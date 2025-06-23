В Саратове переплетаются судьбы купцов и переселенцев, формируя уникальный облик города. На экскурсии вы увидите гостиницу «Астория», дом братьев Никитиных и крытый рынок.
Прогулка по проспекту Кирова, самой длинной пешеходной улице Европы, позволит оценить архитектуру немецких домов и консерватории. Завершите день у набережной Волги и Музейной площади с её купеческими особняками
Прогулка по проспекту Кирова, самой длинной пешеходной улице Европы, позволит оценить архитектуру немецких домов и консерватории. Завершите день у набережной Волги и Музейной площади с её купеческими особняками
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📸 Возможность сделать памятные фото
- 🌊 Прогулка вдоль Волги
- 🏙 Исторические здания
- 🎶 Консерватория в псевдоготическом стиле
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В апреле и октябре тоже можно насладиться видами, но учтите, что может быть прохладно. Зимой экскурсия возможна, но придётся учитывать холодный климат и снег.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гостиница «Астория»
- Дом братьев Никитиных
- Саратовский крытый рынок
- Проспект Кирова
- Саратовская консерватория
- Церковь «Утоли мои печали»
- Музейная площадь
- Троицкий собор
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Экскурсия по Саратову, крупному промышленному, культурному и научному центру Среднего Поволжья. Начнем прогулку с центра города. Полюбуемся на гостиницу «Астория», дом братьев Никитиных с кариатидами, и саратовский крытый рынок, здание которого занимает целый квартал. Прогуляемся по самой длинной пешеходной улице в Европе, проспекту Кирова (Немецкой улице). Увидим городскую консерваторию в псевдоготическом стиле. Осмотрим многочисленные немецкие дома, узнаем о роли немцев в развитии Саратова. Сделаем памятные фото у церкви «Утоли мои печали», уменьшенной копии собора Василия Блаженного. Спустимся к набережной, прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт. Посетим Музейную площадь, с ее купеческими особняками и Троицким собором. Важная информация:
Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно c 09:00 до 19:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница «Астория»
- Дом братьев Никитиных
- Крытый рынок
- Проспект Кирова
- Городская консерватория
- Церковь «Утоли мои печали»
- Набережная
- Речной порт
- Музейная площадь
- Троицкий собор и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно c 09:00 до 19:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Удивительныо чистый величественный и добрый Саратов!!! Благодаря нашему замечательному гиду Рустаму, мы познали историю, тайны и романтику этого прекрасного города! Рустам профессионал высокого класса и в общении, и в познаниях! Спасибо огромное!!!
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Е
Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод Руслан провел нас по интересным местам Саратова, сопровождая прогулку с увлекательным рассказом об истории города. А так как это была пешеходная экскурсия, и с погодой нам повезло, впечатление отличное.
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Е
Интересная зкскурсия по пешеходному проспекту Саратова. Душевный рассказ. Много удивительных деталей. Попробовали пирожное Волга. Рекомендуем
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Н
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Р
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в
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