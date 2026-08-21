16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В 18 веке в окрестностях Саратова по приглашению Екатерины II поселились первые немецкие поселенцы, дав начало новой витку развития города. На улице Волжской — когда-то улице имени Немреспублики — мы поговорим о том, как немцы оказались в наших краях и возникла Республика немцев Поволжья, затронем их образ жизни и культурные особенности. А рядом с действующим католическим храмом Саратова вы узнаете, какое место занимала религия в жизни поволжских немцев.
Саратов немецких промышленников
В начале 19 века немцы Поволжья привносят неоготику в заводское строительство Саратова — их фабрики на берегах Волги напоминают настоящие феодальные замки. Вы рассмотрите образец немецкой промышленной архитектуры, пройдете мимо роскошных особняков немецких бизнес-династий Шмидтов и Рейнеке и, конечно, узнаете, как немцы выстраивали свой бизнес 19-20 веках и кто побеждал в этом капиталистическом соревновании.
Приключения поволжских немцев
Я расскажу о знаковых представителях поволжских немцев и связанных с ними историях. Вы узнаете, что связывает Саратов с фамилией Нессельроде, как немцы замешаны в первой саратовской автоаварии, познакомитесь с выдающимся авантюристом 19 века, бароном Борегарде де Кано, и услышите историю немецкого колониста Андрея Бендера, который стал одним из прототипов для героя «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». А рассматривая архитектуру немецких улиц Саратова, мы поговорим о жизни и творчестве еще одного поволжского немца — архитектора-модерниста Федора Шехтеля.
Артефакты и сувениры
На экскурсии я покажу вам — и дам подержать в руках — оригиналы уникальных документов, связанных с саратовским немцами. Например, письмо от братьев Нобель, которые создали в Саратове логистический центр нефтеторговли — и снабжали мазутом все мельницы саратовских немцев. А каждый участник экскурсии получит от меня в подарок авторский путеводитель по истории Немецкого Саратова, где даты и имена привязаны к конкретным зданиям.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в пешеходной зоне города, куда удобно добраться практически из любой центральной гостиницы
Дополнительные расходы не предусмотрены (если только вы не захотите отдохнуть за чашкой кофе, сделав паузу в середине прогулки)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Волжская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 907 туристов
Привет, друзья! Буду рад познакомить вас с Саратовом — городом, куда я люблю возвращаться из путешествий по всему миру. Моя сверхзадача — чтобы после экскурсии вы считали Саратов не менее читать дальшеуменьшить
интересным, чем Питер, Рим или Лондон. В этом мне поможет опыт путешественника, фотографа и организатора поездок (а также кандидатская степень в филологии). Живым языком стараюсь рассказать о том, что люблю в своём городе: о его немецких колонистах и старообрядцах-миллионерах, о граффити-спотах и кофейнях третьей волны. Написал об этом книгу «220 вещей, которые нужно сделать в Саратове».
В последние пару лет всё больше гостей приезжают в Саратов, чтобы увидеть особняки в стиле модерн, пройтись по самой длинной пешеходной зоне или услышать историю первой любви Михаила Булгакова. Чтобы иметь возможность помочь всем, я создал небольшую команду гидов с общими ценностями и маршрутами. И я лично, и члены моей команды всегда рады устроить для вас путешествие по улочкам Саратова на машине времени.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Дата посещения: 11 авг 2026
Экскурсия была интересная, я о своем выборе не пожалела. Рекомендую сходить.
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Э
Эмиль
Нашим гидом был Руслан, крайне начитанный и очень интересный рассказчик и собеседник! Отвечал на все вопросы, в том числе не касающиеся основной темы экскурсии, отметил для себя на проспекте Столыпина пару интересных мест, которые не замечал ранее. Большое спасибо за увлекательно проведённое время!
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О
Ольга
Евгений Михайлович блестяще провёл экскурсию. Профессионал высокого класса, блестящий рассказчик, давший столько интересной захватывающей информации о прошлом и настоящем Саратова, о появлении и жизни немецких семей в городе. Рекомендую всем, кто хочет глубоко познать историю города и семей, которые проявили себя в Саратове. Ольга Лагоцка, к. и. н., Москва.
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Сказик
очень логично, наглядно и красочно была раскрыта тема.
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Юлия
Руслан провел экскурсию очень динамично и интересно! Информация была структурирована и подавалась четко по плану. Очень эрудированный экскурсовод. Успели много посмотреть, ещё больше узнать, захотелось по этой теме прочитать литературу и познакомится с ней ещё глубже. Заходили в загадочные места, смотрели необычные дома, слушали городские легенды и фантастические истории. Очень понравилось!! Огромное спасибо!! Желаем творческих успехов Руслану.
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Ю
Юлия
Экскурсия была замечательной! 2 часа оказались оптимальным временем, и для меня я поняла, что длительность больше уже становится тяжелой. Интересные факты были представлены без затягивания и сложностей. Я определенно рекомендую эту экскурсию!
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