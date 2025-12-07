Мы побываем в Старой Ладоге, насладимся интерактивной программой в
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.
При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.
Программа тура по дням
Старая Ладога, интерактивная программа в деревне Киндасово, встреча Нового года
Путешествие начнётся в 10:00 от Казанского собора. Автобус будет подан за полчаса до отправления, дополнительная посадка возможна у метро «Улица Дыбенко» с 9:30 до 10:15. Накануне вы получите смс с уточнением деталей поездки.
Остановимся в Старой Ладоге: увидим Ладожскую крепость, пройдём по Варяжской улице, осмотрим памятник Рюрику и Олегу и поднимемся на курган Вещего Олега, откуда откроется вид на реку Волхов. Затем отправимся в Лодейное Поле. После обеда останется время для посещения магазинов и банкоматов. Вечером посетим старинную карельскую деревню Киндасово, где пройдёт интерактивная новогодняя программа.
После насыщенного дня мы разместимся в уютной гостинице, где будет время на отдых и подготовку к празднику.
В 22:00 начнётся празднование Нового года в ресторане «Ели-Пели» с банкетом и шоу-программой. В программе музыкальное сопровождение, игры и конкурсы, выступление фокусника-иллюзиониста Дмитрия Антонова, акробатические номера, появление Деда Мороза и кавер-версии популярных песен. Веселье продолжится до 3:00.
Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Шунгитовый центр и прогулка по набережной Петрозаводска
В 9:00–9:30 позавтракаем и отправимся в заповедник «Кивач», где увидим одноимённый водопад — крупнейший равнинный водопад Европы. Пройдём по лесной тропе, посетим дендропарк «Карелия в миниатюре» и музей природы.
Поедем в вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко. Мы осмотрим его резиденцию и при желании встретимся с хозяином и его помощниками. Для желающих доступны дополнительные интерактивные программы (за доплату).
Посетим Шунгитовый центр в Петрозаводске. Здесь узнаем о свойствах уникального минерала, посмотрим фильм, попробуем чай на шунгитовой воде, увидим опыты и сможем приобрести сувениры.
Вечером отправимся на прогулку по набережной Петрозаводска, украшенной к празднику. После ужина будет свободное время в центре города. Можно остаться гулять или воспользоваться трансфером в гостиницу в 21:00.
Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков, деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
После завтрака отправимся в Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков, где хранится крупнейшая этнографическая коллекция Карелии 19 века. Здесь вы узнаете о культуре и языке ливвиков. Вход оплачивается отдельно.
В Олонце сделаем короткую фотопаузу у одного из живописных мостиков, а затем пообедаем в местном кафе.
Посетим деревню Мандроги. Можно прогуляться самостоятельно или за доплату присоединиться к экскурсии «Удивительная деревня Мандроги». Далее осмотрим Александро-Свирский монастырь 16 века и сможем увидеть мощи преподобного Александра Свирского.
На обратном пути будет техническая остановка у магазина для кофе и отдыха. Вернёмся в Санкт-Петербург: к 22:30 к станции метро «Улица Дыбенко» и к 23:00 — к Казанскому собору.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (стандарт)
|21 950 ₽
|2-местное размещение (эконом)
|20 950 ₽
|2-местное размещение для пенсионеров и студентов (эконом)
|20 450 ₽
|2-местное размещение для пенсионеров и студентов (стандарт)
|21 450 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды/ужины - 600-750 ₽
- Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»: взрослый - от 9500 ₽, дети 5-12 лет - от 6500 ₽, дети до 5 лет - бесплатно (оплачивается при покупке тура, по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
- Интерактивные программы и катания на упряжках в Вотчине Талви Укко
- Экскурсия «Удивительная деревня Мандроги» - 450 ₽
