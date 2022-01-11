Знакомство с древним Саратовом

Саратов славится своей историей

Индивидуально
для 10 чел.
Саратов славится своей историей.

На этой экскурсии мы прогуляемся по границам старинной крепости.

Пусть крепости уже и нет, но сохранились старинные купеческие особняки, храмы и многое другое.

Мы прогуляемся по старому историческому центру.

Нас ждёт путешествие по известным достопримечательностям и тайным уголкам, о которых порой не знают даже саратовцы.
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом

Что вы можете увидеть 🤩

  • Троицкий собор
  • Консерватория
  • Храм Иконы Божией Матери Утоли Моя Печали
  • Крытый рынок
  • Архитектурный ансамбль Музейной площади
  • Управление Ж/Д
  • Памятник Первой учительницы
  • Старинные купеческие особняки
  • Мост через Волгу и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Один из древнейших городов России, центр Ногайской Орды во времена монголо-татарского ига, кладезь архитектуры эпохи модерна, крупнейший торговый, индустриальный и культурный центр Поволжья — всё это о Саратове.
  • На обзорной прогулке вы окунетесь в атмосферу города, исследуете его живописный центр, узнаете о культуре и быте народов Поволжья, немцев Поволжья, услышите городские легенды Саратова и старинные предания.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • пешеходная экскурсия
Что не входит
  • транспорт
  • который можно заказать дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: угол ул. Октябрьской и ул. Московской, Саратов
Завершение: Набережная, у памятника К. А. Федина, Саратов
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по договоренности

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