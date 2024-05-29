Е Елена Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!

А Антонина Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.

М Марина Майские праздники в Северной столице Тур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.

О Олеся Легенды Севера: Петербург и Карелия Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

Е Елена Дворцы и усадьбы петербургской знати читать дальше между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР). Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы

О Ольга Дворцы и усадьбы петербургской знати Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!

О Ольга Дворцы и усадьбы петербургской знати Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

С Сергей Легенды Севера: Петербург и Карелия Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Легенды Севера: Петербург и Карелия По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.