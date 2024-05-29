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Авторский тур
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
«Путешествие сочетает в себе автобусные, пешие экскурсии и посещение главных музеев Санкт-Петербурга»
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
«После побываем в деревне Тервеничи, где посетим народный краеведческий музей в старинном купеческом доме»
15 июня в 08:00
10 авг в 08:00
10 390₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
«Вас ждет насыщенная экскурсия по историческому центру Санкт-Петербурга с его великолепными дворцами, музеями и парками»
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 34 360₽ за человека
Авторский тур
5 дней
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
«Вас ждет увлекательная экскурсия по городу с богатой историей и культурой – Санкт-Петербургу, где вы посетите Эрмитаж, Петергоф, Кронштадт, Петропавловскую крепость, Крейсер “Аврора”, музей Фаберже, а также прогуляетесь на теплоходе по Неве»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 170₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дворцы, театры и сады Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Экскурсия по Русскому музею с демонстрацией реставрации картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи»»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 090₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Вы посетите Елагин дворец, мастер-класс по художественному стеклу, дворец Елисеевых, ужин-круиз на теплоходе, музей Фаберже, Павловск и сидродельню»
14 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дворцы и усадьбы петербургской знати
Начало: Санкт-Петербург
«Эрмитаж – один из самых известных музеев мира»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 38 570₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Экскурсия в Эрмитаж – одного из крупнейших художественных музеев мира»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Экскурсия в Эрмитаж – одного из крупнейших художественных музеев мира»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 680₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в летний Петербург. Light
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 7 150₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик»
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На 8 марта в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Музей Фаберже — это не просто коллекция уникальных произведений искусства, но и возможность окунуться в атмосферу роскоши и аристократизма, которая царила при дворе Романовых»
8 мар в 10:00
от 11 175₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Начало: Санкт-Петербург
«Пребывая в Санкт-Петербурге, вы посетите Гатчинский дворец, Музей Фаберже и Царское село, а еще сможете прокатиться на теплоходе по рекам и каналам и побывать в Павловске»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 050₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в зимний Петербург. Light
Начало: Санкт-Петербург
«Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 9 725₽ за человека
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
«Побываем в музее самого крупного в стране стекольного завода, пройдёмся по красавице-Твери, которую любили великие писатели и Екатерина II»
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
169008 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
«В стоимость включены завтраки в отеле, чайная церемония в Марьино и чаепитие с десертом в музее Фаберже»
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ММарина29 апреля 2024Майские праздники в Северной столицеТур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ААнна19 марта 2024Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музеи»
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