Михаил К. – Гид из Саратова

Выбрав эту экскурсию ⛳, вы увидите не только основные достопримечательности 🏛️ Саратова, его «визитные карточки», но и его непарадную сторону, которую туристам не показывают.



Вы пройдетесь по первой в стране пешеходной зоне, познакомитесь с символами Саратова, узнаете, какой вклад в историю 📖 города внесли немцы, поймете, как город 🏙️ из купеческого превратился в культурный, услышите легенды нашего края и многое другое.