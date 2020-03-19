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Последние новости коронавируса в Саратовской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1232+64
  • Умерло 5
  • Выздоровело 242+5
  • Болеют сейчас 985+59
  • Летальность 0.41%около 4 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Саратовской области, включая Саратов, находится 0.53%, 1232 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 242 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 985 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Саратове и Саратовской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Саратовской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.2 разав Саратовской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
4 человекав среднем умирает в Саратовской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Саратовской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Саратовской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Саратовской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201232+64+5%5242+5+2%985+59
11 мая 20201168+92+9%5+1+25%237+4+2%926+87
10 мая 20201076+69+7%4233+37+19%839+32
9 мая 20201007+57+6%4196+39+25%807+18
8 мая 2020950+74+8%4157+22+16%789+52
7 мая 2020876+41+5%4+1+33%135+2+2%737+38
6 мая 2020835+98+13%3133+27+25%699+71
5 мая 2020737+78+12%3106+7+7%628+71
4 мая 2020659+74+13%399+4+4%557+70
3 мая 2020585+50+9%395+22+30%487+28
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Саратовской области по дням

Саратовская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Саратовской области

Квартиру россиянина решили силой вскрыть и продезинфицировать от коронавируса
Квартиру россиянина решили силой вскрыть и продезинфицировать от коронавируса
lenta.ru
07.05.2020 18:58
Россиянин из Балтайского района (Саратовская область) попал в больницу с семьей, поскольку заразился коронавирусом. Заместитель главного врача ЦРБ предложил мужчине продезинфицировать квартиру. На его возражения, например, кто после обработки закроет дверь, заявил, что квартиру вскроют вместе с судебными приставами.
Коронавирус выявили у 14 медработников российской больницы
Коронавирус выявили у 14 медработников российской больницы
lenta.ru
03.05.2020 00:15
Коронавирус выявили у 14 медработников закрытой на карантин Краснокутской районной больницы в Саратовской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Олег Костин. Больница была закрыта на карантин по предписанию Роспотребнадзора после смерти пациента с подозрением на COVID-19.
В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
РБК
01.05.2020 15:19
Ремонт саратовского театра кукол продолжат на фоне пандемии коронавируса
Ремонт саратовского театра кукол продолжат на фоне пандемии коронавируса
lenta.ru
27.04.2020 17:33
Капитальный ремонт театра кукол «Теремок» в городе Саратов продолжат на фоне пандемии коронавируса в строгом соответствии с графиком. Работы, которые ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура», завершатся к декабрю 2020 года. За это время здание полностью обновят, также будет благоустроена территория.
Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи в переоборудовании больниц
Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи в переоборудовании больниц
lenta.ru
26.04.2020 18:13
Участники акции #Мывместе Мурманской области, Забайкальского края, Саратова, Московской области из «МолодежкиОНФ» начали помогать медикам в подготовке больниц для приема заразившихся коронавирусом. Все волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности.
В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
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13.04.2020 10:16
Фейк о массовом заражении саратовских медиков вылился в уголовное дело
Фейк о массовом заражении саратовских медиков вылился в уголовное дело
lenta.ru
10.04.2020 22:52
Следователи возбудили уголовное дело после появления в сети фейка о массовом заболевании саратовских врачей коронавирусом. Фигурантам дела, круг которых сейчас устанавливается, грозит до трех лет ограничения свободы.
В российском городе умер еще один пациент с коронавирусом
В российском городе умер еще один пациент с коронавирусом
lenta.ru
04.04.2020 19:38
В Саратове умер второй пациент с диагностированным у него коронавирусом. Ему было 76 лет, он поступил в больницу с повторным инфарктом миокарда, а в процессе лечения выяснилось, что он контактировал с зараженным коронавирусом. Тест на инфекцию оказался положительным. Первый пациент с таким диагнозом умер 3 апреля.
В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом
В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом
РБК
03.04.2020 14:29
Еще один регион России сообщил о первой смерти пациента с коронавирусом
Еще один регион России сообщил о первой смерти пациента с коронавирусом
lenta.ru
03.04.2020 12:47
В Саратовской области умер первый зараженный коронавирусом пациент. В пресс-службе ведомства заявили, что пациент умер от «сопутствующих тяжелых и длительных заболеваний». По данным оперативного штаба, на 3 апреля число умерших в России увеличилось до 34 человек. Всего в России подтвердили 601 случай заражения.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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