Что вы можете увидеть 🤩

Начиная с 1763 года, судьба Саратова тесно связана с судьбами немцев Поволжья.



Когда-то они прибыли вспахивать непахотные земли нашей области, обжились здесь и остались.



На этой экскурсии речь пойдет о том, как сложились судьбы немцев Поволжья.



Мы встретимся на Московской и Октябрьской и отправимся в путешествие.