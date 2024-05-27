Туры с животными в Санкт-Петербурге

Найдено 6 туров в категории «Животные» в Санкт-Петербурге, цены от 6 990 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250 за человека
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
80 отзывов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 18 часов
2 отзыва
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490 за человека
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Вы пообщаетесь с красивыми и дружелюбными собаками, вместе с гидом пройдете квест и пеший маршрут по острову Хавус, увидите заснеженную Ладогу и шхеры, попробуете зимнюю рыбалку и посетите знаменитый горный парк «Рускеала»»
31 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 53 500 за человека
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
«А ещё вы познакомитесь со старинным бытом и древними технологиями, попробуете традиционные блюда, погуляете в зоосаду и покатаетесь на лошадях»
14 июня в 07:00
19 июля в 08:00
16 690 за человека
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
«Заглянем в питомник хаски и устроим треккинг вглубь леса с этими пушистыми проводниками»
14 июня в 09:00
5 июля в 09:00
2850024 225 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Поездка понравилась. Много интересной информации.
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
  • Д
    Дарья
    21 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
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    природа ашеломительна! Экскурсовод в "Городе ангелов", рассказывал так интересно, захватывающее, с ноткой юмора, что я впервые слушала Отель тоже очень крутой и уютный! В следующем году, я вернусь туда!

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
    Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
    В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
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    много новых интересных мест. Минусы конечно тоже есть. Я бы сократила мини экскурсии, например, как музей город Ангелов, крепость Корела и дала бы возможность в более спокойном темпе путешественникам наслаждаться отдыхом. А то даже обед порой приходилось запихивать в себя в темпе вальса, чтобы успеть за группой. Не посетили во 2-й день залив Кирьявалахти и музей Кронида Гоголева, хотя было заявлено в программе. Также не посетили храм Коневской иконы Божией матери. Также не хватило времени чтобы пойти на экскурсию в саму крепость Корела. Нам дали на все про все 15 минут. Поэтому ожидание программы и реальности совпало не на 100%. Спасибо.

  • Л
    Людмила
    11 января 2024
    Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ
    Мне понравилась программа,очень насыщенная,продумано всё до мелочей: техн. остановки,питание,проживание. Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
  • А
    Анна
    6 января 2024
    Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ
    Все прошло хорошо. Получили эмоции, за которыми приехали. Немного подпортил впечатление автобус, в котором плохо работала печка. В первый день
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    в 7 утра сели в холодный автобус, спустя какое-то время сказали водителю что очень холодно, на что он ответил что скоро прогреется. Но в итоге весь день ездили в холодном автобусе. На обратном пути во второй день в автобусе было чуть теплее, но в салоне свистел ветер всю дорогу, и сам воздух был прохладным. Да и водитель несколько раз останавливался чтобы почистить лобовое стекло. Сама экскурсия и наш гид очень понравились. Интересно рассказывала и давала советы в нужные моменты. Марина очень хороший гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Животные»

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  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
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