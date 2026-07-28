Выбрав эту экскурсию, вы увидите не только основные достопримечательности Саратова, его «визитные карточки», но и его непарадную сторону, которую туристам не показывают.
Вы пройдётесь по первой в стране пешеходной зоне, познакомитесь с символами Саратова, узнаете, какой вклад в историю города внесли немцы, поймете, как город из купеческого превратился в культурный, услышите легенды нашего края и многое другое.
Вы пройдётесь по первой в стране пешеходной зоне, познакомитесь с символами Саратова, узнаете, какой вклад в историю города внесли немцы, поймете, как город из купеческого превратился в культурный, услышите легенды нашего края и многое другое.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Саратова и посетите местный Арбат.
- Увидите самую протяжённую набережную на Волге и мост, который раньше был самым длинным в Европе.
- Познакомитесь с первыми в провинции консерваторией и общедоступным музеем.
- Сфотографируетесь с саратовской Пизанской башней.
- Посмотрите на здание, прозванное «верблюдом».
- Посетите смотровую площадку, откуда увидите практически весь город.
- Узнаете, почему Саратов привлекал космонавтов и как Саратов связан с Остапом Бендером.
- Чем саратовский калач отличается от других.
• А ещё вы посмотрите непарадную сторону Саратова, которую туристам никогда не показывают. Важная информация: Организационные детали:
- Экскурсию проведу я или мой коллега. Экскурсия проходит на нашем транспорте. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Экскурсия автомобильно-пешеходная: половину времени экскурсии проходит в пешеходном варианте. Пешеходная часть может сокращена из-за маломобильности экскурсанта или погодных условий (сильный мороз или дождь).
- У экскурсии есть точка начала и она начинается только оттуда. Изменить начало маршрута можно только в некоторых случаях (например, вы прибыли в Саратов на поезде и тут вы находитесь проездом). От гостиницы до места начала вы добираетесь самостоятельно.
- Экскурсия не подразумевает перерыв на обед, но по вашему желанию перерыв, к примеру, на кофе, мы сделать сможем.
- Если вас больше 3-х человек, то экскурсию мы можем провести на вашем транспорте.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная
- Проспект Столыпина
- Парк Липки
- Саратовская Пизанская башня
- Памятники
- Парк Победы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Лермонтова, 30
Завершение: Проспект Столыпина, 1, Саратов
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
- Экскурсию проведу я или мой коллега. Экскурсия проходит на нашем транспорте. Транспортные расходы включены в стоимость
- Экскурсия автомобильно-пешеходная: половину времени экскурсии проходит в пешеходном варианте. Пешеходная часть может сокращена из-за маломобильности экскурсанта или погодных условий (сильный мороз или дождь)
- У экскурсии есть точка начала и она начинается только оттуда. Изменить начало маршрута можно только в некоторых случаях (например, вы прибыли в Саратов на поезде и тут вы находитесь проездом). От гостиницы до места начала вы добираетесь самостоятельно
- Экскурсия не подразумевает перерыв на обед, но по вашему желанию перерыв, к примеру, на кофе, мы сделать сможем
- Если вас больше 3-х человек, то экскурсию мы можем провести на вашем транспорте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Недавно мы с семьей посетили экскурсию в Саратов и остались довольны! Погода в тот день была жаркой – целых 36 градусов, но наш гид Наталья сделала все возможное, чтобы наше
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М
Отличный экскурсовод Виктория!!! Великолепный маршрут, интереснейшая информация! Полюбили этот город! Узнали очень много нового! Спасибо за внимание к нашей группе!!!
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С
Очень интересная и познавательная экскурсия о городе.
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С
Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Михаила: увлекательный рассказ, грамотная речь, доброжелательнее отношение, полное сопровождение. За три с лишним часа осмотрели все главные достопримечательности г. Саратова. Михаил, компетентный знающий экскурсовод, талантливый собеседник, изложил историю города, совместив прошлое и настоящее. рассказал много интересных фактов. Экскурсия понравилась и по форме проведения – автомобильно-пешеходная.
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Т
Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Михаила: увлекательный рассказ, грамотная речь, доброжелательнее отношение, полное сопровождение. За три с лишним часа осмотрели все главные достопримечательности г. Саратова. Михаил, компетентный знающий экскурсовод, талантливый собеседник, изложил историю города, совместив прошлое и настоящее. рассказал много интересных фактов. Экскурсия понравилась и по форме проведения – автомобильно-пешеходная.
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Ю
Очень рекомендую для знакомства с Саратовом Михаила. Экскурсия прошла идеально. Миша прекрасно эрудирован, лёгок в общении, с невероятным чувством юмора. До экскурсии мы успели посмотреть город, но нужна была историческая
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