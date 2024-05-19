Туры в Карелию на двоих – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 8 туров в категории «Туры в Карелию на двоих» в Санкт-Петербурге, цены от 6 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
83 отзыва
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 18 часов
2 отзыва
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 8 490 за человека
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 17 часов
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 14 450 за человека
Сила природы Карелии. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Сила природы Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 21 950 за человека
10 чудес Карелии. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 17 часов
1 отзыв
10 чудес Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
от 8 550 за человека
3 сочных дня в Карелии. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 14 650 за человека
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 12 350 за человека
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 28 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дня
    Природа исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!
  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
    В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
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    много новых интересных мест. Минусы конечно тоже есть. Я бы сократила мини экскурсии, например, как музей город Ангелов, крепость Корела и дала бы возможность в более спокойном темпе путешественникам наслаждаться отдыхом. А то даже обед порой приходилось запихивать в себя в темпе вальса, чтобы успеть за группой. Не посетили во 2-й день залив Кирьявалахти и музей Кронида Гоголева, хотя было заявлено в программе. Также не посетили храм Коневской иконы Божией матери. Также не хватило времени чтобы пойти на экскурсию в саму крепость Корела. Нам дали на все про все 15 минут. Поэтому ожидание программы и реальности совпало не на 100%. Спасибо.

  • А
    Алёна
    26 марта 2024
    10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
  • М
    Медведюк
    26 марта 2024
    10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
    2х дневная экскурсия нам с мужем очень понравилась. Прекрасно организована, интересна, насыщенна. Особая благодарность профессионализму водителя Александра и прекрасному гиду
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    Ивану. Они показали высокий мастер класс каждый в своей профессии. Экскурсовод Иван обладает прекрасным даром изложения, много интересного и захватывающего поведал нам, был очень терпелив и тактичен со всеми. Большое спасибо за эту экскурсию, летом хотим ещё раз посетить эти красивейшие места.

  • Л
    Людмила
    11 января 2024
    Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ
    Мне понравилась программа,очень насыщенная,продумано всё до мелочей: техн. остановки,питание,проживание. Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
  • А
    Анна
    6 января 2024
    Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ
    Все прошло хорошо. Получили эмоции, за которыми приехали. Немного подпортил впечатление автобус, в котором плохо работала печка. В первый день
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    в 7 утра сели в холодный автобус, спустя какое-то время сказали водителю что очень холодно, на что он ответил что скоро прогреется. Но в итоге весь день ездили в холодном автобусе. На обратном пути во второй день в автобусе было чуть теплее, но в салоне свистел ветер всю дорогу, и сам воздух был прохладным. Да и водитель несколько раз останавливался чтобы почистить лобовое стекло. Сама экскурсия и наш гид очень понравились. Интересно рассказывала и давала советы в нужные моменты. Марина очень хороший гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры в Карелию на двоих»

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  1. Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
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  3. Гран-тур Вся Карелия. Лайт
  4. Сила природы Карелии. Лайт
  5. 10 чудес Карелии. Лайт
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  2. Водопад Ахвенкоски
  3. Петергоф
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Музей Фаберже
  7. Водопад Кивач
  8. Ладожское озеро
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
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