25 – 8900 руб., 03.01.25 – 8750 руб., 04.01.25 – 8750 руб., 05.01.25 – 8950 руб.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Россия 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный ВДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйБизнесБизнес с конд. Комфорт
29.12.241310017200138501335017300141501360017600146501395020350
30.12.241365018000144001380017850147001410018150153001455021300
31.12.241430018650150501445018500153501475018800159501520021950
01.01.251395018300147001410018150150001440018450156001485021600
02.01.251325017600140001340017450143001370017750149001415020900
03.01.251310017450138501325017300141501355017600147501400020750
04.01.251310017450138501325017300141501355017600147501400020750
05.01.251330017650140501345017500143501375017800149501420020950

КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.

Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)Одноместный
Делюкс
29.12.24179501495023950
30.12.24183001530024300
31.12.24189501595024950
01.01.25186001560024600
02.01.25179001490023900
03.01.25177501475023750
04.01.25177501475023750
05.01.25179501495023950

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.

Космос Прибалтийская 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)Одноместный
СтандартныйСупериор.
29.12.2414650142001330013750172001645015550145001495020950
30.12.2415000145501365014100175501680015900148501530021300
31.12.2415650152001430014750182001745016550155001595021950
01.01.2515300148501395014400178501710016200151501560021600
02.01.2514600141501325013700171501640015500144501490020900
03.01.2514450140001310013550170001625015350143001475020750
04.01.2514450140001310013550170001625015350143001475020750
05.01.2514650142001330013750172001645015550145001495020950

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.

Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)Одноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
29.12.242245020500199003220023500211002050034150
30.12.242280020850202503255023850214502085034500
31.12.242345021500209003320024500221002150035150
01.01.252310021150205503285024150217502115034800
02.01.252240020450198503215023450210502045034100
03.01.252225020300197003200023300209002030033950
04.01.252225020300197003200023300209002030033950
05.01.252245020500199003220023500211002050034150

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Достоевский 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСупериор.
29.12.241555020200164501750022150
30.12.241590020550168001785022500
31.12.241655021200174501850023150
01.01.251620020850171001815022800
02.01.251550020150164001745022100
03.01.251535020000162501730021950
04.01.251535020000162501730021950
05.01.251555020200164501750022150

Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Невский берег (122) 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
29.12.241765024400200501885029200
30.12.241800024750204001920029550
31.12.241900026150214502010030950
01.01.251900026550215002000031350
02.01.251865026600212001955031400
03.01.251850026450210501940031250
04.01.251850026450210501940031250
05.01.251805025250204001880029850

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Невский берег (93) 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандартный
29.12.241765024400
30.12.241800024750
31.12.241900026150
01.01.251900026550
02.01.251865026600
03.01.251850026450
04.01.251850026450
05.01.251805025250

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВОдноместный
Стандарт (быв. Смарт)
29.12.2417350177501785023900
30.12.2419050195001860027000
31.12.2419700201501925027650
01.01.2519350198001890027300
02.01.2518650191001820026600
03.01.2518500189501805026450
04.01.2518500189501805026450
05.01.2518700191501825026650

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Cronwell Inn Стремянная 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
29.12.241890028850201501900031350
30.12.242055031800220502040034800
31.12.242120032450227002105035450
01.01.252085032100223502070035100
02.01.252015031400216502000034400
03.01.251885028900201001890031400
04.01.251770026550187001795028550
05.01.251675024400175001720025900

Кравт Невский СПА 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Кравт Невский СПА 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюОдноместный
Стандартный
29.12.242135029650
30.12.242360033750
31.12.242615038150
01.01.252580037800
02.01.252510037100
03.01.252495036950
04.01.252495036950
05.01.252325033400

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Гранд Отель Эмеральд 5*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11)Одноместный
СтандартныйСтандартный Премиум
29.12.242575024400236503775027700256002485041500
30.12.242610024750240003810028050259502520041850
31.12.242675025400246503875028700266002585042500
01.01.252640025050243003840028350262502550042150
02.01.252570024350236003770027650255502480041450
03.01.252555024200234503755027500254002465041300
04.01.252555024200234503755027500254002465041300
05.01.252435023400226503485026250246502390038600

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).

Скидка детям до 14 лет (5-13): в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 1200 руб.

Скидка детям 14-16 лет: в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 900 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 300 руб.

Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь) за входные билеты в музеи Петергоф (02.01.25): 1650 руб.

Варианты проживания

Отель «Арт Нуво Палас» 4

3 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Отель «Cosmos Прибалтийская» 4

3 ночи

Из отеля «Cosmos Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Cosmos Прибалтийская» 4Отель «Cosmos Прибалтийская» 4Отель «Cosmos Прибалтийская» 4Отель «Cosmos Прибалтийская» 4Отель «Cosmos Прибалтийская» 4Отель «Cosmos Прибалтийская» 4

Апарт-отель Yard Residence 4

3 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4

Отель «Москва» 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Ривер Палас» 4

3 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4

«Россия» 3

3 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

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Cort Inn 4

3 ночи

Гостиница Cort Inn расположена в городе Санкт-Петербург в 2,8 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 273 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.

В гостинице есть ресторан, тренажёрный зал, конференц-зал.

У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. Для людей с особенностями здоровья доступны необходимые удобства.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, консьерж-сервис, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

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Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Порт Комфорт Лиговский 29 4

3 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Невский берег 122

3 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122

Невский Берег 93

3 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Невский Берег 93Невский Берег 93Невский Берег 93Невский Берег 93

Отель Cronwell Inn Стремянная

3 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Отель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn Стремянная

Спа-отель Kravt Nevsky Hotel

3 ночи

Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.

Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.

При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.

Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.

В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.

Спа-отель Kravt Nevsky HotelСпа-отель Kravt Nevsky HotelСпа-отель Kravt Nevsky HotelСпа-отель Kravt Nevsky Hotel

Гранд Отель Эмеральд 5

3 ночи

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Новогодний банкет (цены позже)
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (5-13): в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 1200 руб.

Скидка детям 14-16 лет: в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 900 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 300 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
9 авг 2024
Было здорово. Организовано на 5.
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю
Е
8 авг 2024
Организаторам отдельное спасибо, ни разу не подвели, держали в курсе всех событий, помогали, отвечали оперативно на возникающие вопросы. Все, что было заявлено в туре - исполнено. Спасибо! Советуем Вас!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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