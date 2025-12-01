Встретьте Новый год в Карелии с уникальной программой: выберите готовый банкет с шоу или составьте собственный сценарий праздника.
Посетите ключевые достопримечательности и станьте участником волшебной интерактивной программы в Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко.
Посетите ключевые достопримечательности и станьте участником волшебной интерактивной программы в Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко.
Описание тураВстретьте Новый год в Карелии с уникальной программой: выберите готовый банкет с шоу или составьте собственный сценарий праздника. Посетите ключевые достопримечательности и станьте участником волшебной интерактивной программы в Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старая Ладога
- Онежская набережная
- Водопад Кивач
- Вотчина Талви Укко
- Шунгитовые комнаты
- Мандроги
- Киндасово
- Олонецкие мосты
- Александро-Свирский монастырь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
Завершение: М. Улица Дыбенко/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Замки, крепости и старина: автобусный тур из Петербурга по главным местам Минска, Бреста и Гродно
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
4 янв в 08:00
27 апр в 06:00
47 950 ₽ за человека
Портрет великого города. Осенне-зимний тур в Санкт-Петербург на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
12 окт в 10:00
19 окт в 10:00
от 43 625 ₽ за человека
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 8:00 - отправление от Казанской п...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
9450 ₽ за человека