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Знакомство с Саратовом

5
7 отзывов
Михаил К.
Михаил К. – Гид из Саратова
Выбрав эту экскурсию ⛳, вы увидите не только основные достопримечательности 🏛️ Саратова, его «визитные карточки», но и его непарадную сторону, которую туристам не показывают.

Вы пройдетесь по первой в стране пешеходной зоне, познакомитесь с символами Саратова, узнаете, какой вклад в историю 📖 города внесли немцы, поймете, как город 🏙️ из купеческого превратился в культурный, услышите легенды нашего края и многое другое.
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Знакомство с Саратовом
Знакомство с Саратовом

Что вы увидите

  • Набережная
  • проспект Кирова
  • парк Липки
Что вас ожидает:• Вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ Саратова и пройдётесь по местному Арбату;
  • Увидите живописную набережную и мост, который раньше был самым длинным в Европе;
  • Познакомитесь с первыми в провинции консерваторией и общедоступным музеем;
  • Сфотографируетесь с саратовской Пизанской башней;
  • Потрете нос коту Матроскину и пожмете руку пожарному;
  • Также вы узнаете, почему Саратов привлекал космонавтов и как Саратов связан с Остапом Бендером;
  • Чем саратовский калач отличается от других;
  • А ещё вы посмотрите непарадную сторону Саратова, которую туристам никогда не показывают.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Речной вокзал, Космонавтов набережная, 7а, Саратов
Место завершения
🏁 ​Кирова проспект, 1, Саратов
Знакомство с Саратовом
Знакомство с Саратовом
Знакомство с Саратовом
Знакомство с Саратовом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Михаил К.
Михаил К.
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7 отзывов оставили туристы

Михаил К. проводит ещё 1 экскурсию

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