Встреча с хаски – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Встреча с хаски» в Санкт-Петербурге, цены от 15 750 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гран-тур. Карельская сага
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Гран-тур. Карельская сага
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Выберите то, что подходит именно вам: джип-тур, сплав по реке, трекинг с хаски или тихий и спокойный день»
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 34 450 за человека
Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Вы можете отправиться на сплав по карельским рекам, прокатиться по бездорожью на квадроциклах, пройти дистанцию на собачьих упряжках с милыми хаски»
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 15 750 за человека
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
«Заглянем в питомник хаски и устроим треккинг вглубь леса с этими пушистыми проводниками»
14 июня в 09:00
5 июля в 09:00
2850024 225 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Встреча с хаски»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гран-тур. Карельская сага
  2. Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
  3. Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Ахвенкоски
  3. Петергоф
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Музей Фаберже
  7. Водопад Кивач
  8. Ладожское озеро
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Встреча с хаски" можно забронировать 3 тура от 15 750 до 34 450 со скидкой до 15%.
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