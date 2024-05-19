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Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 8 490₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 14 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сила природы Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 21 950₽ за человека
Авторский тур
1 день 17 часов
10 чудес Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
от 8 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 14 650₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 12 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 28 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена19 мая 2024Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дняПрирода исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!
- ННадежда18 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняДобрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняКлассное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ТТатьяна2 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняОчень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
- ААлена30 апреля 2024В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
- ААлёна26 марта 202410 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до РускеалыХочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
- ММедведюк26 марта 202410 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы2х дневная экскурсия нам с мужем очень понравилась. Прекрасно организована, интересна, насыщенна. Особая благодарность профессионализму водителя Александра и прекрасному гиду
- ЛЛюдмила11 января 2024Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТМне понравилась программа,очень насыщенная,продумано всё до мелочей: техн. остановки,питание,проживание. Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
- ААнна6 января 2024Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТВсе прошло хорошо. Получили эмоции, за которыми приехали. Немного подпортил впечатление автобус, в котором плохо работала печка. В первый день
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры в Карелию на двоих»
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