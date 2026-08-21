16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия познакомит вас с миром немцев Поволжья, которому культура региона обязана своей уникальностью. Я проведу вас мимо готических церквей и современных храмов, покажу немецкие фабрики и особняки, похожие на замки. Вы услышите о приключениях необыкновенных людей, привнесших что-то значимое в историю Саратова, и сложите целостный образ европейского города, где веками уживались две культуры.

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Описание экскурсии

Истоки немецкого Поволжья

В 18 веке в окрестностях Саратова по приглашению Екатерины II поселились первые немецкие поселенцы, дав начало новой витку развития города. На улице Волжской — когда-то улице имени Немреспублики — мы поговорим о том, как немцы оказались в наших краях и возникла Республика немцев Поволжья, затронем их образ жизни и культурные особенности. А рядом с действующим католическим храмом Саратова вы узнаете, какое место занимала религия в жизни поволжских немцев.

Саратов немецких промышленников

В начале 19 века немцы Поволжья привносят неоготику в заводское строительство Саратова — их фабрики на берегах Волги напоминают настоящие феодальные замки. Вы рассмотрите образец немецкой промышленной архитектуры, пройдете мимо роскошных особняков немецких бизнес-династий Шмидтов и Рейнеке и, конечно, узнаете, как немцы выстраивали свой бизнес 19-20 веках и кто побеждал в этом капиталистическом соревновании.

Приключения поволжских немцев

Я расскажу о знаковых представителях поволжских немцев и связанных с ними историях. Вы узнаете, что связывает Саратов с фамилией Нессельроде, как немцы замешаны в первой саратовской автоаварии, познакомитесь с выдающимся авантюристом 19 века, бароном Борегарде де Кано, и услышите историю немецкого колониста Андрея Бендера, который стал одним из прототипов для героя «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». А рассматривая архитектуру немецких улиц Саратова, мы поговорим о жизни и творчестве еще одного поволжского немца — архитектора-модерниста Федора Шехтеля.

Артефакты и сувениры

На экскурсии я покажу вам — и дам подержать в руках — оригиналы уникальных документов, связанных с саратовским немцами. Например, письмо от братьев Нобель, которые создали в Саратове логистический центр нефтеторговли — и снабжали мазутом все мельницы саратовских немцев. А каждый участник экскурсии получит от меня в подарок авторский путеводитель по истории Немецкого Саратова, где даты и имена привязаны к конкретным зданиям.

Организационные детали