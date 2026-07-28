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Знакомство с Саратовом

Саратовская экскурсия: Погрузитесь в историю купеческого и культурного города
Выбрав эту экскурсию, вы увидите не только основные достопримечательности Саратова, его «визитные карточки», но и его непарадную сторону, которую туристам не показывают.

Вы пройдётесь по первой в стране пешеходной зоне, познакомитесь с символами Саратова, узнаете, какой вклад в историю города внесли немцы, поймете, как город из купеческого превратился в культурный, услышите легенды нашего края и многое другое.
5
44 отзыва
Знакомство с Саратовом
Знакомство с Саратовом
Знакомство с Саратовом

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Саратова и посетите местный Арбат.
  • Увидите самую протяжённую набережную на Волге и мост, который раньше был самым длинным в Европе.
  • Познакомитесь с первыми в провинции консерваторией и общедоступным музеем.
  • Сфотографируетесь с саратовской Пизанской башней.
  • Посмотрите на здание, прозванное «верблюдом».
  • Посетите смотровую площадку, откуда увидите практически весь город.
  • Узнаете, почему Саратов привлекал космонавтов и как Саратов связан с Остапом Бендером.
  • Чем саратовский калач отличается от других.

• А ещё вы посмотрите непарадную сторону Саратова, которую туристам никогда не показывают. Важная информация: Организационные детали:

  • Экскурсию проведу я или мой коллега. Экскурсия проходит на нашем транспорте. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная: половину времени экскурсии проходит в пешеходном варианте. Пешеходная часть может сокращена из-за маломобильности экскурсанта или погодных условий (сильный мороз или дождь).
  • У экскурсии есть точка начала и она начинается только оттуда. Изменить начало маршрута можно только в некоторых случаях (например, вы прибыли в Саратов на поезде и тут вы находитесь проездом). От гостиницы до места начала вы добираетесь самостоятельно.
  • Экскурсия не подразумевает перерыв на обед, но по вашему желанию перерыв, к примеру, на кофе, мы сделать сможем.
  • Если вас больше 3-х человек, то экскурсию мы можем провести на вашем транспорте.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная
  • Проспект Столыпина
  • Парк Липки
  • Саратовская Пизанская башня
  • Памятники
  • Парк Победы
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Лермонтова, 30
Завершение: Проспект Столыпина, 1, Саратов
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсию проведу я или мой коллега. Экскурсия проходит на нашем транспорте. Транспортные расходы включены в стоимость
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная: половину времени экскурсии проходит в пешеходном варианте. Пешеходная часть может сокращена из-за маломобильности экскурсанта или погодных условий (сильный мороз или дождь)
  • У экскурсии есть точка начала и она начинается только оттуда. Изменить начало маршрута можно только в некоторых случаях (например, вы прибыли в Саратов на поезде и тут вы находитесь проездом). От гостиницы до места начала вы добираетесь самостоятельно
  • Экскурсия не подразумевает перерыв на обед, но по вашему желанию перерыв, к примеру, на кофе, мы сделать сможем
  • Если вас больше 3-х человек, то экскурсию мы можем провести на вашем транспорте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
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М
Недавно мы с семьей посетили экскурсию в Саратов и остались довольны! Погода в тот день была жаркой – целых 36 градусов, но наш гид Наталья сделала все возможное, чтобы наше
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путешествие было максимально комфортным.
Наталья – настоящий профессионал своего дела. Она не только прекрасно знает историю и культуру Саратова, но и умеет делать экскурсию увлекательной и интересной. Мы посетили разные достопримечательности, и каждое место было представлено рассказами и увлекательными фактами. Наталья показала нам ресторан, где мы попробовали местную кухню, завезла за сладостями.
В целом, мы получили массу положительных эмоций и знаний о Саратове благодаря Наталье.
Мы с радостью рекомендуем её как гида всем, кто хочет узнать больше о этом замечательном городе!

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М
Отличный экскурсовод Виктория!!! Великолепный маршрут, интереснейшая информация! Полюбили этот город! Узнали очень много нового! Спасибо за внимание к нашей группе!!!
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С
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе.
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С
Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Михаила: увлекательный рассказ, грамотная речь, доброжелательнее отношение, полное сопровождение. За три с лишним часа осмотрели все главные достопримечательности г. Саратова. Михаил, компетентный знающий экскурсовод, талантливый собеседник, изложил историю города, совместив прошлое и настоящее. рассказал много интересных фактов. Экскурсия понравилась и по форме проведения – автомобильно-пешеходная.
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Т
Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Михаила: увлекательный рассказ, грамотная речь, доброжелательнее отношение, полное сопровождение. За три с лишним часа осмотрели все главные достопримечательности г. Саратова. Михаил, компетентный знающий экскурсовод, талантливый собеседник, изложил историю города, совместив прошлое и настоящее. рассказал много интересных фактов. Экскурсия понравилась и по форме проведения – автомобильно-пешеходная.
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Ю
Очень рекомендую для знакомства с Саратовом Михаила. Экскурсия прошла идеально. Миша прекрасно эрудирован, лёгок в общении, с невероятным чувством юмора. До экскурсии мы успели посмотреть город, но нужна была историческая
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справка с деталями. Особенно люблю уделять внимание архитектуре. И Миша подошёл к пожеланиям максимально точно и грамотно. Огромное Спасибо! Большой Привет 👋 из Тамбова с пожеланиями Процветания Прекрасному Саратову и его жителям.

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