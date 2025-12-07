Мои заказы

Новогодняя сказка в Карелии: вотчина Талви Укко, заповедник «Кивач» и Старая Ладога

Принять участие в праздничном интерактиве, погулять по Петрозаводску, встретиться с Дедом Морозом
Приглашаем вас в короткое, но насыщенное путешествие в зимнюю Карелию, где в это время царит не только сказочная, но и праздничная атмосфера.

Мы побываем в Старой Ладоге, насладимся интерактивной программой в
читать дальше

деревне Киндасово, посетим живописный заповедник «Кивач» с крупнейшим равнинным водопадом Европы, дендропарк «Карелия в миниатюре».

Заглянем в вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко, где даже взрослые смогут почувствовать себя детьми, снова верящими в волшебство.

Желающие смогут доплатить за банкет в ресторане в новогоднюю ночь: вас ждёт выступление иллюзиониста, акробатические номера и кавер-версии популярных песен.

А ещё мы погуляем по Петрозаводску, узнаем об уникальных свойствах шунгита, посетим музей карелов-ливвиков и осмотрим Александро-Свирский монастырь.

Новогодняя сказка в Карелии: вотчина Талви Укко, заповедник «Кивач» и Старая Ладога
Новогодняя сказка в Карелии: вотчина Талви Укко, заповедник «Кивач» и Старая Ладога
Новогодняя сказка в Карелии: вотчина Талви Укко, заповедник «Кивач» и Старая Ладога

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.

При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.

Программа тура по дням

1 день

Старая Ладога, интерактивная программа в деревне Киндасово, встреча Нового года

Путешествие начнётся в 10:00 от Казанского собора. Автобус будет подан за полчаса до отправления, дополнительная посадка возможна у метро «Улица Дыбенко» с 9:30 до 10:15. Накануне вы получите смс с уточнением деталей поездки.

Остановимся в Старой Ладоге: увидим Ладожскую крепость, пройдём по Варяжской улице, осмотрим памятник Рюрику и Олегу и поднимемся на курган Вещего Олега, откуда откроется вид на реку Волхов. Затем отправимся в Лодейное Поле. После обеда останется время для посещения магазинов и банкоматов. Вечером посетим старинную карельскую деревню Киндасово, где пройдёт интерактивная новогодняя программа.

После насыщенного дня мы разместимся в уютной гостинице, где будет время на отдых и подготовку к празднику.

В 22:00 начнётся празднование Нового года в ресторане «Ели-Пели» с банкетом и шоу-программой. В программе музыкальное сопровождение, игры и конкурсы, выступление фокусника-иллюзиониста Дмитрия Антонова, акробатические номера, появление Деда Мороза и кавер-версии популярных песен. Веселье продолжится до 3:00.

Старая Ладога, интерактивная программа в деревне Киндасово, встреча Нового годаСтарая Ладога, интерактивная программа в деревне Киндасово, встреча Нового года
2 день

Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Шунгитовый центр и прогулка по набережной Петрозаводска

В 9:00–9:30 позавтракаем и отправимся в заповедник «Кивач», где увидим одноимённый водопад — крупнейший равнинный водопад Европы. Пройдём по лесной тропе, посетим дендропарк «Карелия в миниатюре» и музей природы.

Поедем в вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко. Мы осмотрим его резиденцию и при желании встретимся с хозяином и его помощниками. Для желающих доступны дополнительные интерактивные программы (за доплату).

Посетим Шунгитовый центр в Петрозаводске. Здесь узнаем о свойствах уникального минерала, посмотрим фильм, попробуем чай на шунгитовой воде, увидим опыты и сможем приобрести сувениры.

Вечером отправимся на прогулку по набережной Петрозаводска, украшенной к празднику. После ужина будет свободное время в центре города. Можно остаться гулять или воспользоваться трансфером в гостиницу в 21:00.

Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Шунгитовый центр и прогулка по набережной ПетрозаводскаЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Шунгитовый центр и прогулка по набережной ПетрозаводскаЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Шунгитовый центр и прогулка по набережной ПетрозаводскаЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Шунгитовый центр и прогулка по набережной ПетрозаводскаЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Шунгитовый центр и прогулка по набережной ПетрозаводскаЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Шунгитовый центр и прогулка по набережной Петрозаводска
3 день

Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков, деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь

После завтрака отправимся в Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков, где хранится крупнейшая этнографическая коллекция Карелии 19 века. Здесь вы узнаете о культуре и языке ливвиков. Вход оплачивается отдельно.

В Олонце сделаем короткую фотопаузу у одного из живописных мостиков, а затем пообедаем в местном кафе.

Посетим деревню Мандроги. Можно прогуляться самостоятельно или за доплату присоединиться к экскурсии «Удивительная деревня Мандроги». Далее осмотрим Александро-Свирский монастырь 16 века и сможем увидеть мощи преподобного Александра Свирского.

На обратном пути будет техническая остановка у магазина для кофе и отдыха. Вернёмся в Санкт-Петербург: к 22:30 к станции метро «Улица Дыбенко» и к 23:00 — к Казанскому собору.

Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков, деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырьОлонецкий национальный музей карелов-ливвиков, деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырьОлонецкий национальный музей карелов-ливвиков, деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырьОлонецкий национальный музей карелов-ливвиков, деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (стандарт)21 950 ₽
2-местное размещение (эконом)20 950 ₽
2-местное размещение для пенсионеров и студентов (эконом)20 450 ₽
2-местное размещение для пенсионеров и студентов (стандарт)21 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды/ужины - 600-750 ₽
  • Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»: взрослый - от 9500 ₽, дети 5-12 лет - от 6500 ₽, дети до 5 лет - бесплатно (оплачивается при покупке тура, по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
  • Интерактивные программы и катания на упряжках в Вотчине Талви Укко
  • Экскурсия «Удивительная деревня Мандроги» - 450 ₽
  • Стоимость тура:
  • 2-местное - 20 950 ₽ за одного человека (эконом), 21 950 ₽ (стандарт)
  • 2-местное (пенсионеры и студенты) - 20 450 ₽ (эконом), 21 450 ₽ (стандарт)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00, станция метро «Улица Дыбенко», 10:15
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 22:30, Казанская площадь, 2, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 5192 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш
читать дальше

«золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии с выездом из Санкт-Петербурга
На автобусе
3 дня
В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии с выездом из Санкт-Петербурга
Погулять по заповеднику «Кивач» и Петрозаводску, заглянуть в музеи и посетить атмосферные деревни
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00. Авто...
31 дек в 09:00
25 950 ₽ за человека
Онежская феерия 2026: Новогодний Петрозаводск и Вотчина Деда Мороза
На автобусе
2 дня 13 часов
Онежская феерия 2026: Новогодний Петрозаводск и Вотчина Деда Мороза
Начало: Казанская пл., д. 2 / м. «Улица Дыбенко»
31 дек в 09:00
23 950 ₽ за человека
Новый год по-карельски с посещением резиденций Талви Укко и Морозца Паккайне
На автобусе
3 дня
Новый год по-карельски с посещением резиденций Талви Укко и Морозца Паккайне
Узнать о волшебниках северных народов, полюбоваться деревянным зодчеством, погулять по Петрозаводску
Начало: Казанская площадь, 2, 9:00
31 дек в 09:00
23 950 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга