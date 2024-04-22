Наши предки-семёновцы были ложкарями, ремесленниками, священниками, поэтому мы хорошо знаем и помним традиции.
Следы их жизни до сих пор здесь! Отправимся на поиски, посмотрим храмы и купеческие дома, поговорим о деревянном зодчестве и истории города.
Описание экскурсии
Какой Семёнов вы увидите с нами
Наша экскурсия — путешествие на 100 лет назад, где зажиточные крестьяне-старообрядцы пахали землю, сеяли хлеб, делали валенки и лестовки. Это прогулка с любовью к Семёнову и его людям!
Что вас ожидает
Про Семёнов много шуток: «В нашем городе, как в Париже, только дома пониже и улицы жиже»
Первые жители
Затронем тему формирования лесного керженского Заволжья, почему первыми сюда пришли финно-угорские народы, а после них старообрядцы. Вы познакомитесь с легендой о первом поселенце и узнаете о его любимом деле.
На улице, как в музее
Весь Семёнов — это небольшой музей. Как в Нижнем Новгороде есть Большая Покровская, так у нас есть своя Маленькая. Каждый дом здесь значим — вот здесь были винные погреба, здесь занимались сахаром. Предпринимательство, торговля, создание артелей и фабрик — в этом городе не пустой звук. Ярмарки, базары и пять торговых площадей размещались на строгом и выверенном плане. Расскажем о нём и вместе полюбуемся застройкой прошлых лет.
Как жил город
Посмотрим, где находился «Бабий» рынок. Только женщины на нём не торговали, а нанимались в батрачки. Они показывали руки и натирали щеки, чтобы выглядеть свежо и презентабельно. Мы расскажем, сколько в то время стоил чай и как на него можно было заработать. Как благодаря императрице Екатерине II называли город и как он встретил революцию. А ещё раскроем секрет фонтана в центре города (подсказка — раньше это был совсем не фонтан!).
Вы увидите:
- Древлеправославную церковь имени Николая Чудотворца. Расскажем вам старинную легенду о купце, который выкопал здесь подземный ход.
- Дом купца-старообрядца второй гильдии Носова Афанасия, главного богача города
- Деревянный дом купчихи Калугиной, она занималась игрушками и весь дом украсила деревянной резьбой
- И многое другое
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи. После экскурсии мы дадим вам буклет с нашими рекомендациями музеев, мастерских и кафе города.
- Программа подходит как взрослым, так и детям. Но мы можем подстроить её только под детей, с конкурсами и загадками. Напишите об этом в комментариях к заказу.
- При необходимости организуем для вас трансфер из Нижнего Новгорода. Стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|600 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсию нам провела Маргарита - потрясающий гид! Кажется, она знает все
Кажется нашу проводницу знают и
и пространство, как будто место из детства. Туда, где люди простые, а жизнь неторопливая и