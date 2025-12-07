Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет право вносить изменения в программу, а именно в порядок и время посещения заявленных объектов. При этом их количество не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать наличные — на объектах могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно взять наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.
Программа тура по дням
Старая Ладога, Лодейное Поле, праздничная программа в Киндасово, встреча Нового года
В 9:00–9:30 — отъезд от Казанского собора, автобус будет подан за полчаса до отправления. Возможна посадка у станции метро «Улица Дыбенко» в 10:00–10:15.
К 12:15 мы прибудем в первую столицу Руси — Старую Ладогу. Увидим крепость и памятник Рюрику и Олегу, пройдём по древней улице Варяжской, поднимемся на курган Вещего Олега, откуда открывается захватывающий вид на реку Волхов — часть пути из варяг в греки. Тут же в кафе пообедаем.
В 15:00 остановимся в Лодейном Поле — колыбели балтийского флота. Здесь будет свободное время, затем поедем дальше.
Заглянем в старинную карельскую деревню Киндасово (прибытие в 17:30), где познакомимся с традициями благодаря интерактивной новогодней программе.
После 19:40 — заселение в отель. В 22:00 в ресторане гостиницы начнётся весёлый и душевный праздничный банкет с вкусными угощениями и конкурсами от Снегурочки (оплачивается отдельно, можно взять свои напитки). Не забудьте карнавальные костюмы — за них предусмотрены призы.
Водопад Кивач, вотчина Талви Укко, шунгитовая комната, Петрозаводск
Завтракаем и едем к водопаду Кивач (прибытие к 10:50). Прогуляемся по живописной лесной тропе, насладимся мощью природы, посетим дендрарий, который называют Карелией в миниатюре.
В 13:00 будем в вотчине Талви Укко — карельского Деда Мороза. Познакомимся с его друзьями и помощниками, погрузимся в культуру саамов и Крайнего Севера, заглянем во все уголки резиденции. При желании и за доплату вы сможете выбрать интерактивную программу, встретиться с самим волшебником, повеселиться с аниматорами.
Заедем в кафе на обед, а в 16:30 окажемся в комнате, полностью отделанной шунгитом. Минерал известен целебными свойствами — тут вы сможете восстановить силы и получить заряд бодрости, а специалисты расскажут, как правильно использовать камень и как он работает.
К 17:30 мы приедем в Петрозаводск. Погуляем по Онежской набережной, рассмотрим арт-объекты, поужинаем. Будет свободное время, в 21:00 — трансфер в отель. При желании вы можете задержаться в городе и вернуться самостоятельно на такси.
Олонец, интерактивная программа в Музее карелов-ливвиков, деревня Мандроги, Александро-Свирский монастырь
Утром — завтрак, к 10:40 — прибытие в Олонец. В это маленьком городке вы сможете полюбоваться многочисленными мостами и насладиться необыкновенной тишиной. В местном Музее карелов-ливвиков запланирована весёлая программа, благодаря которой вы познакомитесь с героем преданий Морозцем Паккайне, заглянете в волшебную лавку и узнаете о новогодних традициях народа.
Прервёмся на обед и в 13:30 доберёмся в деревню Мандроги. Гуляя здесь самостоятельно, вы сможете рассмотреть старинную архитектуру. За доплату можно пройтись с гидом и полноценно погрузиться в историю этих мест и домов.
К 17:45 прибудем в финальный пункт — Александро-Свирский монастырь. Наслаждаясь тишиной, умиротворением, красотой природы, мы побеседуем о преподобном Александре Свирском, и увидим старейший храм обители.
По завершении экскурсии — обратная дорога в Санкт-Петербург. К 22:00 будем у станции метро «Улица Дыбенко», к 22:30 — у Казанского собора (22:30).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 950 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом-историком
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- Обеды - от 600 ₽
- Ужины - от 750 ₽
- Новогодний банкет - взрослый 8500 ₽, ребёнок 3-14 лет 4500 ₽
- Экскурсия в деревне Мандроги - 450 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - от 5000 ₽