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Авторский тур
5 дней
Гран-тур. Карельская сага
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Выберите то, что подходит именно вам: джип-тур, сплав по реке, трекинг с хаски или тихий и спокойный день»
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 34 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Вы можете отправиться на сплав по карельским рекам, прокатиться по бездорожью на квадроциклах, пройти дистанцию на собачьих упряжках с милыми хаски»
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 15 750₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
«Заглянем в питомник хаски и устроим треккинг вглубь леса с этими пушистыми проводниками»
14 июня в 09:00
5 июля в 09:00
2850024 225₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда18 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняДобрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняКлассное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ТТатьяна2 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняОчень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Встреча с хаски»
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