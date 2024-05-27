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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Вы пообщаетесь с красивыми и дружелюбными собаками, вместе с гидом пройдете квест и пеший маршрут по острову Хавус, увидите заснеженную Ладогу и шхеры, попробуете зимнюю рыбалку и посетите знаменитый горный парк «Рускеала»»
31 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 53 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
«А ещё вы познакомитесь со старинным бытом и древними технологиями, попробуете традиционные блюда, погуляете в зоосаду и покатаетесь на лошадях»
14 июня в 07:00
19 июля в 08:00
16 690₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
«Заглянем в питомник хаски и устроим треккинг вглубь леса с этими пушистыми проводниками»
14 июня в 09:00
5 июля в 09:00
2850024 225₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина27 мая 2024Поездка понравилась. Много интересной информации.
- ССергей26 мая 2024Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
- ДДарья21 мая 2024Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
- ННадежда18 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняДобрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняКлассное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ЛЛилия11 мая 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
- ТТатьяна2 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняОчень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
- ААлена30 апреля 2024В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
- ЛЛюдмила11 января 2024Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТМне понравилась программа,очень насыщенная,продумано всё до мелочей: техн. остановки,питание,проживание. Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
- ААнна6 января 2024Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТВсе прошло хорошо. Получили эмоции, за которыми приехали. Немного подпортил впечатление автобус, в котором плохо работала печка. В первый день
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Животные»
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