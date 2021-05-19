Полезная информация о Семёнове
Что нужно знать о Семёнове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Семёнове
00:2625
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Семёнов
|По-английски
|Semenov
|Население города
|24 300 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|117 м. от уровня моря
Где находится Семёнов на карте
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8000
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