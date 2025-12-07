Мои заказы

В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии с выездом из Санкт-Петербурга

Погулять по заповеднику «Кивач» и Петрозаводску, заглянуть в музеи и посетить атмосферные деревни
Вас ждёт путешествие в душевную и праздничную атмосферу зимней Карелии.

Вы прогуляетесь по Старой Ладоге, прикоснётесь к легендам Вещего Олега, поучаствуете в развлекательной программе в деревне Киндасово и встретите Новый год
с шоу и Дедом Морозом! В первый день нового года отправитесь к водопаду Кивач — жемчужине северной природы.

Посетите вотчину Талви Укко, пройдёте энергосеанс в шунгитовой комнате и прогуляетесь по сияющему огнями Петрозаводску.

На третий день познакомитесь с культурой карелов-ливвиков, насладитесь прогулкой по деревне Мандроги и побываете в Александро-Свирском монастыре. 3 дня будут наполнены настоящим новогодним волшебством!

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право корректировать порядок посещения объектов без сокращения их количества. Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов после окончания тура. На маршруте возможны места без терминалов оплаты, рекомендуется брать наличные. Нужны паспорт и документы, подтверждающие льготы.
Вечером накануне (с 19:00 до 21:00) вам придёт SMS с точным временем, номером автобуса и контактом гида.

Программа тура по дням

1 день

Старая Ладога, Лодейное Поле, интерактив в деревне Киндасово, новогодний банкет

Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую остановку сделаем в 11:45–12:15 в селе Старая Ладога. Здесь вас ждёт погружение в прошлое древней столицы Руси. Вы осмотрите Ладожскую крепость, Варяжскую улицу, памятники Рюрику и Олегу, а также панораму с кургана Вещего Олега, откуда открывается вид на реку Волхов — часть легендарного торгового пути «из варяг в греки».

В 13:45–14:30 — обед в кафе в городе Лодейное Поле (по желанию можно забронировать заранее). После у вас будет полчаса для прогулки по месту зарождения Балтийского флота. Название города связано со строительством «лодей» — речных судов.

В 17:00 окажемся в деревне Киндасово на берегу Шуи. Вы познакомитесь с весёлыми традициями и примете участие в интерактивной программе.

В 19:30 — заселение в гостиницу и свободное время для отдыха и подготовки к празднику.

22:00–3:00 — новогодний банкет в ресторане «Ели-Пели» с играми, музыкой и конкурсами. Вы посмотрите акробатические номера, выступление иллюзиониста Дмитрия Антонова, послушаете живое выступление кавер-группы, а кульминацией станет появление Деда Мороза и встреча Нового года под бой курантов с шампанским.

2 день

Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Шунгитовый центр, прогулка по Петрозаводску

Позавтракав, с 10:50 до 12:00 проведём время в заповеднике «Кивач». Совершим экскурсию к одноимённому водопаду, самому крупному равнинному водопаду Европы. Прогуляемся по дендрарию «Карелия в миниатюре» и посетим Музей природы.

В 13:00–15:00 на вотчине Талви Укко вас ждёт встреча с карельским Дедом Морозом, знакомство с культурой саамов, прогулка по сказочной резиденции. Возможны дополнительные программы с аниматорами (оплачиваются отдельно).

15:00–15:40 — обед в кафе на территории вотчины (дополнительно).

В 16:30–17:15 побываем в Шунгитовом центре в Петрозаводске. В программе: энергосеанс в шунгитовой комнате, фильм о минерале, экскурсия с опытами и чаепитие на шунгитовой воде. Также у вас будет возможность приобрести сувениры.

С 17:30 до 18:15 пройдёмся по вечернему Петрозаводску и празднично украшенной Онежской набережной. После ужина, в 19:30 — свободное время. Вы сможете сделать фото у новогодних инсталляций и волшебного дерева желаний.

21:00 — трансфер в гостиницу. Желающие могут остаться в городе и вернуться в отель самостоятельно.

3 день

Музей карелов-ливвиков, деревня Мандроги, Александро-Свирский монастырь

8:00–8:40 — завтрак. В 11:00–12:15 состоится обзорная экскурсия по музею карелов-ливвиков с коллекцией более 21 000 экспонатов, включая этнографические материалы 19 века. Вас ждёт увлекательное погружение в их культуру и язык.

В 12:30–12:45 — фотопауза в Олонце: вы сможете сделать на память кадры на фоне «города мостов».

12:50–13:30 — обед в кафе Олонии.

14:45–16:45 — посещение деревни Мандроги и самостоятельная прогулка по деревне с аутентичной архитектурой. Желающие могут заказать экскурсию «Удивительная деревня Мандроги» (дополнительно), чтобы узнать историю её возрождения и осмотреть традиционные постройки.

В 17:45–18:20 — Александро-Свирский монастырь: знакомство с архитектурой 16 века, посещение мощей святого Александра Свирского.

Затем поедем обратно в Санкт-Петербург. В 19:20–19:50 — техническая остановка. Прибытие: ориентировочно в 22:30 к метро «Улица Дыбенко» и в 23:00 к Казанскому собору.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 950 ₽
Для студентов и пенсионеров25 450 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер на автобусе экскурсионного класса
  • Сопровождение гидом-историком
  • Трассовая экскурсия и обзорные экскурсии по маршруту
  • Экскурсия по Старой Ладоге, внешний осмотр крепости, посещение могилы Вещего Олега
  • Посещение Лодейного Поля
  • Интерактивная программа в деревне Киндасово
  • Посещение заповедника «Кивач» с дендрарием и Музеея природы
  • Посещение вотчины Талви Укко
  • Экскурсия в Шунгитовый центр в Петрозаводске с дегустацией
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины: обед от 600-700 ₽, ужин от 750 ₽
  • Новогодний банкет и шоу-программа: взрослые - от 9500 ₽, дети 5-12 лет - от 6500 ₽, дети до 5 лет - бесплатно
  • Катания и интерактивности в вотчине Талви Укко
  • Экскурсия «Удивительная деревня Мандроги» - 450 ₽
  • Льготная цена тура для студентов и пенсионеров - 20 450 ₽
  • При проживании в 3-звёздочной гостинице стоимость тура составит 21 950 ₽, для студентов и пенсионеров - 21 450 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00. Автобус будет подан за полчаса до отправления. Возможна посадка у станции метро «Улица Дыбенко» с 9:30 до 10:15
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, ориентировочно в 22:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1140 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

