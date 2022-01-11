Саратов славится своей историей.



На этой экскурсии мы прогуляемся по границам старинной крепости.



Пусть крепости уже и нет, но сохранились старинные купеческие особняки, храмы и многое другое.



Мы прогуляемся по старому историческому центру.



Нас ждёт путешествие по известным достопримечательностям и тайным уголкам, о которых порой не знают даже саратовцы.