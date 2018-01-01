Мордовская филармония и Театр оперы и балета им. И. М. Яушева
памятник адмиралу Ф. Ф. Ушакову
Соборная площадь и Собор им. Св. Ф. Ушакова — самый большой храм на территории Поволжья
памятник патриарху Никону и часовня Александра Невского
старая Иоанно-Богословская церковь
смотровая площадка г. Саранск
Советская площадь и Военно-мемориальный комплекс
главные административные здания Республики Мордовия — Дом Республики и Дом Советов
живописный Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, на территории которого находится зоопарк.
Край с самобытной культурой
Мы пройдёмся по площадям, знаковым улицам, увидим Мордовскую филармонию и Театр оперы и балета им. И. М. Яушева, памятник патриарху Никону и часовню Александра Невского, вы увидите памятники, соборы и церкви, живописный Парк 🌳 культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, смотровую площадку с которой открывается лучший вид на город 🏙️ и главные административные здания Республики Мордовия и увезёте с собой хорошее впечатления от столица ⭐️ солнечной Мордовии, которыми поделитесь с друзьями и близкими.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортные услуги
Питание (около 350 руб. ).
Начало
🚩 г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Место завершения
🏁 г. Саранск, Советская площадь
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.