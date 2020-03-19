- Заразилось 1232+64
- Умерло 5
- Выздоровело 242+5
- Болеют сейчас 985+59
- Летальность 0.41%около 4 чел. на 1000 заболевших
В Саратовской области, включая Саратов, находится 0.53%, 1232 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 242 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 985 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Саратове и Саратовской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Саратовской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Саратовской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Саратовской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Саратовской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|1232+64+5%
|5
|242+5+2%
|▲985+59
|11 мая 2020
|1168+92+9%
|5+1+25%
|237+4+2%
|▲926+87
|10 мая 2020
|1076+69+7%
|4
|233+37+19%
|▲839+32
|9 мая 2020
|1007+57+6%
|4
|196+39+25%
|▲807+18
|8 мая 2020
|950+74+8%
|4
|157+22+16%
|▲789+52
|7 мая 2020
|876+41+5%
|4+1+33%
|135+2+2%
|▲737+38
|6 мая 2020
|835+98+13%
|3
|133+27+25%
|▲699+71
|5 мая 2020
|737+78+12%
|3
|106+7+7%
|▲628+71
|4 мая 2020
|659+74+13%
|3
|99+4+4%
|▲557+70
|3 мая 2020
|585+50+9%
|3
|95+22+30%
|▲487+28
* "0" или "—", могут означать, что данных нет