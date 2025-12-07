Вы прогуляетесь по Старой Ладоге, прикоснётесь к легендам Вещего Олега, поучаствуете в развлекательной программе в деревне Киндасово и встретите Новый год
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право корректировать порядок посещения объектов без сокращения их количества. Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов после окончания тура. На маршруте возможны места без терминалов оплаты, рекомендуется брать наличные. Нужны паспорт и документы, подтверждающие льготы.
Вечером накануне (с 19:00 до 21:00) вам придёт SMS с точным временем, номером автобуса и контактом гида.
Программа тура по дням
Старая Ладога, Лодейное Поле, интерактив в деревне Киндасово, новогодний банкет
Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую остановку сделаем в 11:45–12:15 в селе Старая Ладога. Здесь вас ждёт погружение в прошлое древней столицы Руси. Вы осмотрите Ладожскую крепость, Варяжскую улицу, памятники Рюрику и Олегу, а также панораму с кургана Вещего Олега, откуда открывается вид на реку Волхов — часть легендарного торгового пути «из варяг в греки».
В 13:45–14:30 — обед в кафе в городе Лодейное Поле (по желанию можно забронировать заранее). После у вас будет полчаса для прогулки по месту зарождения Балтийского флота. Название города связано со строительством «лодей» — речных судов.
В 17:00 окажемся в деревне Киндасово на берегу Шуи. Вы познакомитесь с весёлыми традициями и примете участие в интерактивной программе.
В 19:30 — заселение в гостиницу и свободное время для отдыха и подготовки к празднику.
22:00–3:00 — новогодний банкет в ресторане «Ели-Пели» с играми, музыкой и конкурсами. Вы посмотрите акробатические номера, выступление иллюзиониста Дмитрия Антонова, послушаете живое выступление кавер-группы, а кульминацией станет появление Деда Мороза и встреча Нового года под бой курантов с шампанским.
Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Шунгитовый центр, прогулка по Петрозаводску
Позавтракав, с 10:50 до 12:00 проведём время в заповеднике «Кивач». Совершим экскурсию к одноимённому водопаду, самому крупному равнинному водопаду Европы. Прогуляемся по дендрарию «Карелия в миниатюре» и посетим Музей природы.
В 13:00–15:00 на вотчине Талви Укко вас ждёт встреча с карельским Дедом Морозом, знакомство с культурой саамов, прогулка по сказочной резиденции. Возможны дополнительные программы с аниматорами (оплачиваются отдельно).
15:00–15:40 — обед в кафе на территории вотчины (дополнительно).
В 16:30–17:15 побываем в Шунгитовом центре в Петрозаводске. В программе: энергосеанс в шунгитовой комнате, фильм о минерале, экскурсия с опытами и чаепитие на шунгитовой воде. Также у вас будет возможность приобрести сувениры.
С 17:30 до 18:15 пройдёмся по вечернему Петрозаводску и празднично украшенной Онежской набережной. После ужина, в 19:30 — свободное время. Вы сможете сделать фото у новогодних инсталляций и волшебного дерева желаний.
21:00 — трансфер в гостиницу. Желающие могут остаться в городе и вернуться в отель самостоятельно.
Музей карелов-ливвиков, деревня Мандроги, Александро-Свирский монастырь
8:00–8:40 — завтрак. В 11:00–12:15 состоится обзорная экскурсия по музею карелов-ливвиков с коллекцией более 21 000 экспонатов, включая этнографические материалы 19 века. Вас ждёт увлекательное погружение в их культуру и язык.
В 12:30–12:45 — фотопауза в Олонце: вы сможете сделать на память кадры на фоне «города мостов».
12:50–13:30 — обед в кафе Олонии.
14:45–16:45 — посещение деревни Мандроги и самостоятельная прогулка по деревне с аутентичной архитектурой. Желающие могут заказать экскурсию «Удивительная деревня Мандроги» (дополнительно), чтобы узнать историю её возрождения и осмотреть традиционные постройки.
В 17:45–18:20 — Александро-Свирский монастырь: знакомство с архитектурой 16 века, посещение мощей святого Александра Свирского.
Затем поедем обратно в Санкт-Петербург. В 19:20–19:50 — техническая остановка. Прибытие: ориентировочно в 22:30 к метро «Улица Дыбенко» и в 23:00 к Казанскому собору.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 950 ₽
|Для студентов и пенсионеров
|25 450 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер на автобусе экскурсионного класса
- Сопровождение гидом-историком
- Трассовая экскурсия и обзорные экскурсии по маршруту
- Экскурсия по Старой Ладоге, внешний осмотр крепости, посещение могилы Вещего Олега
- Посещение Лодейного Поля
- Интерактивная программа в деревне Киндасово
- Посещение заповедника «Кивач» с дендрарием и Музеея природы
- Посещение вотчины Талви Укко
- Экскурсия в Шунгитовый центр в Петрозаводске с дегустацией
- Посещение Александро-Свирского монастыря
Что не входит в цену
- Обеды и ужины: обед от 600-700 ₽, ужин от 750 ₽
- Новогодний банкет и шоу-программа: взрослые - от 9500 ₽, дети 5-12 лет - от 6500 ₽, дети до 5 лет - бесплатно
- Катания и интерактивности в вотчине Талви Укко
- Экскурсия «Удивительная деревня Мандроги» - 450 ₽
- Льготная цена тура для студентов и пенсионеров - 20 450 ₽
- При проживании в 3-звёздочной гостинице стоимость тура составит 21 950 ₽, для студентов и пенсионеров - 21 450 ₽