Что вы увидите
- Набережная
- проспект Кирова
- парк Липки
Что вас ожидает:• Вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ Саратова и пройдётесь по местному Арбату;
- Увидите живописную набережную и мост, который раньше был самым длинным в Европе;
- Познакомитесь с первыми в провинции консерваторией и общедоступным музеем;
- Сфотографируетесь с саратовской Пизанской башней;
- Потрете нос коту Матроскину и пожмете руку пожарному;
- Также вы узнаете, почему Саратов привлекал космонавтов и как Саратов связан с Остапом Бендером;
- Чем саратовский калач отличается от других;
- А ещё вы посмотрите непарадную сторону Саратова, которую туристам никогда не показывают.
Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Речной вокзал, Космонавтов набережная, 7а, Саратов
Место завершения
🏁 Кирова проспект, 1, Саратов
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Михаил К.
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