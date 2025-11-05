Погрузитесь в мир императорских дворцов
Программа тура по дням
Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.
Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Отправление на экскурсии от отеля проживания.
С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Здесь все еще живет атмосфера Петровского Петербурга. Вы познакомитесь с историей строительства первой бастионной крепости России.
Увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня идет чеканка монет. Узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень.
Экскурсия в музей «Комендантский дом». Экспонаты этого музея весело и красочно рассказывают об истории города, о его жителях, торговле, быте, искусстве, памятных событиях, происходивших в Санкт-Петербурге, начиная с основания города и вплоть до 1917 года.
Ужин в кафе города.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6,5 часа (окончание в ~21:00).
Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в Эрмитаж. Безусловно, из всех музеев города на Неве самой большой популярностью пользуется всемирно известный Государственный Эрмитаж.
В нём найдётся что посмотреть и взрослым, и детям, при этом, всем будет полезно и интересно. После экскурсии, у вас будет свободное время, чтобы погулять по музею самостоятельно.
Дадим вам несколько рекомендаций по маршруту, чтобы и искусством насладиться, и своё чадо порадовать.
Что обязательно нужно показать детям в Эрмитаже? Безусловно, не пройти мимо красоты Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы. Если отправиться в восточное крыло, то стоит показать детям царские покои, спальни, будуары и библиотеку.
Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы «Павлин». А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский.
В Египетском же зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы. Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая станция метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~12:00).
Автобусная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Царское Село — парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы.
В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца, который сравнивали с «драгоценностью».
Именно в этом дворце расположена знаменитая Янтарная комната, открывшаяся в 2003 году после полной реставрации.
Хорош в любое время и Екатерининский парк, где у вас будет немного свободного времени для самостоятельной прогулки.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Царскосельский лицей. Достопримечательностью Царского Села является и знаменитый Императорский лицей, среди первых выпускников которого был А. С. Пушкин.
Он разместился в бывшем Дворцовом флигеле Екатерининского дворца. Здесь на основе архивных материалов воссоздана обстановка, в которой жили и учились лицеисты.
Вы увидите Большой зал, Библиотеку, газетную комнату, учебные классы и спальни воспитанников, услышите рассказ о вольной лицейской жизни и принципах воспитания, благодаря которым русская культура получила новые громкие имена.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~16:30).
Посещение музея «Гранд Макет Россия». Экскурсия в Музей железных дорог России
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Моя большая маленькая страна». Вас ждет незабываемое путешествие в два самых интересных интерактивных музеев Петербурга – Гранд Макет, где вся Россия представлена в миниатюре и музей железных дорог России.
Посещение музея «Гранд Макет Россия». На его площади в масштабе 1:87 раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и подземные станции метро, заводы и фабрики.
А также шахты и нефтяные вышки, стадионы, военные базы, действующие автомобильные и железные дороги.
С помощью специальных кнопок можно приводить в движение некоторые элементы макета, что доставляет детям огромное удовольствие. А удивительный эффект смены дня и ночи не оставляет равнодушным ни одного посетителя!
Обед в кафе.
Экскурсия в Музей железных дорог России. Этот музейный комплекс – главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире. Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров. На ней разместилось 28 тысяч экспонатов.
В музее гости познакомятся с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, которые представлены в натуральную величину. Вы даже можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6,5 часа (окончание в ~17:00).
Экскурсия в Кунсткамеру. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в Кунсткамеру. Кунсткамера – первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции которого было положено самим императором Петром I.
Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки». Они-то и стали первыми экспонатами Кунсткамеры.
А сейчас Кунсткамера – это музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, в котором представлены предметы, раскрывающие особенности разных народов мира.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Октябрьская 4*
|джуниор сьют
|32120
|30120
|24870
|26870
|42990
|комфорт / комфорт DBL
|29890
|27890
|24870
|26870
|38650
|стандартный (туркласс) / стандартный (туркласс) DBL
|29340
|27340
|-
|-
|37390
|Москва 4*
|стандарт
|29890
|27890
|28980
|30980
|40570
|Россия 3*
|бизнес
|27150
|25150
|21860
|23860
|36740
|комфорт
|28930
|26930
|21860
|23860
|40290
|стандартный
|26590
|24590
|-
|-
|35640
|Космос Санкт-Петербург Невский Отель 4*
|стандартный
|38930
|36930
|-
|-
|54270
|улучшенный
|42220
|40220
|29820
|31820
|60850
Варианты проживания
Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря чему, постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени.
Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качественный сервис. К услугам постояльцев гостиницы: круглосуточная стойка регистрации, прокат автомобилей, фитнес-центр, трансфер от и до аэропорта.
269 номеров формируют номерной фонд гостиницы «Космос Невский Санкт-Петербург». По оформлению все комнаты стилистически выдержаны: приятные пастельные тона с акцентными цветами, которые отлично гармонируют между собой.
Среди категорий вы встретите стандарт, улучшенный, полулюкс. Все они имеют приятную атмосферу и оснащены кроватями с мягкими ортопедическими матрасами, мебелью из натурального дерева, кондиционером. В собственной ванной комнате установлена современная душевая кабинка. Набор средств гигиены, белоснежные и мягкие полотенца предоставляются.
Питание организовано на высшем уровне в ресторане отеля «Paulaner». Для вас подают изысканные блюда мюнхенской и традиционной баварской кухни, а также хиты интернационального направления готовки. В баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.
Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов. Вместимость составляет от 6 до 24 человек.
Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково — 15,7 км, до ж/д вокзала — 222 м.
Москва
«Москва» 4* — современный четырехзвездочный отель, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с главными достопримечательностями столицы и метро «Площадь Александра Невского». Гости могут воспользоваться услугами трансфера, прачечной и химчистки, экскурсионного обслуживания.
В каждом номере есть удобная мебель и современная техника, собственная ванная комната, а также следующие удобства: кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, телефон, холодильник, банные и гигиенические принадлежности.
В проживание включен завтрак формата «шведский стол». Дополнительно можно посетить другие заведения, работающие на территории отеля: рестораны русской, европейской, азиатской кухонь, кофейня, кафе быстрого питания, пекарня, чайхана, лобби-бар. Доступна доставка еды и напитков в номер.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), 2 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Питание, не указанное в туре: завтраки (если выбран тариф «без завтрака»), 3 обеда, 4 ужина
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.