В Карелию - на Новый год с гидом-историком: Дед Мороз, «Рускеала», дегустации и интерактивы
Встретиться с хаски и оленями, посетить «Долину водопадов», отведать настоек, погулять по Сортвале
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00, станц...
31 дек в 09:00
25 950 ₽ за человека
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
31 дек в 10:00
39 500 ₽ за человека
Семейный Новый год: резиденция Талви Укко, отдых на Ладоге, «Рускеала» и интерактивы
Повеселиться в деревне Киндасово, поучаствовать в программе с оленями и хаски, посетить топ-места
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Допол...
30 дек в 08:00
36 290 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Хаски и олени»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Хаски и олени" можно забронировать 3 тура от 25 950 до 39 500.
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Хаски и олени», цены от 25950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь