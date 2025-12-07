Приглашаем вас в короткое, но насыщенное путешествие в зимнюю Карелию, где в это время царит не только сказочная, но и праздничная атмосфера.Мы побываем в Старой Ладоге, насладимся интерактивной программой в

деревне Киндасово, посетим живописный заповедник «Кивач» с крупнейшим равнинным водопадом Европы, дендропарк «Карелия в миниатюре». Заглянем в вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко, где даже взрослые смогут почувствовать себя детьми, снова верящими в волшебство. Желающие смогут доплатить за банкет в ресторане в новогоднюю ночь: вас ждёт выступление иллюзиониста, акробатические номера и кавер-версии популярных песен. А ещё мы погуляем по Петрозаводску, узнаем об уникальных свойствах шунгита, посетим музей карелов-ливвиков и осмотрим Александро-Свирский монастырь.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.

При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.