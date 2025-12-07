В 9:00–9:30 — отъезд от Казанского собора, автобус будет подан за полчаса до отправления. Возможна посадка у станции метро «Улица Дыбенко» в 10:00–10:15.

К 12:15 мы прибудем в первую столицу Руси — Старую Ладогу. Увидим крепость и памятник Рюрику и Олегу, пройдём по древней улице Варяжской, поднимемся на курган Вещего Олега, откуда открывается захватывающий вид на реку Волхов — часть пути из варяг в греки. Тут же в кафе пообедаем.

В 15:00 остановимся в Лодейном Поле — колыбели балтийского флота. Здесь будет свободное время, затем поедем дальше.

Заглянем в старинную карельскую деревню Киндасово (прибытие в 17:30), где познакомимся с традициями благодаря интерактивной новогодней программе.

После 19:40 — заселение в отель. В 22:00 в ресторане гостиницы начнётся весёлый и душевный праздничный банкет с вкусными угощениями и конкурсами от Снегурочки (оплачивается отдельно, можно взять свои напитки). Не забудьте карнавальные костюмы — за них предусмотрены призы.