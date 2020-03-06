16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города

Максим
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Максим – ваш гид
Эта экскурсия познакомит вас с миром немцев Поволжья, которому культура региона обязана своей уникальностью.

Я проведу вас мимо готических церквей и современных храмов, покажу немецкие фабрики и особняки, похожие на замки.

Вы услышите о приключениях необыкновенных людей, привнесших что-то значимое в историю Саратова, и сложите целостный образ европейского города, где веками уживались две культуры.
От
2900 ₽
2030 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
5
Прогулка по немецкому Саратову
Прогулка по немецкому Саратову

Что вас ожидает

Истоки немецкого Поволжья
В 18 веке в окрестностях Саратова по приглашению Екатерины II поселились первые немецкие поселенцы, дав начало новой витку развития города. На улице Волжской — когда-то улице имени Немреспублики — мы поговорим о том, как немцы оказались в наших краях и возникла Республика немцев Поволжья, затронем их образ жизни и культурные особенности. А в действующем католическом храме Саратова вы узнаете, какое место занимала религия в жизни поволжских немцев.

Саратов немецких промышленников
В начале 19 века немцы Поволжья привносят неоготику в заводское строительство Саратова — их фабрики на берегах Волги напоминают настоящие феодальные замки. Вы рассмотрите образец немецкой промышленной архитектуры, пройдете мимо роскошных особняков немецких бизнес-династий Шмидтов и Рейнеке и, конечно, узнаете, как немцы выстраивали свой бизнес 19-20 веках и кто побеждал в этом капиталистическом соревновании.

Приключения поволжских немцев
Я расскажу о знаковых представителях поволжских немцев и связанных с ними историях. Вы узнаете, что связывает Саратов с фамилией Нессельроде, как немцы замешаны в первой саратовской автоаварии, познакомитесь с выдающимся авантюристом 19 века, бароном Борегарде де Кано, и услышите историю немецкого колониста Андрея Бендера, который стал одним из прототипов для героя «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». А рассматривая архитектуру немецких улиц Саратова, мы поговорим о жизни и творчестве еще одного поволжского немца — архитектора-модерниста Федора Шехтеля.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в пешеходной зоне города, куда удобно добраться практически из любой центральной гостиницы
  • Дополнительные расходы не предусмотрены (если только вы не захотите отдохнуть за чашкой кофе, сделав паузу в середине прогулки)
Прогулка по немецкому Саратову
Прогулка по немецкому Саратову
Прогулка по немецкому Саратову
Прогулка по немецкому Саратову
Прогулка по немецкому Саратову
Прогулка по немецкому Саратову
Прогулка по немецкому Саратову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Привет, друзья! Буду рад познакомить вас с Саратовом — городом, куда я люблю возвращаться из путешествий по всему миру. Моя сверхзадача — чтобы после экскурсии вы считали бы Саратов не менее интересным, чем Питер, Рим или Лондон. В этом мне поможет опыт путешественника, фотографа и организатора поездок (а также кандидатская степень в филологии). Живым языком стараюсь рассказать о том, что люблю в своем городе: о его немецких колонистах и старообрядцах-миллионерах, о золотом веке города и архитектуре модерна, о граффити-спотах и кофейнях третьей волны. Когда говорим об ушедшей эпохе — пробую перенести нас в нее с помощью карманной машины времени. После экскурсии, если позволяет график, всегда рад выпить с гостями кофе и помочь спланировать самостоятельные прогулки по городу.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Брали экскурсию по немецкому Саратову с Максимом. Сказать, что она понравилась, это ничего не сказать. Экскурсия просто потрясающая! Много фактов, интересные места для обзора, отличная подача материала. Это одна из тех экскурсий, когда вы общаетесь с экскурсоводом, а не просто ходите от одного объекта к другому. Максим хорошо ловит настроение слушателей, очень внимателен, чувствуется любовь к родному краю.
Как и было заявлено, Саратов оказался не менее интереснее, чем Питер. Большое спасибо!
27 декабря 2019
Очень благодарны гиду Максиму за отличную экскурсию.! Нашли её сами в интернете, а теперь с удовольствием рекомендуем её гостям Саратова и особенно его жителям! Поверьте, узнаете много интересного! Максим-прекрасный рассказчик с глубокими знаниями истории родного города, очень доброжелательный и увлеченный своим делом.
Мария
27 октября 2019
Яляясь жителями Саратова, к сожалению, мы мало знаем о своем городе. Шли на экскурсию с большим желанием узнать что-то интересное - ожидания оправдались с лихвой. Конечно, любая экскурсия зависит от того кто ее ведет - нам очень повезло с экскурсоводом! Безусловно будем рекомендовать!
21 сентября 2019
Экскурсия прошла на высоком уровне. Максим отлично знает историю немцев Поволжья. Могу каждому рекамендовать, не пожалеете.
29 августа 2019
Ооооооочень понравилась экскурсия! Максим подстраивался под наши интересы и отвечал на любые вопросы, даже напрямую не относящиеся к теме экскурсии))) Рекомендую!
22 августа 2019
Мы в полном восторге! Интересный рассказ, документы и снимки прошедшей эпохи позволяют по новому взглянуть на наш город! Спасибо Юрию и Максиму.
5 августа 2019
Были компанией из 10 человек: подростки, мелкие дети и взрослые. Больше всего понравилась экскурсия взрослым. Гид у нас был не Максим, а Юрий. Потрясающий рассказчик с огромными перекрестными знаниями по истории в целом и своего города. У экскурсии четкая логика, хотя нам, наверное, надо было обговорить, что нас интересует не только история немецкого Саратова, а вообще история города. Юрий показал много фотографий, как город выглядел до Советской власти, распечатки исторических документов. Юрий, спасибо за чудесный саратовский день!
4 августа 2019
Рассказ Максима, влюбленного в свой город и в свою работу, никого не оставляет равнодушным, ни подростков, ни взрослых. Желаю непрерывного совершенствования и чтобы работа всегда приносила удовольствие! 👍
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1 августа 2019
Приехав в первый раз в город Саратов, хотелось не просто посмотреть на интересные здания и достопримечательности, но и узнать историю города, про выдающихся саратовцев и необычные архитектурные памятники. Наш интерес был полностью удовлетворен гидом Максимом, который знает историю города со времен археологического городища времен Золотой Орды и до наших дней. За три часа пешеходной прогулки по историческим местам Саратова мы посетили памятники архитектуры от первого сохранившегося здания города Саратова (Собор), построенного стрельцами, до особняков немецких промышленников в стиле модерн. Прекрасная, захватывающая подача материала с массой интересных подробностей о жизни и быте саратовцев в прошедшие века. О несохранившихся исторических памятниках Максим нам рассказывал, сопровождая свой рассказ иллюстрациями и фотографиями, что помогло нам представить облик центральной части города таким, каким он был задуман архитекторами того времени. Также благодарны Максиму за возможность послушать мелодию, исполняемую колокольчиками в арке дома. Это было неожиданно и очень необычно, в других городах мы такого не видели. После экскурсии, проведенной Максимом, лично для меня Саратов получил свою уникальную индивидуальность среди приволжских городов. Рекомендуем путешественникам, посещающим Саратов знакомиться с историей этого города с гидом Максимом. А от нас ему большая благодарность!
23 июля 2019
За несколько часов до экскурсии нам сообщили, что у нас поменялся гид. Сначала мы немного волновались, но как оказалось, зря: город нам показывал Юрий - очень опытный журналист, краевед и просто интереснейший человек! Экскурсией остались довольны! Спасибо!
Ещё 6 отзывов

Максим проводит ещё 2 экскурсии

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