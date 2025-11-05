Семейные каникулы в Петербурге. Осенний экскурсионный тур на 5 дней

Отправьтесь на встречу с ожившей историей имперской столицы! Вы увидите главные символы города — от великолепного Эрмитажа с его рыцарями и павлинами до таинственной Петропавловской крепости.

Царского Села и прикоснётесь к легенде в стенах знаменитого Лицея.

А потом весь мир магии и техники оживёт для ваших детей на огромных макетах «Гранд Макета Россия» и в захватывающем музее железных дорог, где можно почувствовать себя машинистом.

Этот тур — идеальное сочетание познавательной экскурсии и интерактивного приключения для всей семьи!

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отправление на экскурсии от отеля проживания.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Здесь все еще живет атмосфера Петровского Петербурга. Вы познакомитесь с историей строительства первой бастионной крепости России.

Увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня идет чеканка монет. Узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень.

Экскурсия в музей «Комендантский дом». Экспонаты этого музея весело и красочно рассказывают об истории города, о его жителях, торговле, быте, искусстве, памятных событиях, происходивших в Санкт-Петербурге, начиная с основания города и вплоть до 1917 года.

Ужин в кафе города.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6,5 часа (окончание в ~21:00).

2 день

Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия в Эрмитаж. Безусловно, из всех музеев города на Неве самой большой популярностью пользуется всемирно известный Государственный Эрмитаж.

В нём найдётся что посмотреть и взрослым, и детям, при этом, всем будет полезно и интересно. После экскурсии, у вас будет свободное время, чтобы погулять по музею самостоятельно.

Дадим вам несколько рекомендаций по маршруту, чтобы и искусством насладиться, и своё чадо порадовать.

Что обязательно нужно показать детям в Эрмитаже? Безусловно, не пройти мимо красоты Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы. Если отправиться в восточное крыло, то стоит показать детям царские покои, спальни, будуары и библиотеку.

Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы «Павлин». А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский.

В Египетском же зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы. Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая станция метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~12:00).

3 день

Автобусная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Царское Село — парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы.

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца, который сравнивали с «драгоценностью».

Именно в этом дворце расположена знаменитая Янтарная комната, открывшаяся в 2003 году после полной реставрации.

Хорош в любое время и Екатерининский парк, где у вас будет немного свободного времени для самостоятельной прогулки.

Обед в кафе города.

Экскурсия в Царскосельский лицей. Достопримечательностью Царского Села является и знаменитый Императорский лицей, среди первых выпускников которого был А. С. Пушкин.

Он разместился в бывшем Дворцовом флигеле Екатерининского дворца. Здесь на основе архивных материалов воссоздана обстановка, в которой жили и учились лицеисты.

Вы увидите Большой зал, Библиотеку, газетную комнату, учебные классы и спальни воспитанников, услышите рассказ о вольной лицейской жизни и принципах воспитания, благодаря которым русская культура получила новые громкие имена.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~16:30).

4 день

Посещение музея «Гранд Макет Россия». Экскурсия в Музей железных дорог России

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Моя большая маленькая страна». Вас ждет незабываемое путешествие в два самых интересных интерактивных музеев Петербурга – Гранд Макет, где вся Россия представлена в миниатюре и музей железных дорог России.

Посещение музея «Гранд Макет Россия». На его площади в масштабе 1:87 раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и подземные станции метро, заводы и фабрики.

А также шахты и нефтяные вышки, стадионы, военные базы, действующие автомобильные и железные дороги.

С помощью специальных кнопок можно приводить в движение некоторые элементы макета, что доставляет детям огромное удовольствие. А удивительный эффект смены дня и ночи не оставляет равнодушным ни одного посетителя!

Обед в кафе.

Экскурсия в Музей железных дорог России. Этот музейный комплекс – главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире. Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров. На ней разместилось 28 тысяч экспонатов.

В музее гости познакомятся с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, которые представлены в натуральную величину. Вы даже можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6,5 часа (окончание в ~17:00).

5 день

Экскурсия в Кунсткамеру. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия в Кунсткамеру. Кунсткамера – первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции которого было положено самим императором Петром I.

Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки». Они-то и стали первыми экспонатами Кунсткамеры.

А сейчас Кунсткамера – это музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, в котором представлены предметы, раскрывающие особенности разных народов мира.

Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаКатегория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Октябрьская 4*джуниор сьют3212030120248702687042990
комфорт / комфорт DBL2989027890248702687038650
стандартный (туркласс) / стандартный (туркласс) DBL2934027340--37390
Москва 4*стандарт2989027890289803098040570
Россия 3*бизнес2715025150218602386036740
комфорт2893026930218602386040290
стандартный2659024590--35640
Космос Санкт-Петербург Невский Отель 4*стандартный3893036930--54270
улучшенный4222040220298203182060850

Варианты проживания

Октябрьская

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Россия

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel

4 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря чему, постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени.

Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качественный сервис. К услугам постояльцев гостиницы: круглосуточная стойка регистрации, прокат автомобилей, фитнес-центр, трансфер от и до аэропорта.

269 номеров формируют номерной фонд гостиницы «Космос Невский Санкт-Петербург». По оформлению все комнаты стилистически выдержаны: приятные пастельные тона с акцентными цветами, которые отлично гармонируют между собой.

Среди категорий вы встретите стандарт, улучшенный, полулюкс. Все они имеют приятную атмосферу и оснащены кроватями с мягкими ортопедическими матрасами, мебелью из натурального дерева, кондиционером. В собственной ванной комнате установлена современная душевая кабинка. Набор средств гигиены, белоснежные и мягкие полотенца предоставляются.

Питание организовано на высшем уровне в ресторане отеля «Paulaner». Для вас подают изысканные блюда мюнхенской и традиционной баварской кухни, а также хиты интернационального направления готовки. В баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.

Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов. Вместимость составляет от 6 до 24 человек.

Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково — 15,7 км, до ж/д вокзала — 222 м.

Москва

4 ночи

«Москва» 4* — современный четырехзвездочный отель, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с главными достопримечательностями столицы и метро «Площадь Александра Невского». Гости могут воспользоваться услугами трансфера, прачечной и химчистки, экскурсионного обслуживания.

В каждом номере есть удобная мебель и современная техника, собственная ванная комната, а также следующие удобства: кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, телефон, холодильник, банные и гигиенические принадлежности.

В проживание включен завтрак формата «шведский стол». Дополнительно можно посетить другие заведения, работающие на территории отеля: рестораны русской, европейской, азиатской кухонь, кофейня, кафе быстрого питания, пекарня, чайхана, лобби-бар. Доступна доставка еды и напитков в номер.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), 2 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Питание, не указанное в туре: завтраки (если выбран тариф «без завтрака»), 3 обеда, 4 ужина
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Татьяна
5 ноя 2025
Хорошо подобраны экскурсии, очень интересно для первого посещения города, много интересной информации.

