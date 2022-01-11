Немецкий Саратов

Начиная с 1763 года, судьба Саратова тесно связана с судьбами немцев Поволжья

Индивидуально
для 10 чел.
Начиная с 1763 года, судьба Саратова тесно связана с судьбами немцев Поволжья.

Когда-то они прибыли вспахивать непахотные земли нашей области, обжились здесь и остались.

На этой экскурсии речь пойдет о том, как сложились судьбы немцев Поволжья.

Мы встретимся на Московской и Октябрьской и отправимся в путешествие.
Немецкий Саратов
Немецкий Саратов
Немецкий Саратов
Немецкий Саратов
Немецкий Саратов
Немецкий Саратов

Что вы можете увидеть 🤩

  • Немецкую колбасную фабрику
  • Особняки немцев-мукомолов
  • Торговые дома знаменитых переселенцев
  • Медицинские учреждения, созданные немцами
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Немцы Поволжья

Начиная с 1763 года, Саратов становится центром немцев Поволжья. Многие здания в городе связаны с судьбами представителей известных родов.
Мы познакомимся с судьбами знаменитых мукомолов, производителей товаров, которые до революции занимали первые места в мире и увидим их особняки, торговые и доходные дома. Немцы Поволжья — это неотъемлемая часть истории Саратова.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • пешеходная экскурсия
Что не входит
  • транспорт
  • который можно заказать дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: угол ул. Октябрьская и ул. Московская, Саратов
Завершение: пр. Кирова, 1, Саратов, здание Консерватории
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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