Мои заказы

Магазин-музей «Центр шунгита» – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Магазин-музей «Центр шунгита»» в Санкт-Петербурге, цены от 20 950 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии
На автобусе
3 дня
В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии
Погулять по заповеднику «Кивач» и Петрозаводску, заглянуть в музеи и посетить атмосферные деревни
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00. Авто...
31 дек в 09:00
20 950 ₽ за человека
Встреча Нового года и знакомство с достопримечательностями Карелии
На автобусе
4 дня
Встреча Нового года и знакомство с достопримечательностями Карелии
Побывать в гостях у Деда Мороза и музеях, погулять по «Рускеале», Петрозаводску и у водопадов
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
30 дек в 08:00
30 950 ₽ за человека
Новогоднее путешествие по Карелии: горный парк и Петрозаводск, музеи и дегустации
На автобусе
4 дня
Новогоднее путешествие по Карелии: горный парк и Петрозаводск, музеи и дегустации
Погулять по Онежской набережной, полюбоваться «Рускеалой» в огнях и пообщаться с Дедом Морозом
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
30 дек в 08:00
30 950 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Магазин-музей «Центр шунгита»»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии
  2. Встреча Нового года и знакомство с достопримечательностями Карелии
  3. Новогоднее путешествие по Карелии: горный парк и Петрозаводск, музеи и дегустации
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Водопад Кивач
  4. Царское село
  5. Мраморный каньон
  6. Петергоф
  7. Ладожские шхеры
  8. Водопад Ахвенкоски
  9. Остров Валаам
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Магазин-музей «Центр шунгита»" можно забронировать 3 тура от 20 950 до 30 950.
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Магазин-музей «Центр шунгита»», цены от 20950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь