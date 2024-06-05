Посетите Парк покорителей космоса под открытым небом, расположенный всего в 40 минутах от Саратова.В программе экскурсии - осмотр места приземления Юрия Гагарина и спускаемого аппарата, увлекательные рассказы о первом полёте

в космос и мифах тех лет. На обратном пути предусмотрена обзорная прогулка по центру Энгельса с посещением набережной, Свято-Троицкого собора и памятников Шнитке и Льву Кассилю. Экскурсия проводится на автомобиле Mitsubishi Space Star и подходит для взрослых и детей от 10 лет

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная дорога. Вы проедете по мосту, соединяющему Саратов и Энгельс. Насладитесь видами Волги и двух городов. А затем прокатитесь вдоль лесопарка с интригующим названием «Тинь Зинь».

Парк покорителей космоса. Мы осмотрим две локации: место приземления Юрия Гагарина и место приземления спускаемого аппарата, в народе называемого «капсулой». Я расскажу, как жители города встречали Гагарина и какими мифами обросли события тех лет. Как первый космонавт стал колхозником и какой подарок саратовцы сделали жене Гагарина.

Энгельс. Мы прогуляемся по компактной исторической части города. Я покажу вам набережную, Свято-Троицкий собор, памятники Шнитке и Льву Кассилю.

Организационные детали