Семёнов в русском стиле: традиции и культура города

Вернуться в прошлое на прогулке с правнуками старообрядцев
Мы не музейные работники или профессиональные гиды, но люди, которые любят свой край и его наследие.

Наши предки-семёновцы были ложкарями, ремесленниками, священниками, поэтому мы хорошо знаем и помним традиции.

Следы их жизни до сих пор здесь! Отправимся на поиски, посмотрим храмы и купеческие дома, поговорим о деревянном зодчестве и истории города.
5
3 отзыва
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Какой Семёнов вы увидите с нами

Наша экскурсия — путешествие на 100 лет назад, где зажиточные крестьяне-старообрядцы пахали землю, сеяли хлеб, делали валенки и лестовки. Это прогулка с любовью к Семёнову и его людям!

Что вас ожидает

Про Семёнов много шуток: «В нашем городе, как в Париже, только дома пониже и улицы жиже»

Первые жители

Затронем тему формирования лесного керженского Заволжья, почему первыми сюда пришли финно-угорские народы, а после них старообрядцы. Вы познакомитесь с легендой о первом поселенце и узнаете о его любимом деле.

На улице, как в музее

Весь Семёнов — это небольшой музей. Как в Нижнем Новгороде есть Большая Покровская, так у нас есть своя Маленькая. Каждый дом здесь значим — вот здесь были винные погреба, здесь занимались сахаром. Предпринимательство, торговля, создание артелей и фабрик — в этом городе не пустой звук. Ярмарки, базары и пять торговых площадей размещались на строгом и выверенном плане. Расскажем о нём и вместе полюбуемся застройкой прошлых лет.

Как жил город

Посмотрим, где находился «Бабий» рынок. Только женщины на нём не торговали, а нанимались в батрачки. Они показывали руки и натирали щеки, чтобы выглядеть свежо и презентабельно. Мы расскажем, сколько в то время стоил чай и как на него можно было заработать. Как благодаря императрице Екатерине II называли город и как он встретил революцию. А ещё раскроем секрет фонтана в центре города (подсказка — раньше это был совсем не фонтан!).

Вы увидите:

  • Древлеправославную церковь имени Николая Чудотворца. Расскажем вам старинную легенду о купце, который выкопал здесь подземный ход.
  • Дом купца-старообрядца второй гильдии Носова Афанасия, главного богача города
  • Деревянный дом купчихи Калугиной, она занималась игрушками и весь дом украсила деревянной резьбой
  • И многое другое

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваем снаружи. После экскурсии мы дадим вам буклет с нашими рекомендациями музеев, мастерских и кафе города.
  • Программа подходит как взрослым, так и детям. Но мы можем подстроить её только под детей, с конкурсами и загадками. Напишите об этом в комментариях к заказу.
  • При необходимости организуем для вас трансфер из Нижнего Новгорода. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный600 ₽
Дети до 12 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Семёнове, на ул. Володарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Дарья
22 апр 2024
Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!
Экскурсию нам провела Маргарита - потрясающий гид! Кажется, она знает все
читать дальше

о городе и регионе. Маргарита дала нам советы, где поесть, где купить сувениры, рассказала об истории города, показала его интересные места на прогулке. Мы узнали, откуда пошло слово «тарабарщина» и как ощущается удар лестовокой:) Гид глубоко погружена в тему старообрядцев, очень интересно и со знанием дела рассказывает о них.
Сам город произвёл впечатление - чистый, уютный, ощущение другого века.
Рекомендую всем съездить в Семёнов (очень удобно добираться из Н. Новгорода на электричке) и сходить на эту экскурсию - она того стоит!

Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!
Юлия
22 апр 2024
Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место - родину старообрядцев, ремесленников и поэтов!
Кажется нашу проводницу знают и
читать дальше

ценят все жители Семёнова и с удовольствием слушают экскурсию вместе с нами.
Спасибо за это теплое знакомство с городом и его талантливыми жителями, которые любят своё дело! Хочется вернуться ещё раз и узнать это место и его историю ещё глубже!

Мария
26 мар 2024
Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир
и пространство, как будто место из детства. Туда, где люди простые, а жизнь неторопливая и
читать дальше

спокойная…
Мы прогулялись по тихим улочкам со старинными домами, украшенными ажурными наличниками, вдохнули чистый воздух (особенно по сравнению со столицей) с нотками сладких бынных дымков,насладились звоном колоколов. А какое в Семёнове вкусное местное мороженое! То самое из детства, настоящий сливочный пломбир.
Узнали очень много информации про историю города, известных людях, про старообрядческий храм,промыслы, заглянули в монастырь, осмотрели бывший склеп и купеческий флигель, деревянные терема. Во время экскурсии нам показывали наглядные материалы, редкие фотографии, интересные экспонаты.
Наталья встретила на Вокзале у храма Всех Святых, рассказала историю постройки и об известных людях этого места.
В городе везде чисто,опрятно,есть приятные кафе,где можно перекусить пирожком, попить чаю в приятной атмосфере.
Видно как экскурсовод любит свой город и бережно относится к месту. Материал подаёт интересно, структурированно, сопровождая стихами и легендами(что очень украшает).
Если хотите отдохнуть душой, то это та самая экскурсия)
Ещё раз благодарим Наталью за профессионализм,душевность и любовь к своему делу!

Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Семёнова

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураНеобычныеЛетниеСтарообрядческая церковьПопулярные местаСвятые места

Похожие экскурсии из Семёнова

Керженец: старинные деревни и старообрядцы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Открыть удивительную духовную историю нижегородской земли на авторской экскурсии с антропологом
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
16 июня в 08:30
17 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Семёнове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Семёнове
ХорошоТам