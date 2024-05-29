Туры по Исаакиевскому собору

Найдено 7 туров в категории «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, цены от 7 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
«Вы посетите Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский собор»
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 34 360 за человека
Парад шедевров Северной столицы
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225 за человека
Летний Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная неделя с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Путешествие в летний Петербург. Light
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в летний Петербург. Light
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 7 150 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор»
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080 за человека
Путешествие в зимний Петербург. Light
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в зимний Петербург. Light
Начало: Санкт-Петербург
«Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 9 725 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Исаакиевский собор»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
  2. Парад шедевров Северной столицы
  3. Летний Петербург. Тур на 7 дней
  4. Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
  5. Путешествие в летний Петербург. Light
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Исаакиевский собор" можно забронировать 7 авторских туров от 7 150 до 34 360. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Исаакиевский собор», 21 ⭐ отзыв, цены от 7150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам