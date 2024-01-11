3 дня
В Карелию на Новый год
Полюбоваться сказочными пейзажами и познакомиться с историей северных народов
Начало: Санкт-Петербург. 7:15 - у станции метро "Площадь В...
31 дек в 00:00
23 540₽ за человека
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
27 сен в 09:00
25 окт в 09:00
38 500₽ за человека
3 дня
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Покататься на сапах и лошадях, совершить треккинг с хаски и пообедать на одной из Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, 08:00
11 окт в 08:00
18 окт в 08:00
35 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВадим11 января 2024Всё было хорошо, правда экскурсовод не очень хороша на своем месте, но мы с женой остались в целом довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Питомник хаски»
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