На этой экскурсии мы совершим прогулку по тихим, старым, центральным улицам и будем открывать город через судьбы людей, которые проживали или бывали здесь накануне революции, Гражданской войны, в первые годы советской власти.



Это и выдающиеся личности и простые люди: государственные деятели и деятели культуры, ученые, писатели, художники, философы, священнослужители.