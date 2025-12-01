Мои заказы

Зимнее волшебство по-карельски: в гостях у Деда Мороза Талви Укко

Зимнее волшебство по-карельски
Встретьте Новый год в Карелии с уникальной программой: выберите готовый банкет с шоу или составьте собственный сценарий праздника.

Посетите ключевые достопримечательности и станьте участником волшебной интерактивной программы в Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко.
Зимнее волшебство по-карельски: в гостях у Деда Мороза Талви Укко
Зимнее волшебство по-карельски: в гостях у Деда Мороза Талви Укко
Зимнее волшебство по-карельски: в гостях у Деда Мороза Талви Укко

Описание тура

Встретьте Новый год в Карелии с уникальной программой: выберите готовый банкет с шоу или составьте собственный сценарий праздника. Посетите ключевые достопримечательности и станьте участником волшебной интерактивной программы в Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старая Ладога
  • Онежская набережная
  • Водопад Кивач
  • Вотчина Талви Укко
  • Шунгитовые комнаты
  • Мандроги
  • Киндасово
  • Олонецкие мосты
  • Александро-Свирский монастырь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
Завершение: М. Улица Дыбенко/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Замки, крепости и старина: автобусный тур из Петербурга по главным местам Минска, Бреста и Гродно
На автобусе
7 дней
7 отзывов
Замки, крепости и старина: автобусный тур из Петербурга по главным местам Минска, Бреста и Гродно
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
4 янв в 08:00
27 апр в 06:00
47 950 ₽ за человека
Портрет великого города. Осенне-зимний тур в Санкт-Петербург на 7 дней
На автобусе
7 дней
1 отзыв
Портрет великого города. Осенне-зимний тур в Санкт-Петербург на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
12 окт в 10:00
19 окт в 10:00
от 43 625 ₽ за человека
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
На автобусе
2 дня
10 отзывов
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 8:00 - отправление от Казанской п...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
9450 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга