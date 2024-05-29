Музеи и искусство Санкт-Петербурга

Найдено 18 туров в категории «Музеи» в Санкт-Петербурге, цены от 7 150 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
«Путешествие сочетает в себе автобусные, пешие экскурсии и посещение главных музеев Санкт-Петербурга»
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840 за человека
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
«После побываем в деревне Тервеничи, где посетим народный краеведческий музей в старинном купеческом доме»
15 июня в 08:00
10 авг в 08:00
10 390 за человека
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
«Вас ждет насыщенная экскурсия по историческому центру Санкт-Петербурга с его великолепными дворцами, музеями и парками»
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 34 360 за человека
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
«Вас ждет увлекательная экскурсия по городу с богатой историей и культурой – Санкт-Петербургу, где вы посетите Эрмитаж, Петергоф, Кронштадт, Петропавловскую крепость, Крейсер “Аврора”, музей Фаберже, а также прогуляетесь на теплоходе по Неве»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 170 за человека
Дворцы, театры и сады Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дворцы, театры и сады Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Экскурсия по Русскому музею с демонстрацией реставрации картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи»»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 090 за человека
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Вы посетите Елагин дворец, мастер-класс по художественному стеклу, дворец Елисеевых, ужин-круиз на теплоходе, музей Фаберже, Павловск и сидродельню»
14 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 900 за человека
Дворцы и усадьбы петербургской знати
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Дворцы и усадьбы петербургской знати
Начало: Санкт-Петербург
«Эрмитаж – один из самых известных музеев мира»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 38 570 за человека
Парад шедевров Северной столицы
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Экскурсия в Эрмитаж – одного из крупнейших художественных музеев мира»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225 за человека
Летний Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Экскурсия в Эрмитаж – одного из крупнейших художественных музеев мира»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 680 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Путешествие в летний Петербург. Light
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в летний Петербург. Light
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 7 150 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик»
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080 за человека
На 8 марта в Петербург
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На 8 марта в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Музей Фаберже — это не просто коллекция уникальных произведений искусства, но и возможность окунуться в атмосферу роскоши и аристократизма, которая царила при дворе Романовых»
8 мар в 10:00
от 11 175 за человека
Легенды Севера: Петербург и Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Начало: Санкт-Петербург
«Пребывая в Санкт-Петербурге, вы посетите Гатчинский дворец, Музей Фаберже и Царское село, а еще сможете прокатиться на теплоходе по рекам и каналам и побывать в Павловске»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 050 за человека
Путешествие в зимний Петербург. Light
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в зимний Петербург. Light
Начало: Санкт-Петербург
«Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 9 725 за человека
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
«Побываем в музее самого крупного в стране стекольного завода, пройдёмся по красавице-Твери, которую любили великие писатели и Екатерина II»
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
169008 450 за человека
В Санкт-Петербург на дворянский бал
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
«В стоимость включены завтраки в отеле, чайная церемония в Марьино и чаепитие с десертом в музее Фаберже»
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Майские праздники в Северной столице
    Тур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Легенды Севера: Петербург и Карелия
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Дворцы и усадьбы петербургской знати
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
    читать дальше

    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Дворцы и усадьбы петербургской знати
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Дворцы и усадьбы петербургской знати
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Легенды Севера: Петербург и Карелия
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Легенды Севера: Петербург и Карелия
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
    Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музеи»

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  2. Петергоф
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  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
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