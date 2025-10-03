Отмечаем Новый год в Карелии: встреча с Дедом Морозом, «Рускеала», Сортвала и дегустации
Увидеть водопады Ахвенкоски, отведать чая, рыбы и настоек, полюбоваться финской архитектурой
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00, стан...
«В парке «Белая Руна» вас ждёт интерактив: вы встретитесь с Дедом Морозом, насладитесь чаепитием и играми, напишете письма доброму волшебнику»
31 дек в 10:00
25 950 ₽ за человека
Новый год в Великом Новгороде: экскурсии с гидом-историком, мастер-класс и праздничная программа
Сделать ёлочную игрушку, поучаствовать в забавах с Дедом Морозом, увидеть кремль, посетить Валдай
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00
«В музее деревянного зодчества «Витославлицы» вас ждёт интерактивная программа с играми, забавами и Дедом Морозом»
31 дек в 10:00
25 450 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Карелии: вотчина Талви Укко, заповедник «Кивач» и Старая Ладога
Принять участие в праздничном интерактиве, погулять по Петрозаводску, встретиться с Дедом Морозом
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00, станц...
«Заглянем в вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко, где даже взрослые смогут почувствовать себя детьми, снова верящими в волшебство»
31 дек в 09:00
21 950 ₽ за человека
