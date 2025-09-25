Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
«Вас ждет дивная красота природы Русского Севера и продуманный маршрут с веселыми интерактивами, познавательными экскурсиями, посещением питомника хаски, фермы северных оленей и жемчужины Карелии – горного парка «Рускеала»»
25 сен в 07:00
26 сен в 07:00
19 950 ₽ за человека
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
«Узнаем, как живут саамы, и познакомимся на местной ферме с очаровательными оленями, которых можно гладить и кормить с рук»
3 окт в 10:00
31 дек в 10:00
39 500 ₽ за человека
Гармония, эстетика, перезагрузка: девичник в Карелии с комфортом (мини-группа)
Наполниться энергией природы и женской силой, отдохнуть в панорамном бассейне и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 10:00. Точную локацию отправим на...
«Проникнемся колоритом этих краёв — познакомимся с укладом саамов и почувствуем горячее дыхание оленей на коже»
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
45 000 ₽ за человека
