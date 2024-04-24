1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Знакомство с Саратовом: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Саратова, его главные достопримечательности и скрытые уголки. Половина времени пешком, половина на автомобиле. Включены транспортные расходы
Начало: Памятник Петру Первому (ул. Лермонтова, 30)
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
История немцев Поволжья в Саратове: от мукомолов до колбасной фабрики
Погрузитесь в уникальную атмосферу Саратова, исследуя вклад немцев Поволжья в его историю и культуру на индивидуальной экскурсии
Начало: Пр. Столыпина, 1
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: от купеческих особняков до исторических храмов
Прогулка по древнему Саратову откроет вам тайны старинных улиц, купеческих особняков и величественных храмов, погрузив в атмосферу прошлых веков
Начало: Угол ул. Октябрьской и ул. Московской, Саратов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саратов на машине времени
Начало: Набережная Космонавтов, 1
Расписание: Экскурсия пройдет в любое удобное для вас время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Приключения литераторов в Саратове: пешеходная экскурсия с гидом
Откройте для себя уникальный литературный мир Саратова в компании опытного гида. Погрузитесь в истории, которые оживают на каждом шагу
Начало: Угол ул. Чернышевской и ул. Московской, Саратов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб24 апреля 2024Большое спасибо гиду Михаилу за очень интересную экскурсию по Саратову. За 3 часа удалось посетить все значимые достопримечательности, очень хорошо продуман маршрут и соотношение пешеходной и автомобильной частей. Наилучшие рекомендации!
- ФФофанова21 апреля 2024Очень понравилось сведения о древнем городе Как(Саратовская область)
- ААнастасия21 апреля 2024Несколько дней назад была на экскурсии по древнему Саратову. Сказать, что я в восторге-это ничего не сказать! Три часа великолепного
- ААлена20 апреля 2024Очень рады, что провели экскурсионный день по Саратову с таким замечательным гидом! Евгений -профессионал своего дела - увлекательно и интересно
- ССергей6 февраля 2024Мы увидели все достопримечательности в городе, которые стоит посетить. Интересные истории о Саратове и местах в городе, которые иногда не замечаешь.
- ИИван15 января 2024Отличная экскурсия. Интересно было услышать про архитектуру города, а также посетить Дом книги.
- ЕЕлена3 января 2024Спасибо Юлии за информацию и времяпрепровождение в замечательном городе! Все понравилось, не скучное преподнесение информации!
- ССергей25 сентября 2023Огромное спасибо Марии за высокий профессионализм, любовь к своей работе, своему городу и его истории, ответственное и уважительное отношение к
- ЕЕлена8 августа 2023Спасибо Руслану за замечательную экскурсию! Ему удалось влюбить нас в Саратов. Обязательно приедем ещё раз!
- ЕЕлизавета24 июня 2023Мне экскурсия очень понравилась. Совершенно не скучная и не занудная. 3 часа пролетели незаметно, да еще и с юмором. А сколько интересных домов и историй раскрылось! Мария - отличный экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «История и культура»
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