1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Открыть удивительную духовную историю нижегородской земли на авторской экскурсии с антропологом
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
16 июня в 08:30
17 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
16 июня в 10:00
19 июня в 09:30
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Вернуться в прошлое на прогулке с правнуками старообрядцев
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман11 мая 2024Огромное Спасибо! Маргарите- экскурсоводу, полное погружение в историю, отличная организация, Очень рекомендуем
- ККругляк11 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита хороший организатор и прекрасный знаток истории города и зарождения промыслов. Успели много посмотреть и много нового узнали. На экскурсии по фабрике "Золотая хохлома" для нас хохломская роспись открылась совершенно в другом свете. Рекомендуем.
- ММария25 апреля 2024Были с коллегами на комбинированной программе - и Семёнов, и фабрика хохломы, и мастер-класс в музее матрешки. Маргарита - очень
- ЕЕлена24 апреля 2024Отличная экскурсия, Маргарита очень интересно рассказывает о городе и его истории. Гиды в музеях матрешки, фабрики хохломской росписи - люди увлеченные своим делом. Семенов - милый небольшой городок, известный своими промыслами
- ДДарья22 апреля 2024Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение! Экскурсию
- ЮЮлия22 апреля 2024Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
- ООксана13 апреля 2024Благодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памяти. Мы познакомились с потрясающими
- ММария26 марта 2024Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир и пространство, как будто место
- ГГалина24 августа 2023Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных социально значимых проектов по
- ААлексей30 июля 2023Это было удивительно! Практически полное погружение в жизнь старообрядцев! Да, почти целый день, да, разъезды по разным точкам в сумме
Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «Индивидуальные»
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