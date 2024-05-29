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Авторский тур
6 дней
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
«Вы посетите Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский собор»
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 34 360₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная неделя с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в летний Петербург. Light
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 7 150₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор»
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в зимний Петербург. Light
Начало: Санкт-Петербург
«Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 9 725₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ААнна19 марта 2024Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
- ТТатьяна.24 сентября 2023Только положительные эмоции. Много посмотрели, многое узнали.
- ЕЕлена21 августа 2023Тур отличный, интересные, динамичные экскурсии с превосходным гидом в комфортабельных автобусах.
- ЮЮлия19 августа 2023Тур в Питер вызвал полнейший восторг.
- аалексей16 августа 2023все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Исаакиевский собор»
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