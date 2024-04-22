Мы не музейные работники или профессиональные гиды, но люди, которые любят свой край и его наследие. Наши предки-семёновцы были ложкарями, ремесленниками, священниками, поэтому мы хорошо знаем и помним традиции. Следы их жизни до сих пор здесь! Отправимся на поиски, посмотрим храмы и купеческие дома, поговорим о деревянном зодчестве и истории города.

за 1-8 человек или 600 руб. за человека, если вас больше

от 5 000 ₽ за 1-8 человек или 600 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Какой Семёнов вы увидите с нами

Наша экскурсия — путешествие на 100 лет назад, где зажиточные крестьяне-старообрядцы пахали землю, сеяли хлеб, делали валенки и лестовки. Это прогулка с любовью к Семёнову и его людям!

Что вас ожидает

Про Семёнов много шуток: «В нашем городе, как в Париже, только дома пониже и улицы жиже»

Первые жители

Затронем тему формирования лесного керженского Заволжья, почему первыми сюда пришли финно-угорские народы, а после них старообрядцы. Вы познакомитесь с легендой о первом поселенце и узнаете о его любимом деле.

На улице, как в музее

Весь Семёнов — это небольшой музей. Как в Нижнем Новгороде есть Большая Покровская, так у нас есть своя Маленькая. Каждый дом здесь значим — вот здесь были винные погреба, здесь занимались сахаром. Предпринимательство, торговля, создание артелей и фабрик — в этом городе не пустой звук. Ярмарки, базары и пять торговых площадей размещались на строгом и выверенном плане. Расскажем о нём и вместе полюбуемся застройкой прошлых лет.

Как жил город

Посмотрим, где находился «Бабий» рынок. Только женщины на нём не торговали, а нанимались в батрачки. Они показывали руки и натирали щеки, чтобы выглядеть свежо и презентабельно. Мы расскажем, сколько в то время стоил чай и как на него можно было заработать. Как благодаря императрице Екатерине II называли город и как он встретил революцию. А ещё раскроем секрет фонтана в центре города (подсказка — раньше это был совсем не фонтан!).

Вы увидите:

Древлеправославную церковь имени Николая Чудотворца. Расскажем вам старинную легенду о купце, который выкопал здесь подземный ход.

Дом купца-старообрядца второй гильдии Носова Афанасия, главного богача города

Деревянный дом купчихи Калугиной, она занималась игрушками и весь дом украсила деревянной резьбой

И многое другое

Организационные детали