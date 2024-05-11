1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Открыть удивительную духовную историю нижегородской земли на авторской экскурсии с антропологом
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
16 июня в 08:30
17 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
16 июня в 10:00
19 июня в 09:30
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Погрузиться в самобытный мир ремесленных традиций и по желанию создать игрушку в мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман11 мая 2024Огромное Спасибо! Маргарите- экскурсоводу, полное погружение в историю, отличная организация, Очень рекомендуем
- ККругляк11 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита хороший организатор и прекрасный знаток истории города и зарождения промыслов. Успели много посмотреть и много нового узнали. На экскурсии по фабрике "Золотая хохлома" для нас хохломская роспись открылась совершенно в другом свете. Рекомендуем.
- ММария25 апреля 2024Были с коллегами на комбинированной программе - и Семёнов, и фабрика хохломы, и мастер-класс в музее матрешки. Маргарита - очень
- ЕЕлена24 апреля 2024Отличная экскурсия, Маргарита очень интересно рассказывает о городе и его истории. Гиды в музеях матрешки, фабрики хохломской росписи - люди увлеченные своим делом. Семенов - милый небольшой городок, известный своими промыслами
- ООксана13 апреля 2024Благодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памяти. Мы познакомились с потрясающими
- ГГалина24 августа 2023Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных социально значимых проектов по
- ААлексей30 июля 2023Это было удивительно! Практически полное погружение в жизнь старообрядцев! Да, почти целый день, да, разъезды по разным точкам в сумме
- ЕЕвгения29 июня 2023Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления. Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
- ДДмитрий1 июня 2023В целом очень довольны остались Одна из наиболее интересных экскурсий была Глубокая экскурсия, очень душевная хозяйка, вкусный обед, детям очень понравилось попробовать работать на ткацких станках!
Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «На машине»
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