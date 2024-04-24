Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 5 экскурсий в категории «История и культура» в Саратове, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Саратовом
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Саратовом: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Саратова, его главные достопримечательности и скрытые уголки. Половина времени пешком, половина на автомобиле. Включены транспортные расходы
Начало: Памятник Петру Первому (ул. Лермонтова, 30)
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600 за всё до 3 чел.
Немецкий Саратов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
История немцев Поволжья в Саратове: от мукомолов до колбасной фабрики
Погрузитесь в уникальную атмосферу Саратова, исследуя вклад немцев Поволжья в его историю и культуру на индивидуальной экскурсии
Начало: Пр. Столыпина, 1
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Знакомство с древним Саратовом: от купеческих особняков до исторических храмов
Прогулка по древнему Саратову откроет вам тайны старинных улиц, купеческих особняков и величественных храмов, погрузив в атмосферу прошлых веков
Начало: Угол ул. Октябрьской и ул. Московской, Саратов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Саратов на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Саратов на машине времени
Начало: Набережная Космонавтов, 1
Расписание: Экскурсия пройдет в любое удобное для вас время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 900 за всё до 2 чел.
О приключениях литераторов в Саратове
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Приключения литераторов в Саратове: пешеходная экскурсия с гидом
Откройте для себя уникальный литературный мир Саратова в компании опытного гида. Погрузитесь в истории, которые оживают на каждом шагу
Начало: Угол ул. Чернышевской и ул. Московской, Саратов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    24 апреля 2024
    Знакомство с Саратовом
    Большое спасибо гиду Михаилу за очень интересную экскурсию по Саратову. За 3 часа удалось посетить все значимые достопримечательности, очень хорошо продуман маршрут и соотношение пешеходной и автомобильной частей. Наилучшие рекомендации!
  • Ф
    Фофанова
    21 апреля 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Очень понравилось сведения о древнем городе Как(Саратовская область)
  • А
    Анастасия
    21 апреля 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Несколько дней назад была на экскурсии по древнему Саратову. Сказать, что я в восторге-это ничего не сказать! Три часа великолепного
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    энергичного и увлекающего рассказа! Приехав в Саратов я не знала вообще ничего, через 3 часа у меня сформировалась полноценная картина истории города, которая позволила насладиться улочками, архитектурой и записать себе кучу мини историй, которые хочется всем рассказывать «мини-рассказики». Комфортная атмосфера, хороший темп и невероятная харизма экскурсовода)

  • А
    Алена
    20 апреля 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Очень рады, что провели экскурсионный день по Саратову с таким замечательным гидом! Евгений -профессионал своего дела - увлекательно и интересно
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    рассказывал о истории города, его достопримечательностях и культуре. Окружающая обстановка (здания, части сохранившихся вещей и пр.) и увлекательный рассказ Евгения способствовали попаданию в 19 век. Благодаря ему, мы узнали много нового и интересного о Саратове. Впечатления от экскурсии остались самые чудесные и положительные. Спасибо большое за такой замечательный день! Алена и Михаил

  • С
    Сергей
    6 февраля 2024
    Знакомство с Саратовом
    Мы увидели все достопримечательности в городе, которые стоит посетить. Интересные истории о Саратове и местах в городе, которые иногда не замечаешь.
  • И
    Иван
    15 января 2024
    Саратов на машине времени
    Отличная экскурсия. Интересно было услышать про архитектуру города, а также посетить Дом книги.
  • Е
    Елена
    3 января 2024
    Знакомство с Саратовом
    Спасибо Юлии за информацию и времяпрепровождение в замечательном городе! Все понравилось, не скучное преподнесение информации!
  • С
    Сергей
    25 сентября 2023
    Немецкий Саратов
    Огромное спасибо Марии за высокий профессионализм, любовь к своей работе, своему городу и его истории, ответственное и уважительное отношение к
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    туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение интересно рассказывать. Очень понравилась экскурсия «Немецкий Саратов». Когда мне посчастливится ещё раз побывать в Саратове обязательно возьму экскурсию у Марии и буду рекомендовать её своим друзьям. Спасибо вам, Мария. Сергей К и друзья.

  • Е
    Елена
    8 августа 2023
    Саратов на машине времени
    Спасибо Руслану за замечательную экскурсию! Ему удалось влюбить нас в Саратов. Обязательно приедем ещё раз!
  • Е
    Елизавета
    24 июня 2023
    Немецкий Саратов
    Мне экскурсия очень понравилась. Совершенно не скучная и не занудная. 3 часа пролетели незаметно, да еще и с юмором. А сколько интересных домов и историй раскрылось! Мария - отличный экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «История и культура»

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Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "История и культура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 500 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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