Что вы можете увидеть 🤩

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Немцы Поволжья
Начиная с 1763 года, Саратов становится центром немцев Поволжья. Многие здания в городе связаны с судьбами представителей известных родов.
Мы познакомимся с судьбами знаменитых мукомолов, производителей товаров, которые до революции занимали первые места в мире и увидим их особняки, торговые и доходные дома. Немцы Поволжья — это неотъемлемая часть истории Саратова.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
пешеходная экскурсия
Что не входит
транспорт
который можно заказать дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: угол ул. Октябрьская и ул. Московская, Саратов
Завершение: пр. Кирова, 1, Саратов, здание Консерватории
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Мария С.
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