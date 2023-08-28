Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Культурная, любопытная и познавательная пешеходная прогулка по столице Мордовии во время которой мы с удовольствием покажем все самые красивые локации города и отведём на точки притяжения жителей Саранска и его гостей. Обещаем, что это знакомство с городом, останется в вашей памяти, как увлекательное путешествие. 4.8 23 отзыва

Юнион Ваш гид в Саранске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 23 отзыва 1.5 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Край с самобытной культурой Мы пройдёмся по площадям, знаковым улицам, увидим Мордовскую филармонию и Театр оперы и балета им. И. М. Яушева, памятник патриарху Никону и часовню Александра Невского, вы увидите памятники, соборы и церкви, живописный Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, смотровую площадку с которой открывается лучший вид на город и главные административные здания Республики Мордовия и увезёте с собой хорошее впечатления от столица солнечной Мордовии, которыми поделитесь с друзьями и близкими. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Вам проведут экскурсию опытные экскурсоводы компании имеющие государственную аккредитацию экскурсовода.

Ежедневно, время по согласованию Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Тысячелетия

Мордовская филармония и Театр оперы и балета ИМ.И.М. Яушева

Памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову

Соборная площадь и Собор им. СВ.Ф. Ушакова - самый большой храм на территории Поволжья

Памятник патриарху Никону и часовня Александра Невского

Иоанно - Богословская церковь

Смотровая панорамная площадка г. Саранск

Советская площадь и Военно-мемориальный комплекс

Главные административные здания Республики Мордовия - Дом Республики и Дом Советов

Живописный Парк культуры и отдыха ИМ.А.С. Пушкина, на территории которого находится зоопарк

Дополнительно организуем подъем на смотровую площадку МГУ ИМ.Н.П. Огарева (май-сентябрь)

Дополнительно организуем экскурсию на стадионе «Мордовия Арена» Что включено Услуги профессионального гида Что не входит в цену Транспортные услуги

Использование специального оборудования (радио-гид) - 150 рублей на человека

Питание

Смотровая площадка - 200 рублей на человека

Экскурсия по Стадиону / «Мордовия Арена/» Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Саранск, пр. Ленина, д. 16 Завершение: Г. Саранск, Советская площадь Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, время по согласованию Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Вам проведут экскурсию опытные экскурсоводы компании имеющие государственную аккредитацию экскурсовода Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4.8 Основано на 23 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 20 4 2 3 – 2 1 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Н Наталья читать дальше уменьшить Ф. Ушакова, три площади - Тысячелетия, Советскую, Соборную, несколько интересных памятников и зданий, поднялись на смотровую площадку на высоту 80 м, посетили музей им. Огарева. Наш гид Марина, профессионал своего дела, подарила нам знания и незабываемые впечатления. Спасибо! Очень понравилась экскурсия. Познавательная и в тоже время легкая, всего в ней достаточно, и в тоже время не перегружена. Узнали о прошлом и настоящем Мордовии, увидели главные достопримечательности - собор Вам был полезен этот отзыв? Да Нет О Ольга Были в Саранске накануне Рождества. Экскурсия очень понравилась, центр города нам показали замечательно. Площади открытые, просторные, современные здания, оригинальной архитектуры. Осмотрели Кафедральный собор Феодора Ушакова, поднялись на смотровую площадку. К сожалению не попали в музей Эрьзя, понедельник-выходной. Саранск очень красиво украшен, люди доброжелательные. Рекомендуем приехать в Саранск! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет М Марина Экскурсия очень понравилась. Много исторических фактов узнали о Мордовии и Саранске. У нас был замечательный экскурсовод - Надежда: доброжелательная, приятная в общении, очень увлекла группу свои рассказом и подобранным маршрутом. Да ещё и погода: солнечно, тепло. Город очень понравился. Молодцы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Л Любовь Приехали из г. Тюмень. В Саранск приезжали несколько раз в начале 2000 г. В этом году заказали экскурсию и не пожалели. Экскурсовод очень интересно познакомила нас с городом и его интересными местами. Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо!

Экскурсию рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Б Белова Замечательная экскурсия!!! Были в Саранске с семьёй, три разных поколения, всем очень понравилось. Экскурсовод Надежда познакомила нас с основными достопримечательностями, рассказала об истории, традициях, современной жизни в Саранске. Большое спасибо 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет М Мария Замечательная экскурсия!!! Были в Саранске с семьёй, три разных поколения, всем очень понравилось. Экскурсовод Надежда познакомила нас с основными достопримечательностями, рассказала об истории, традициях, современной жизни в Саранске. Большое спасибо 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ещё 17 отзывов