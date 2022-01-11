Саратов славится своей историей
Индивидуально
для 10 чел.
Саратов славится своей историей.
На этой экскурсии мы прогуляемся по границам старинной крепости.
Пусть крепости уже и нет, но сохранились старинные купеческие особняки, храмы и многое другое.
Мы прогуляемся по старому историческому центру.
Нас ждёт путешествие по известным достопримечательностям и тайным уголкам, о которых порой не знают даже саратовцы.
На этой экскурсии мы прогуляемся по границам старинной крепости.
Пусть крепости уже и нет, но сохранились старинные купеческие особняки, храмы и многое другое.
Мы прогуляемся по старому историческому центру.
Нас ждёт путешествие по известным достопримечательностям и тайным уголкам, о которых порой не знают даже саратовцы.
Что вы можете увидеть 🤩
- Троицкий собор
- Консерватория
- Храм Иконы Божией Матери Утоли Моя Печали
- Крытый рынок
- Архитектурный ансамбль Музейной площади
- Управление Ж/Д
- Памятник Первой учительницы
- Старинные купеческие особняки
- Мост через Волгу и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
- Один из древнейших городов России, центр Ногайской Орды во времена монголо-татарского ига, кладезь архитектуры эпохи модерна, крупнейший торговый, индустриальный и культурный центр Поволжья — всё это о Саратове.
- На обзорной прогулке вы окунетесь в атмосферу города, исследуете его живописный центр, узнаете о культуре и быте народов Поволжья, немцев Поволжья, услышите городские легенды Саратова и старинные предания.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
- Что входит
- пешеходная экскурсия
- Что не входит
- транспорт
- который можно заказать дополнительно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: угол ул. Октябрьской и ул. Московской, СаратовЗавершение: Набережная, у памятника К. А. Федина, Саратов
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно по договоренности
Мария С.
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