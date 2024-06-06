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от гида: его профессионализма, знаний, внимания к интересным деталям и манеры изложения: в меру академичной, без излишнего популизма, и в то же время - живой и не нудной. Максим (организатор) упомянул, что Руслан - профессиональный историк, и это сразу чувствуется. А непосредственно модерн нам нравится везде, и Саратов не стал исключением. Жаль только, что многие здания далеко не в том состоянии, которого достойны такие жемчужины… но это уж точно не вина Руслана.