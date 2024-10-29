1 день

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия с VR-очками. Экскурсия на крейсер «Аврора»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания, кроме:

«А отель Фонтанка» – на встречу отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус).

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия с VR-очками.

Вы отправитесь в увлекательное автобусное путешествие по Санкт-Петербургу и увидите самые известные достопримечательности, а их в городе на Неве немало.

Необычная экскурсия с использованием очков виртуальной реальности знакомит с архитектурными шедеврами, которые были задуманы Петром Великим более 300 лет назад, но не были построены.

Вы испытаете на себе эффект полного присутствия в другом времени, в параллельном историческом мире Санкт-Петербурга.

На расстоянии вытянутой руки перед Вами предстанут колокольня Смольного монастыря и третье здание Исаакиевского собора.

Вы загляните в Эрмитаж и Спас на Крови, полюбуетесь видами Петровского Петербурга. Интересно прозвучит и сам рассказ о городе.

Вам точно не придется скучать на нашей экскурсии!

Экскурсия на крейсер «Аврора».

Крейсер 1-го ранга Балтийского флота «Аврора», один из главных символов Санкт-Петербурга – следующая цель нашей экскурсии!

На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.

На Авроре до сих пор проходят службу матросы Балтийского флота, принимают присягу курсанты военно-морских училищ.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~18:30).