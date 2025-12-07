Мои заказы

Новый год по-карельски с посещением резиденций Талви Укко и Морозца Паккайне

Узнать о волшебниках северных народов, полюбоваться деревянным зодчеством, погулять по Петрозаводску
Укутанные в снежные шубы деревья, скованные льдами озёра, ароматы хвои, травяного чая и горячих калиток — в новогодние праздники Карелия словно воплощение зимней сказки, где, как в детстве, хочется верить
читать дальше

в чудеса.

И они обязательно случатся! Под бой курантов вы сможете поднять бокалы со Снегурочкой, а затем познакомиться с местными Дедами Морозами — седовласым старцем Талви Укко и озорным юнцом Морозцем Паккайне.

Будет ещё много интересного: вы рассмотрите деревянные избы в деревнях Киндасово и Мандроги, в Старой Ладоге побеседуете об истоках Руси, Рюрике и Вещем Олеге, а в Лодейном Поле — о зарождении балтийского флота.

Погуляете по нарядному Петрозаводску, восхититесь мощью водопада Кивач, а в финале поездки проникнетесь особенным умиротворением Александро-Свирского монастыря.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет право вносить изменения в программу, а именно в порядок и время посещения заявленных объектов. При этом их количество не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать наличные — на объектах могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно взять наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.

Программа тура по дням

1 день

Старая Ладога, Лодейное Поле, праздничная программа в Киндасово, встреча Нового года

В 9:00–9:30 — отъезд от Казанского собора, автобус будет подан за полчаса до отправления. Возможна посадка у станции метро «Улица Дыбенко» в 10:00–10:15.

К 12:15 мы прибудем в первую столицу Руси — Старую Ладогу. Увидим крепость и памятник Рюрику и Олегу, пройдём по древней улице Варяжской, поднимемся на курган Вещего Олега, откуда открывается захватывающий вид на реку Волхов — часть пути из варяг в греки. Тут же в кафе пообедаем.

В 15:00 остановимся в Лодейном Поле — колыбели балтийского флота. Здесь будет свободное время, затем поедем дальше.

Заглянем в старинную карельскую деревню Киндасово (прибытие в 17:30), где познакомимся с традициями благодаря интерактивной новогодней программе.

После 19:40 — заселение в отель. В 22:00 в ресторане гостиницы начнётся весёлый и душевный праздничный банкет с вкусными угощениями и конкурсами от Снегурочки (оплачивается отдельно, можно взять свои напитки). Не забудьте карнавальные костюмы — за них предусмотрены призы.

2 день

Водопад Кивач, вотчина Талви Укко, шунгитовая комната, Петрозаводск

Завтракаем и едем к водопаду Кивач (прибытие к 10:50). Прогуляемся по живописной лесной тропе, насладимся мощью природы, посетим дендрарий, который называют Карелией в миниатюре.

В 13:00 будем в вотчине Талви Укко — карельского Деда Мороза. Познакомимся с его друзьями и помощниками, погрузимся в культуру саамов и Крайнего Севера, заглянем во все уголки резиденции. При желании и за доплату вы сможете выбрать интерактивную программу, встретиться с самим волшебником, повеселиться с аниматорами.

Заедем в кафе на обед, а в 16:30 окажемся в комнате, полностью отделанной шунгитом. Минерал известен целебными свойствами — тут вы сможете восстановить силы и получить заряд бодрости, а специалисты расскажут, как правильно использовать камень и как он работает.

К 17:30 мы приедем в Петрозаводск. Погуляем по Онежской набережной, рассмотрим арт-объекты, поужинаем. Будет свободное время, в 21:00 — трансфер в отель. При желании вы можете задержаться в городе и вернуться самостоятельно на такси.

3 день

Олонец, интерактивная программа в Музее карелов-ливвиков, деревня Мандроги, Александро-Свирский монастырь

Утром — завтрак, к 10:40 — прибытие в Олонец. В это маленьком городке вы сможете полюбоваться многочисленными мостами и насладиться необыкновенной тишиной. В местном Музее карелов-ливвиков запланирована весёлая программа, благодаря которой вы познакомитесь с героем преданий Морозцем Паккайне, заглянете в волшебную лавку и узнаете о новогодних традициях народа.

Прервёмся на обед и в 13:30 доберёмся в деревню Мандроги. Гуляя здесь самостоятельно, вы сможете рассмотреть старинную архитектуру. За доплату можно пройтись с гидом и полноценно погрузиться в историю этих мест и домов.

К 17:45 прибудем в финальный пункт — Александро-Свирский монастырь. Наслаждаясь тишиной, умиротворением, красотой природы, мы побеседуем о преподобном Александре Свирском, и увидим старейший храм обители.

По завершении экскурсии — обратная дорога в Санкт-Петербург. К 22:00 будем у станции метро «Улица Дыбенко», к 22:30 — у Казанского собора (22:30).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-историком
  • Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Обеды - от 600 ₽
  • Ужины - от 750 ₽
  • Новогодний банкет - взрослый 8500 ₽, ребёнок 3-14 лет 4500 ₽
  • Экскурсия в деревне Мандроги - 450 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - от 5000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь, 2, 9:00
Завершение: Казанская площадь, 2, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 5192 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш
читать дальше

«золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

