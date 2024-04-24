читать дальше энергичного и увлекающего рассказа! Приехав в Саратов я не знала вообще ничего, через 3 часа у меня сформировалась полноценная картина истории города, которая позволила насладиться улочками, архитектурой и записать себе кучу мини историй, которые хочется всем рассказывать «мини-рассказики». Комфортная атмосфера, хороший темп и невероятная харизма экскурсовода)

Несколько дней назад была на экскурсии по древнему Саратову. Сказать, что я в восторге-это ничего не сказать! Три часа великолепного