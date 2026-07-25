Что вы можете увидеть 🤩

Начиная с 1763 года судьба Саратова тесно связана с судьбами немцев Поволжья. Когда-то они прибыли вспахивать непахотные земли нашей области, обжились здесь и остались. На этой экскурсии речь пойдет о том, как сложились судьбы немцев Поволжья. Мы встретимся на Московской и Октябрьской и отправимся в путешествие.
Описание экскурсииНемцы Поволжья Начиная с 1763 года, Саратов становится центром немцев Поволжья. Многие здания в городе связаны с судьбами представителей известных родов. Мы поговорим о том, как немцы оказались в наших краях и как возникла Республика немцев Поволжья, затронем их образ жизни и культурные особенности. Мы познакомимся с судьбами знаменитых мукомолов, производителей товаров, которые до революции занимали первые места в мире, и увидим их особняки, торговые и доходные дома. Немцы Поволжья — это неотъемлемая часть истории Саратова. Немецкая колбасная фабрика Основали фабрику четыре брата — немецких колониста. Колбасное производство здесь работало и после революции, когда фабрику национализировали. С 1946 до начала 1990-х годов профиль располагающегося здесь предприятия поменялся, и тут стали производить плавленые сыры. В настоящее время памятник архитектуры был отреставрирован и обрёл «вторую» жизнь. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Немецкая колбасная фабрика
- Особняки немцев-мукомолов
- Торговые дома знаменитых переселенцев
- Медицинские учреждения, созданные немцами
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт, который можно заказать дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Столыпина, 1
Завершение: Пр. Кирова, 1, Саратов, здание Консерватории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень хочу поблагодарить экскурсавода Галину, это было очень увлекательное и интересное путешествие по Немецкому Саратову, очень много интересных исторических фактов. Взяли экскурсию на 2ой день как приехали и не пожалели,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Три часа прошли не заметно, несмотря на холод. Экскурсия была 2 января. Было очень интересно и познавательно. После экскурсии посмотрели на город другими глазами. Экскурсовод творчески подошёл к подаче материала. Всем советую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия Немецкий Саратов. Понравилась очень. Замечательный гид Мария. Экскурсия построена очень интересно, много новой и необычной информации. Мария обладает прекрасным чувством юмора и актерским талантом. Большое спасибо. Обязательно будем рекомендовать друзьям.
Вам был полезен этот отзыв?
E
Очень интересно и познавательно. Я была с другом, который говорит только по-немецки и английски, и дочкой, которая плохо говорит и немного понимает по-русски. Общими усилиями получилось очень весело. Время прошло незаметно. Мы остались довольны! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были на этой чудесной экскурсии с сестрой и двумя детьми (12 и 11 лет). Погода была совершенно не лётная, поливал дождь все 3 часа. Но было настолько интересно и захватывающе,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Добрый день. 2.08.2025 г. состоялась наша экскурсия "Немецкий Саратов". Хочу выразить благодарность нашему гиду Марии, которая увлеченно поведала нам интересные прдробности необычной истории города Саратов, связанной с немецкими и французскими
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Саратова
Похожие экскурсии на «Прогулка по немецкому Саратову»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПрогулка по немецкому Саратову
Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города
Начало: На ул. Волжская
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Саратова
Узнать, что и как ели саратовцы раньше - и сейчас
Начало: У художественного музея
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Сказочная» архитектура Саратова
Прогуляйтесь по Саратову, открывая для себя уникальные архитектурные памятники, от гостиницы «Московская» до старообрядческих церквей и консерватории
Начало: На Театральной площади
21 авг в 11:00
22 авг в 11:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
5000 ₽ за экскурсию