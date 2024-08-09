Классический тур в Санкт-Петербург для всей семьи.Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.На выбор все самые знаковые места Северной

столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня в период с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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16:00 (18:30) Трансфер по базовым гостиницам (зависит от набора группы на доп. экскурсии).

Посещение Павловского дворца и выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при наборе группе от 20 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.).

14:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

10:30-12:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой. Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

Внимание: время программы зависит от времени посещение Эрмитажа, по пятницам рабочие часы 11:00-20:00.

14:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже и центре города без трансфера.

13:00-14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» , во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

12:30-14:00 Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

На выбор: Трансфер на Московский вокзал до 17:00-17:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

15:30-16:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

13:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости , с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 18:30-19:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

17:00-18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости , с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно). Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.

21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

13:30-14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже . Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» . Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов» , который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

13:00-14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта , где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Табличка «Петербургская Коллекция». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в соборе и центре города без трансфера.

14:00-15:00 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Москва» или «Октябрьская» - указывать при бронировании), цена зависит от даты заезда: 29.12.24 – 8950 руб., 30.12.24 – 9300 руб., 31.12.24 – 9950 руб., 01.01.25 – 9600 руб., 02.01.25 – 8900 руб., 03.01.25 – 8750 руб., 04.01.25 – 8750 руб., 05.01.25 – 8950 руб.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Россия 3*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный В Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Бизнес Бизнес с конд. Комфорт 29.12.24 13100 17200 13850 13350 17300 14150 13600 17600 14650 13950 20350 30.12.24 13650 18000 14400 13800 17850 14700 14100 18150 15300 14550 21300 31.12.24 14300 18650 15050 14450 18500 15350 14750 18800 15950 15200 21950 01.01.25 13950 18300 14700 14100 18150 15000 14400 18450 15600 14850 21600 02.01.25 13250 17600 14000 13400 17450 14300 13700 17750 14900 14150 20900 03.01.25 13100 17450 13850 13250 17300 14150 13550 17600 14750 14000 20750 04.01.25 13100 17450 13850 13250 17300 14150 13550 17600 14750 14000 20750 05.01.25 13300 17650 14050 13450 17500 14350 13750 17800 14950 14200 20950

КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.

Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Одноместный Делюкс 29.12.24 17950 14950 23950 30.12.24 18300 15300 24300 31.12.24 18950 15950 24950 01.01.25 18600 15600 24600 02.01.25 17900 14900 23900 03.01.25 17750 14750 23750 04.01.25 17750 14750 23750 05.01.25 17950 14950 23950

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.

Космос Прибалтийская 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13) Одноместный Стандартный Супериор. 29.12.24 14650 14200 13300 13750 17200 16450 15550 14500 14950 20950 30.12.24 15000 14550 13650 14100 17550 16800 15900 14850 15300 21300 31.12.24 15650 15200 14300 14750 18200 17450 16550 15500 15950 21950 01.01.25 15300 14850 13950 14400 17850 17100 16200 15150 15600 21600 02.01.25 14600 14150 13250 13700 17150 16400 15500 14450 14900 20900 03.01.25 14450 14000 13100 13550 17000 16250 15350 14300 14750 20750 04.01.25 14450 14000 13100 13550 17000 16250 15350 14300 14750 20750 05.01.25 14650 14200 13300 13750 17200 16450 15550 14500 14950 20950

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.

Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Одноместный Стандартный с видом на Город Стандартный с видом на Неву 29.12.24 22450 20500 19900 32200 23500 21100 20500 34150 30.12.24 22800 20850 20250 32550 23850 21450 20850 34500 31.12.24 23450 21500 20900 33200 24500 22100 21500 35150 01.01.25 23100 21150 20550 32850 24150 21750 21150 34800 02.01.25 22400 20450 19850 32150 23450 21050 20450 34100 03.01.25 22250 20300 19700 32000 23300 20900 20300 33950 04.01.25 22250 20300 19700 32000 23300 20900 20300 33950 05.01.25 22450 20500 19900 32200 23500 21100 20500 34150

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Достоевский 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Супериор. 29.12.24 15550 20200 16450 17500 22150 30.12.24 15900 20550 16800 17850 22500 31.12.24 16550 21200 17450 18500 23150 01.01.25 16200 20850 17100 18150 22800 02.01.25 15500 20150 16400 17450 22100 03.01.25 15350 20000 16250 17300 21950 04.01.25 15350 20000 16250 17300 21950 05.01.25 15550 20200 16450 17500 22150

Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Невский берег (122) 3*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Комфорт 29.12.24 17650 24400 20050 18850 29200 30.12.24 18000 24750 20400 19200 29550 31.12.24 19000 26150 21450 20100 30950 01.01.25 19000 26550 21500 20000 31350 02.01.25 18650 26600 21200 19550 31400 03.01.25 18500 26450 21050 19400 31250 04.01.25 18500 26450 21050 19400 31250 05.01.25 18050 25250 20400 18800 29850

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Невский берег (93) 3*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Стандартный 29.12.24 17650 24400 30.12.24 18000 24750 31.12.24 19000 26150 01.01.25 19000 26550 02.01.25 18650 26600 03.01.25 18500 26450 04.01.25 18500 26450 05.01.25 18050 25250

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Даты заездов Двухместный с двуспальной кроватью Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) В Одноместный Стандарт (быв. Смарт) 29.12.24 17350 17750 17850 23900 30.12.24 19050 19500 18600 27000 31.12.24 19700 20150 19250 27650 01.01.25 19350 19800 18900 27300 02.01.25 18650 19100 18200 26600 03.01.25 18500 18950 18050 26450 04.01.25 18500 18950 18050 26450 05.01.25 18700 19150 18250 26650

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Cronwell Inn Стремянная 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Комфорт 29.12.24 18900 28850 20150 19000 31350 30.12.24 20550 31800 22050 20400 34800 31.12.24 21200 32450 22700 21050 35450 01.01.25 20850 32100 22350 20700 35100 02.01.25 20150 31400 21650 20000 34400 03.01.25 18850 28900 20100 18900 31400 04.01.25 17700 26550 18700 17950 28550 05.01.25 16750 24400 17500 17200 25900

Кравт Невский СПА 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Кравт Невский СПА 4*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Одноместный Стандартный 29.12.24 21350 29650 30.12.24 23600 33750 31.12.24 26150 38150 01.01.25 25800 37800 02.01.25 25100 37100 03.01.25 24950 36950 04.01.25 24950 36950 05.01.25 23250 33400

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Гранд Отель Эмеральд 5*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) Одноместный Стандартный Стандартный Премиум 29.12.24 25750 24400 23650 37750 27700 25600 24850 41500 30.12.24 26100 24750 24000 38100 28050 25950 25200 41850 31.12.24 26750 25400 24650 38750 28700 26600 25850 42500 01.01.25 26400 25050 24300 38400 28350 26250 25500 42150 02.01.25 25700 24350 23600 37700 27650 25550 24800 41450 03.01.25 25550 24200 23450 37550 27500 25400 24650 41300 04.01.25 25550 24200 23450 37550 27500 25400 24650 41300 05.01.25 24350 23400 22650 34850 26250 24650 23900 38600

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).

Скидка детям до 14 лет (5-13): в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 1200 руб.

Скидка детям 14-16 лет: в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 900 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 300 руб.

Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь) за входные билеты в музеи Петергоф (02.01.25): 1650 руб.