Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века

На этой экскурсии мы совершим прогулку по тихим, старым, центральным улицам и будем открывать город...

На этой экскурсии мы совершим прогулку по тихим, старым, центральным улицам и будем открывать город через судьбы людей, которые проживали или бывали здесь накануне революции, Гражданской войны, в первые годы советской власти.

Это и выдающиеся личности и простые люди: государственные деятели и деятели культуры, ученые, писатели, художники, философы, священнослужители.
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века

Что вы увидите 🤩

  • Перестроенный храм Рождества Христова
  • Дом Павла Флоренского, памятный знак "Пострадавшим в годы гонений и репрессий"
  • Купеческие дома
  • Кустарные земские мастерские
  • Незабываемый вид на Лавру.

Вас ожидает:

  • На экскурсии будут звучать известные дворянские фамилии: Хвостовых, Трубецких, Самариных, Олсуфьевых, Мансуровых, Комаровских и других семей, которые в канун революционных событий в России приезжают «под покров Преподобного». Гонения, которым подверглись многие из них, не поколебали их нравственного выбора. Сквозь испытания, выпавшие на их долю, пронесли до конца своих дней веру, чистоту, внутреннюю свободу.
  • Вы узнаете, как провинциальный Сергиев Посад связан с Большой историей, а именно: что в нашем городе основала великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, в каком доме была спрятана глава преподобного Сергия Радонежского, увидите сохранившийся дом отца Павла Флоренского, памятный знак Пострадавшим в годы гонений и репрессий. А также покажу Вам место, где спрятаны миллионы богатого московского купца. Ну и, конечно же, полюбуемся незабываемым видом на Лавру, между рядами старинных домов — излюбленным местом посадских художников.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
3 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • В экскурсию не входит посещение Троице-Сергиевой Лавры.
Где начинаем и завершаем
Начало: Ул. Карла Маркса, д. 6/2, сквер
Завершение: Овражный переулок, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10:00 до 16:00

Ольга
Ольга
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