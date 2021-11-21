Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня

Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы — с батюшкой, мастерами и жителями

Нижнее течение Керженца — край необыкновенной красоты и давнее место притяжения староверов.

В путешествии по трем деревням вы детально познакомитесь с деревянным зодчеством, местными промыслами и особым укладом жизни.

Попьете чаю из самовара, навестите ложкаря, попаритесь в баньке.

А в трех храмах — единоверческом, старо- и новообрядческом — откроете поразительные пласты духовной истории страны.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Керженец. Другая реальность

Свой исток река берет вблизи Белбажского монастыря, а впадает в Волгу у стен Макарьевского. Долгие годы Керженец был точкой притяжения для старообрядцев разных толков, здесь строились скиты и храмы, развивались промыслы. В поездке вы не только посетите действующие и бывшие обители, но и побываете в настоящем доме кержака, хранителя старой веры. Узнаете, как в эпоху гонений удалось сохранить древлеправославие, в чем феномен этой религиозно-философской идеи и как передалось через многие поколения это особое мировоззрение со своими канонами жизни.

Взгляд изнутри

До сих пор исследований заволжских старообрядцев не было, и уже более 15 лет я собираю здесь материал для диссертации. В компании со мной вы не только услышите интересные истории и факты о крае, но и лично познакомитесь с батюшкой, мастерами и простыми жителями, которые также погрузят в самобытную атмосферу исконной русской деревни. Вас накормят вкусным домашним обедом, напоят чаем из самовара, пригласят в баню по-черному и расскажут о традиционных ремеслах.

Программа

8-00 — выезд из Нижнего Новгорода
9-00 — история старообрядческих поселений
10-00 — экскурсия по Семенову, Никольская старообрядческая церковь, источник в д. Васильево
11-00 — храм с. Медведева, Троицкая церковь, в прошлом единоверческая
11-30 — встреча с мастером ложкарем и бондарем
12-00 — храм с. Светлое, церковь Владимирской иконы Божией Матери, посещение колокольни
13-00 — обед и отдых в д. Хахалы
14-00 — посещение русского дома, где хозяйка угощает всех присутствующих чаем из самовара
15-00 — река Керженец и промыслы края
16-00 — отъезд в Нижний Новгород

Фото пейзажей А. Грибов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в любое время года на вашем или арендованном автомобиле, я могу организовать трансфер с водителем за дополнительную плату — из Нижнего Новгорода 6000 руб., из Семенова — 3000 руб. Дороги везде в хорошем состоянии, подойдет любой тип автомобиля.
  • Другие дополнительные расходы: обед — 300 руб., баня по-черному в деревне — 3000 р.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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