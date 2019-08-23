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  3. Семёнов: в гости к русской матрёшке

Погружение в мир ремёсел, традиций и народного быта в гостеприимном городке

Олег
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Олег – ваш гид
В 70 км от Нижнего Новгорода расположился небольшой, но уютный город Семёнов.

Здесь заботливо сохраняют и развивают вековые традиции и обычаи.

На экскурсии вы узнаете о главном достоянии города — народных промыслах.

В двух музеях познакомитесь с купеческим и крестьянским бытом.

Прогуляетесь по главной улице города и откроете его историю.

И конечно, познакомитесь с душой города, которая спрятана в яркой семёновской матрёшке.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Семенов - центр
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке

Что вас ожидает

Купеческий быт и старообрядчество
Наша первая остановка — «Историко-художественный музей»: вы познакомитесь с бытом жителей лесного края, рассмотрите подлинные предметы интерьера купеческого быта второй половины 19 века и полюбуетесь кружевными узорами ручной резьбы по дереву. Вы узнаете о назначении необычных бытовых предметов прошлого, а также услышите рассказ о тайнах старообрядцев Керженского края — город был центром старообрядчества в 18 веке. По желанию для вас будет организован мастер-класс по изготовлению валенка.

Радушный крестьянский дом
Вы окажетесь в музее народного быта «Дом Семёна Ложкаря» — крестьянском доме, воссозданном по всем правилам русского деревянного зодчества. Здесь вы узнаете о мастерстве изготовления ложек, почувствуете атмосферу и колорит деревенской жизни 19 столетия, рассмотрите предметы старины и изделия семёновских умельцев, угоститесь ароматным чаем.

Нарядные матрёшки
Семёновская роспись — ремесло молодое, но успевшее стать достоянием страны и получить мировое признание. Вы познакомитесь с ним на фабрике «Семёновская роспись»: узнаете об особенностях работы над матрёшкой, понаблюдаете за ручной росписью, услышите о сохранении традиций и постоянных поисках новых сюжетов. На фабрике вы также посетите «Музей матрешки и традиционной игрушки», где узнаете историю символа России, увидите огромную коллекцию изделий, в том числе тех, которые относят к современному искусству. По желанию для вас будет организован мастер-класс по росписи изделий из дерева (разделочной досочки, маленькой матрёшки). На фабрике вы сможете купить сувениры без торговой наценки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, экскурсии в музеях и на фабриках.
  • В стоимость экскурсии не входят мастер-классы (из расчёта 150-250 руб. с человека за каждый мастер-класс в зависимости от выбранного изделия).
  • В программе предусмотрено время на обед (30-35 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно.
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Семенов - центр.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 августа 2019
Прекрасная экскурсия! Олег очень приятный человек, рассказывает интересно! По нашему желанию внёс небольшие изменения в программу. Остались очень довольны, в следующий раз в Нижнем Новгороде обязательно обратимся к Олегу и посетим другие интересные места.

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