Легко назвать литераторов, связанных с Петербургом, просто назвать писателей и поэтов, связанных с Москвой. Саратовская земля богата своими именами.
В первую очередь все вспоминают о К. А. Федине и Н. Г. Чернышевском, но ведь многие гостили в Саратове, а кто-то селил сюда своих литературных персонажей. Об этом мы поговорим на экскурсии. Да, господа, это не Рио-де-Жанейро, и не Арбатов, это Саратов! Добро пожаловать!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Пешеходная экскурсия
Что не входит
Транспорт
Который можно заказать дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: угол ул. Чернышевской и ул. Московской, Саратов
Завершение: пр. Кирова, 1, Саратов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Саратове
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