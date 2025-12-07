Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую остановку сделаем в 11:45–12:15 в селе Старая Ладога. Здесь вас ждёт погружение в прошлое древней столицы Руси. Вы осмотрите Ладожскую крепость, Варяжскую улицу, памятники Рюрику и Олегу, а также панораму с кургана Вещего Олега, откуда открывается вид на реку Волхов — часть легендарного торгового пути «из варяг в греки».

В 13:45–14:30 — обед в кафе в городе Лодейное Поле (по желанию можно забронировать заранее). После у вас будет полчаса для прогулки по месту зарождения Балтийского флота. Название города связано со строительством «лодей» — речных судов.

В 17:00 окажемся в деревне Киндасово на берегу Шуи. Вы познакомитесь с весёлыми традициями и примете участие в интерактивной программе.

В 19:30 — заселение в гостиницу и свободное время для отдыха и подготовки к празднику.

22:00–3:00 — новогодний банкет в ресторане «Ели-Пели» с играми, музыкой и конкурсами. Вы посмотрите акробатические номера, выступление иллюзиониста Дмитрия Антонова, послушаете живое выступление кавер-группы, а кульминацией станет появление Деда Мороза и встреча Нового года под бой курантов с шампанским.