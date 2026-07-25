Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Начиная с 1763 года судьба Саратова тесно связана с судьбами немцев Поволжья. Когда-то они прибыли вспахивать непахотные земли нашей области, обжились здесь и остались. На этой экскурсии речь пойдет о том, как сложились судьбы немцев Поволжья. Мы встретимся на Московской и Октябрьской и отправимся в путешествие. 5 22 отзыва

Мария Ваш гид в Саратове Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 22 отзыва 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Немцы Поволжья Начиная с 1763 года, Саратов становится центром немцев Поволжья. Многие здания в городе связаны с судьбами представителей известных родов. Мы поговорим о том, как немцы оказались в наших краях и как возникла Республика немцев Поволжья, затронем их образ жизни и культурные особенности. Мы познакомимся с судьбами знаменитых мукомолов, производителей товаров, которые до революции занимали первые места в мире, и увидим их особняки, торговые и доходные дома. Немцы Поволжья — это неотъемлемая часть истории Саратова. Немецкая колбасная фабрика Основали фабрику четыре брата — немецких колониста. Колбасное производство здесь работало и после революции, когда фабрику национализировали. С 1946 до начала 1990-х годов профиль располагающегося здесь предприятия поменялся, и тут стали производить плавленые сыры. В настоящее время памятник архитектуры был отреставрирован и обрёл «вторую» жизнь. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Немецкая колбасная фабрика

Особняки немцев-мукомолов

Торговые дома знаменитых переселенцев

Медицинские учреждения, созданные немцами Что включено Услуги гида Что не входит в цену Транспорт, который можно заказать дополнительно Где начинаем и завершаем? Начало: Пр. Столыпина, 1 Завершение: Пр. Кирова, 1, Саратов, здание Консерватории Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Пожалуйста

Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.