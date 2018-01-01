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Саранск — столица солнечной Мордовии

Игнатова О.
Игнатова О. – Гид из Саранска
Культурная, любопытная и познавательная пешеходная прогулка 👣 по столице Мордовии во время которой мы с удовольствием покажем все самые красивые 🤩 локации города и отведём на точки притяжения жителей Саранска и его гостей.

Обещаем, что это знакомство с городом, останется в вашей памяти, как увлекательное путешествие.
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Саранск — столица солнечной Мордовии
Саранск — столица солнечной Мордовии

Что вы увидите

  • площадь Тысячелетия
  • Мордовская филармония и Театр оперы и балета им. И. М. Яушева
  • памятник адмиралу Ф. Ф. Ушакову
  • Соборная площадь и Собор им. Св. Ф. Ушакова — самый большой храм на территории Поволжья
  • памятник патриарху Никону и часовня Александра Невского
  • старая Иоанно-Богословская церковь
  • смотровая площадка г. Саранск
  • Советская площадь и Военно-мемориальный комплекс
  • главные административные здания Республики Мордовия — Дом Республики и Дом Советов
  • живописный Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, на территории которого находится зоопарк.
Край с самобытной культурой
Мы пройдёмся по площадям, знаковым улицам, увидим Мордовскую филармонию и Театр оперы и балета им. И. М. Яушева, памятник патриарху Никону и часовню Александра Невского, вы увидите памятники, соборы и церкви, живописный Парк 🌳 культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, смотровую площадку с которой открывается лучший вид на город 🏙️ и главные административные здания Республики Мордовия и увезёте с собой хорошее впечатления от столица ⭐️ солнечной Мордовии, которыми поделитесь с друзьями и близкими.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Питание (около 350 руб. ).
Начало
🚩 г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Место завершения
🏁 г. Саранск, Советская площадь
Саранск — столица солнечной Мордовии
Саранск — столица солнечной Мордовии
Саранск — столица солнечной Мордовии
Саранск — столица солнечной Мордовии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Игнатова О.
Игнатова О.
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