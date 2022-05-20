Что вас ожидает:

Легко назвать литераторов, связанных с Петербургом, просто назвать писателей и поэтов, связанных с Москвой. Саратовская земля богата своими именами.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В первую очередь все вспоминают о К. А. Федине и Н. Г. Чернышевском, но ведь многие гостили в Саратове, а кто-то селил сюда своих литературных персонажей. Об этом мы поговорим на экскурсии. Да, господа, это не Рио-де-Жанейро, и не Арбатов, это Саратов! Добро пожаловать!