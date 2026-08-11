Мы совершим прогулку по тихим, старым, центральным улицам.
Откроем город через судьбы людей, которые проживали или бывали здесь накануне революции, Гражданской войны, в первые годы советской власти.
Это и выдающиеся личности и простые люди: государственные деятели и деятели культуры, ученые, писатели, художники, философы, священнослужители.
Откроем город через судьбы людей, которые проживали или бывали здесь накануне революции, Гражданской войны, в первые годы советской власти.
Это и выдающиеся личности и простые люди: государственные деятели и деятели культуры, ученые, писатели, художники, философы, священнослужители.
Описание экскурсии
Что вас ожидает На экскурсии будут звучать известные дворянские фамилии: Хвостовых, Трубецких, Самариных, Олсуфьевых, Мансуровых, Комаровских и других семей, которые в канун революционных событий в России приезжают «под покров Преподобного». Гонения, которым подверглись многие из них, не поколебали их нравственного выбора. Сквозь испытания, выпавшие на их долю, пронесли до конца своих дней веру, чистоту, внутреннюю свободу. Вы узнаете, как провинциальный Сергиев Посад связан с большой историей:
что в нашем городе основала великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, • в каком доме была спрятана глава преподобного Сергия Радонежского, • увидите сохранившийся дом отца Павла Флоренского, памятный знак Пострадавшим в годы гонений и репрессий. Я покажу место, где спрятаны миллионы богатого московского купца. Ну и, конечно же, полюбуемся незабываемым видом на Лавру, между рядами старинных домов — излюбленным местом посадских художников.
Ежедневно с 11:00 до 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перестроенный храм Рождества Христова
- Дом Павла Флоренского, памятный знак «Пострадавшим в годы гонений и репрессий»
- Купеческие дома
- Кустарные земские мастерские
- Незабываемый вид на Лавру
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение Троице-Сергиевой Лавры.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Карла Маркса, д. 6/2, сквер
Завершение: Овражный переулок, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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