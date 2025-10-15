В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии
Погулять по заповеднику «Кивач» и Петрозаводску, заглянуть в музеи и посетить атмосферные деревни
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00. Авто...
31 дек в 09:00
20 950 ₽ за человека
Встреча Нового года и знакомство с достопримечательностями Карелии
Побывать в гостях у Деда Мороза и музеях, погулять по «Рускеале», Петрозаводску и у водопадов
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
30 дек в 08:00
30 950 ₽ за человека
Новогоднее путешествие по Карелии: горный парк и Петрозаводск, музеи и дегустации
Погулять по Онежской набережной, полюбоваться «Рускеалой» в огнях и пообщаться с Дедом Морозом
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
30 дек в 08:00
30 950 ₽ за человека
