16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истоки немецкого Поволжья

В 18 веке в окрестностях Саратова по приглашению Екатерины II поселились первые немецкие поселенцы, дав начало новой витку развития города. На улице Волжской — когда-то улице имени Немреспублики — мы поговорим о том, как немцы оказались в наших краях и возникла Республика немцев Поволжья, затронем их образ жизни и культурные особенности. А в действующем католическом храме Саратова вы узнаете, какое место занимала религия в жизни поволжских немцев.

Саратов немецких промышленников

В начале 19 века немцы Поволжья привносят неоготику в заводское строительство Саратова — их фабрики на берегах Волги напоминают настоящие феодальные замки. Вы рассмотрите образец немецкой промышленной архитектуры, пройдете мимо роскошных особняков немецких бизнес-династий Шмидтов и Рейнеке и, конечно, узнаете, как немцы выстраивали свой бизнес 19-20 веках и кто побеждал в этом капиталистическом соревновании.

Приключения поволжских немцев

Я расскажу о знаковых представителях поволжских немцев и связанных с ними историях. Вы узнаете, что связывает Саратов с фамилией Нессельроде, как немцы замешаны в первой саратовской автоаварии, познакомитесь с выдающимся авантюристом 19 века, бароном Борегарде де Кано, и услышите историю немецкого колониста Андрея Бендера, который стал одним из прототипов для героя «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». А рассматривая архитектуру немецких улиц Саратова, мы поговорим о жизни и творчестве еще одного поволжского немца — архитектора-модерниста Федора Шехтеля.