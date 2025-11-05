1 день

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отправление на экскурсии от отеля проживания.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Здесь все еще живет атмосфера Петровского Петербурга. Вы познакомитесь с историей строительства первой бастионной крепости России.

Увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня идет чеканка монет. Узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень.

Экскурсия в музей «Комендантский дом». Экспонаты этого музея весело и красочно рассказывают об истории города, о его жителях, торговле, быте, искусстве, памятных событиях, происходивших в Санкт-Петербурге, начиная с основания города и вплоть до 1917 года.

Ужин в кафе города.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6,5 часа (окончание в ~21:00).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160