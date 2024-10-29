Программа тура по дням
Приезд. Автобусная обзорная экскурсия с VR-очками. Экскурсия на крейсер «Аврора»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания, кроме:
- «А отель Фонтанка» – на встречу отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус).
С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия с VR-очками.
Вы отправитесь в увлекательное автобусное путешествие по Санкт-Петербургу и увидите самые известные достопримечательности, а их в городе на Неве немало.
Необычная экскурсия с использованием очков виртуальной реальности знакомит с архитектурными шедеврами, которые были задуманы Петром Великим более 300 лет назад, но не были построены.
Вы испытаете на себе эффект полного присутствия в другом времени, в параллельном историческом мире Санкт-Петербурга.
На расстоянии вытянутой руки перед Вами предстанут колокольня Смольного монастыря и третье здание Исаакиевского собора.
Вы загляните в Эрмитаж и Спас на Крови, полюбуетесь видами Петровского Петербурга. Интересно прозвучит и сам рассказ о городе.
Вам точно не придется скучать на нашей экскурсии!
Экскурсия на крейсер «Аврора».
Крейсер 1-го ранга Балтийского флота «Аврора», один из главных символов Санкт-Петербурга – следующая цель нашей экскурсии!
На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.
На Авроре до сих пор проходят службу матросы Балтийского флота, принимают присягу курсанты военно-морских училищ.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~18:30).
Кронштадт и Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака").
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга».
Есть в мире маленькие города, которые, быть может, отмечены не на всех картах, но слава их далеко перешагнула их границы.
К таким городам относится Кронштадт – морская крепость, город-порт, тыловая база Балтийского флота.
Это своеобразный город-музей русской военно-морской славы, где сохранились десятки памятников истории, архитектуры, культуры и науки.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту.
Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей, величественный Никольский Морской собор, напоминающий храмы древней Византии.
Посещение Никольского морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков.
Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Экскурсия в Музей военно-морской славы.
Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте.
В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.
Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея.
Главный экспонат – это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол".
Обед в кафе.
Переезд в Петергоф (~50 минут).
Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция.
Петр I называл ее "мой приморский парадиз".
Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля.
Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~9 часов (окончание в ~18:30).
Теплоходная прогулка "Северные острова дельты Невы". Тематическая экскурсия-квест в музее-макете "Петровская Акватория"
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака").
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отправление на программу на автобусе.
Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы».
Прогулка на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов.
За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы Лахта-центр.
Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом.
Обед в кафе города.
Тематическая экскурсия-квест в музее-макете «Петровская Акватория».
Во время экскурсии Вы перенесетесь в XVIII столетие и на некоторое время станете настоящими Гулливерами!
Это специальная интерактивная программа, где и взрослые, и дети смогут погрузиться в мир Петербурга XVIII века, познакомиться с его историй, архитектурой, хранителями, а также с одной из самых красивых легенд города.
Полноценное занятие по истории города для участников программы проведет экскурсовод музея, а Ангел и Лев будут сопровождать гостей в этом увлекательном путешествии, встречаясь как на макете, так и на страницах красочно оформленного буклета с заданиями.
Конечно, после прохождения квеста, все участники получают небольшие призы!
Место окончания программы: музей-макет «Петровская Акватория» (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~5,5 часов (окончание в ~16:00).
Музей Фаберже. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака").
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отправление на программу на автобусе.
Тематическая обзорная экскурсия в музее Фаберже.
Экскурсия знакомит с традициями ювелирного дела в России 19 – начала 20 веков.
Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.
Многие из тех вещей, что создали его мастера, принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.
Чаепитие в кафе музея с десертом.
Приглашаем вас попробовать фирменный десерт "Яйцо Фаберже".
Яйцо покрыто тонким слоем белого шоколада.
Лёгким движением руки разбиваем скорлупу и вуа-ля: перед нами имитация белка из нежного крем-брюле, а сам "желток" - сочетание манго и маракуйи.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро "Площадь Восстания").
Продолжительность программы: ~2,5 часов (окончание в ~13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|26.10.2024
|29.10.2024
|18990
|17860
|15840
|16980
|22250
|супериор/
супериор с БК
|26.10.2024
|29.10.2024
|19620
|18470
|-
|-
|23460
|Апарт-отель YES Марата центр***
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|26.10.2024
|29.10.2024
|19680
|18540
|18280
|19420
|25630
|стандарт апартаменты (с завтраком)
|26.10.2024
|29.10.2024
|21520
|20370
|20090
|21230
|27380
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|26.10.2024
|29.10.2024
|20420
|19280
|-
|-
|24680
Супериор с БК – одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф.
Доплата за иностранного туриста составит 1 300 руб.
Варианты проживания
«А-Отель Фонтанка» 3
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.
Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург
«AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Апарт-отель Yes Марата
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 2 обеда, 1 чаепитие
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
- Обеды, не указанные в программе, ужины
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.