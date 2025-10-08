Мои заказы

Туры к хаски и оленям из Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Хаски и олени» в Санкт-Петербурге, цены от 25 950 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
В Карелию - на Новый год с гидом-историком: Дед Мороз, «Рускеала», дегустации и интерактивы
На автобусе
3 дня
В Карелию - на Новый год с гидом-историком: Дед Мороз, «Рускеала», дегустации и интерактивы
Встретиться с хаски и оленями, посетить «Долину водопадов», отведать настоек, погулять по Сортвале
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00, станц...
31 дек в 09:00
25 950 ₽ за человека
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
На машине
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
31 дек в 10:00
39 500 ₽ за человека
Семейный Новый год: резиденция Талви Укко, отдых на Ладоге, «Рускеала» и интерактивы
На автобусе
4 дня
Семейный Новый год: резиденция Талви Укко, отдых на Ладоге, «Рускеала» и интерактивы
Повеселиться в деревне Киндасово, поучаствовать в программе с оленями и хаски, посетить топ-места
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Допол...
30 дек в 08:00
36 290 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Хаски и олени" можно забронировать 3 тура от 25 950 до 39 500.
