Край с самобытной культурой

Мы пройдёмся по площадям, знаковым улицам, увидим Мордовскую филармонию и Театр оперы и балета им. И. М. Яушева, памятник патриарху Никону и часовню Александра Невского, вы увидите памятники, соборы и церкви, живописный Парк 🌳 культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, смотровую площадку с которой открывается лучший вид на город 🏙️ и главные административные здания Республики Мордовия и увезёте с собой хорошее впечатления от столица ⭐️ солнечной Мордовии, которыми поделитесь с друзьями и близкими.

Важная информация: