Экскурсия по Саратову, крупному промышленному, культурному и научному центру Среднего Поволжья. Начнем прогулку 👣 с центра города. Полюбуемся на гостиницу «Астория», дом братьев Никитиных с кариатидами, и саратовский крытый рынок, здание которого занимает целый квартал.

Прогуляемся по самой длинной пешеходной улице в Европе, проспекту Кирова (Немецкой улице). Увидим городскую консерваторию в псевдоготическом стиле. Осмотрим многочисленные немецкие дома, узнаем о роли немцев в развитии Саратова.

Сделаем памятные фото у церкви «Утоли мои печали», уменьшенной копии собора Василия Блаженного. Спустимся к набережной, прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт. Посетим Музейную площадь, с ее купеческими особняками и Троицким собором.