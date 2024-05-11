Экскурсии по Семёнову на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Семёнове, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Открыть удивительную духовную историю нижегородской земли на авторской экскурсии с антропологом
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
16 июня в 08:30
17 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
16 июня в 10:00
19 июня в 09:30
от 10 000 за всё до 10 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    11 мая 2024
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Огромное Спасибо! Маргарите- экскурсоводу, полное погружение в историю, отличная организация, Очень рекомендуем
  • К
    Кругляк
    11 мая 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита хороший организатор и прекрасный знаток истории города и зарождения промыслов. Успели много посмотреть и много нового узнали. На экскурсии по фабрике "Золотая хохлома" для нас хохломская роспись открылась совершенно в другом свете. Рекомендуем.
  • М
    Мария
    25 апреля 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Были с коллегами на комбинированной программе - и Семёнов, и фабрика хохломы, и мастер-класс в музее матрешки. Маргарита - очень
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    клиентоориентироваеный гид: при весьма плотном тайминге все организовано, стройно, комфортно и удобно. Продумано до мелочей, все заблаговременно обеспечено - и трансфер, и обед, и даже на сувениры время зарезервировано. Влюбленный в свою работу человек не может не оставить впечатления тепла, заботы и вовлечённости. Все прошло прекрасно! Уехали с целым ворохом впечатлений и мыслей… Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Отличная экскурсия, Маргарита очень интересно рассказывает о городе и его истории. Гиды в музеях матрешки, фабрики хохломской росписи - люди увлеченные своим делом. Семенов - милый небольшой городок, известный своими промыслами
  • О
    Оксана
    13 апреля 2024
    Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
    Благодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памяти. Мы познакомились с потрясающими
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    людьми, которые любят свое дело, сохраняют традиции и самобытный уклад жизни. И они настоящие, увлеченные. А еще это очень гостеприимные люди. С Маргаритой мы соприкоснулись с темой нижегородского старообрядчества. Здесь Маргарите можно задавать любые вопросы, она владеет материалом профессионально. И доступно объясняет, знакомит, раскрывает, показывает и погружает в тему. Отдельная благодарность за возможность пообщаться с жительницей одной из деревни, бабой Настей, за ее частушки и песни. За сытый обед из русской печи, соленые огурчики, блины… и, конечно, сало «ум отъешь». За знакомство с мастером Вениамином и его делом по изготовлению ложек и деревянных фигур. За стихи и старые фотографии на протяжении всей дороги… Рекомендую путешествие с Маргаритой, как перезагрузку, как возвращение к своим корням.

    Благодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памятиБлагодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памятиБлагодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памятиБлагодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памяти
  • Г
    Галина
    24 августа 2023
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных социально значимых проектов по
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    изучению истории и культуры старообрядцев. Великолепный рассказчик, умеющий подать информацию в доступной для разных аудиторий формах. Работает по потребностям экскурсантов. Экскурсия из числа тех, что может открыть новое понимание повседневных ценностей

    Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных
  • А
    Алексей
    30 июля 2023
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Это было удивительно! Практически полное погружение в жизнь старообрядцев! Да, почти целый день, да, разъезды по разным точкам в сумме
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    порядка 100 км. Но, во-первых, получили такой заряд энергии и информации, что надолго хватит. И во-вторых, увидели и услышали действительно эксклюзивные вещи ни в одном путеводителе или даже энциклопедии такого не сыщешь. Какие же потрясающие люди были (и есть) старообрядцы! Есть в них какой-то стержень! Спасибо огромное Наталье за проведённую экскурсию, и Маргарите за организацию нашей экскурсии! Вы не просто экскурсоводы, вы живёте этой жизнью! Ещё раз спасибо!

  • Е
    Евгения
    29 июня 2023
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления. Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
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    в историю родного края, болеющая за него всей душой. Показала нам Семёнов, очень уютный, компактный уездный городок, такой тёплый и душевный. Семёнов открылся нам именно с этой стороны, так как именно благодаря Маргарите мы смотрели в его душу и замечали детали, которые скрылись бы от наших неопытных глаз, гуляй мы самостоятельно. Маргарита рассказала очень много про старообрядчество. И даже это «много» - лишь капля тех глубоких знаний, что хранит Маргарита. Были мы на святом источнике, и наконец-то я узнала, что такое - «кисельные реки, молочные берега». Век живи, век учись. К сожалению, не увидели старообрядческую церковь. Не успели. Отдельное спасибо Вам, Маргарита, за стихи. От чистого сердца. Буквально на днях один из них нам вспомнился и даже помог в жизненной ситуации. Благодарю. Были на мастер-классе у замечательного мастера Вениамина Сиротина – человека, болеющего всей душой за сохранение народных промыслов на родной земле, за популяризацию этого вида творчества в самом творческом смысле этого слова. Можно сколько угодно строить заводы, заменяя машинами людей. Но самые лучшие вещи, служащие во благо их обладателей - это вещи, сделанные с душой. Сами с детьми попробовали сделать ложку. Дети узнали откуда пошло выражение «бить баклуши» и «бездарь». Очень гостеприимная лавочка-мастерская у Вениамина. Очень рекомендую! А в завершение нашей поездки мы отправились в деревеньку Зубово на мастер-класс к ткачихе Надежде. Для деток – Надежда Анатольевна. Где мы не только соткали салфеточку сами (в 8 рук – очень удобно), но ещё и ангелочков-оберегов наделали. И. Самое впечатляющее для детей. Да чего греха таить – для городских взрослых – обед из печи. Обед был просто выше всяких похвал! Кулинарное мастерство Надежды – это… Это… Слов не находится подходящих. Щи, котлеты с картошкой и грибной подливой, малосольные огурчики с помидорками, салатик со свежесорванной зеленью. Четверговая соль. Первый раз видели, слышали и пробовали. Наитончайшие блины с перетёртой с сахаром свежей клубничкой. И чай из трав… Поспать очень хотелось после такого сытного обеда. А ещё у Надежды есть банька – русская, настоящая. И полки со свежескошенной травой… Но это уже совсем другая история, которую нам тоже нужно будет освоить. В общем, это другой мир! Прям как у К. С. Льюиса – «Лев, колдунья и платяной шкаф». К счастью, без колдуньи. В общем, эмоций море. И не обязательно ехать за ними за тридевять земель. У нас и родная земля – гостеприимная и необследованная! Вениамин, Маргарита, Надежда, благодарю от души!

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2023
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    В целом очень довольны остались Одна из наиболее интересных экскурсий была Глубокая экскурсия, очень душевная хозяйка, вкусный обед, детям очень понравилось попробовать работать на ткацких станках!

Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «На машине»

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  1. Керженец: старинные деревни и старообрядцы
  2. Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
  3. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
  4. Семёнов: выходной с хохломой
  5. Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Старообрядческая церковь
  2. Храм Владимирской иконы Божией Матери
Сколько стоит экскурсия по Семёнову в июне 2024
Сейчас в Семёнове в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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