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Обзорная экскурсия по Саратову

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Обзорная экскурсия по Саратову
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Обзорная экскурсия по Саратову
Обзорная экскурсия по Саратову

Что вы увидите

  • Гостиница «Астория»
  • дом братьев Никитиных
  • саратовский крытый рынок
  • проспект Кирова
  • городская консерватория
  • церковь «Утоли мои печали»
  • набережная
  • речной порт
  • Музейная площадь
  • Троицкий собор и др.
Экскурсия по Саратову, крупному промышленному, культурному и научному центру Среднего Поволжья. Начнем прогулку 👣 с центра города. Полюбуемся на гостиницу «Астория», дом братьев Никитиных с кариатидами, и саратовский крытый рынок, здание которого занимает целый квартал.
Прогуляемся по самой длинной пешеходной улице в Европе, проспекту Кирова (Немецкой улице). Увидим городскую консерваторию в псевдоготическом стиле. Осмотрим многочисленные немецкие дома, узнаем о роли немцев в развитии Саратова.
Сделаем памятные фото у церкви «Утоли мои печали», уменьшенной копии собора Василия Блаженного. Спустимся к набережной, прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт. Посетим Музейную площадь, с ее купеческими особняками и Троицким собором.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Саратову
Обзорная экскурсия по Саратову

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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