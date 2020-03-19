Заразилось 1232 +64

Умерло 5

Выздоровело 242 +5

Болеют сейчас 985 +59

Летальность 0.41% около 4 чел. на 1000 заболевших

В Саратовской области, включая Саратов, находится 0.53%, 1232 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 242 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 985 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Саратове и Саратовской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Саратовской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.2 раза в Саратовской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 4 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Саратовской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Саратовской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1232 +64+5% 5 242 +5+2% ▲ 985+59 11 мая 2020 1168 +92+9% 5 +1+25% 237 +4+2% ▲ 926+87 10 мая 2020 1076 +69+7% 4 233 +37+19% ▲ 839+32 9 мая 2020 1007 +57+6% 4 196 +39+25% ▲ 807+18 8 мая 2020 950 +74+8% 4 157 +22+16% ▲ 789+52 7 мая 2020 876 +41+5% 4 +1+33% 135 +2+2% ▲ 737+38 6 мая 2020 835 +98+13% 3 133 +27+25% ▲ 699+71 5 мая 2020 737 +78+12% 3 106 +7+7% ▲ 628+71 4 мая 2020 659 +74+13% 3 99 +4+4% ▲ 557+70 3 мая 2020 585 +50+9% 3 95 +22+30% ▲ 487+28 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Саратовской области по дням