Посетите Парк покорителей космоса под открытым небом, расположенный всего в 40 минутах от Саратова.
В программе экскурсии - осмотр места приземления Юрия Гагарина и спускаемого аппарата, увлекательные рассказы о первом полёте
В программе экскурсии - осмотр места приземления Юрия Гагарина и спускаемого аппарата, увлекательные рассказы о первом полёте
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Увлекательные рассказы о первом полёте
- 🌉 Живописные виды Волги и мостов
- 🏛 Прогулка по историческому центру Энгельса
- 🎨 Памятники Шнитке и Льву Кассилю
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Что можно увидеть
- Парк покорителей космоса
- Место приземления Юрия Гагарина
- Место приземления спускаемого аппарата
- Набережная Энгельса
- Свято-Троицкий собор
- Памятник Шнитке
- Памятник Льву Кассилю
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Живописная дорога. Вы проедете по мосту, соединяющему Саратов и Энгельс. Насладитесь видами Волги и двух городов. А затем прокатитесь вдоль лесопарка с интригующим названием «Тинь Зинь».
Парк покорителей космоса. Мы осмотрим две локации: место приземления Юрия Гагарина и место приземления спускаемого аппарата, в народе называемого «капсулой». Я расскажу, как жители города встречали Гагарина и какими мифами обросли события тех лет. Как первый космонавт стал колхозником и какой подарок саратовцы сделали жене Гагарина.
Энгельс. Мы прогуляемся по компактной исторической части города. Я покажу вам набережную, Свято-Троицкий собор, памятники Шнитке и Льву Кассилю.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Space Star 2003 г. в.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Саратове
Добрый день, рада знакомству! Я Юлия, гид в Саратове. Представьте, что вы приехали к хорошей подруге и она показывает вам родной город. Вот такой и будет наша экскурсия: дружеской, лёгкой, без лишних дат (вы же на отдыхе, а не на уроке), но с интересными рассказами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 июня 2024
Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!!
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