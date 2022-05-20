О приключениях литераторов в Саратове

Во время этой пешеходной экскурсии мы погрузимся в литературный мир Саратова, поверьте мне есть что вам рассказать

Во время этой пешеходной экскурсии мы погрузимся в литературный мир Саратова, поверьте мне есть что вам рассказать.
О приключениях литераторов в Саратове
О приключениях литераторов в Саратове
О приключениях литераторов в Саратове
О приключениях литераторов в Саратове
О приключениях литераторов в Саратове
О приключениях литераторов в Саратове

Что вас ожидает 🤩

  • Троицкий собор
  • Консерватория
  • Музей Федина
  • Дома, в которых жили знаменитые литераторы
  • Краеведческий музей

Что вас ожидает:

  • Легко назвать литераторов, связанных с Петербургом, просто назвать писателей и поэтов, связанных с Москвой. Саратовская земля богата своими именами.
В первую очередь все вспоминают о К. А. Федине и Н. Г. Чернышевском, но ведь многие гостили в Саратове, а кто-то селил сюда своих литературных персонажей. Об этом мы поговорим на экскурсии. Да, господа, это не Рио-де-Жанейро, и не Арбатов, это Саратов! Добро пожаловать!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия
Что не входит
  • Транспорт
  • Который можно заказать дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: угол ул. Чернышевской и ул. Московской, Саратов
Завершение: пр. Кирова, 1, Саратов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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