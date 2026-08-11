Что вас ожидает На экскурсии будут звучать известные дворянские фамилии: Хвостовых, Трубецких, Самариных, Олсуфьевых, Мансуровых, Комаровских и других семей, которые в канун революционных событий в России приезжают «под покров Преподобного». Гонения, которым подверглись многие из них, не поколебали их нравственного выбора. Сквозь испытания, выпавшие на их долю, пронесли до конца своих дней веру, чистоту, внутреннюю свободу. Вы узнаете, как провинциальный Сергиев Посад связан с большой историей:

что в нашем городе основала великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, • в каком доме была спрятана глава преподобного Сергия Радонежского, • увидите сохранившийся дом отца Павла Флоренского, памятный знак Пострадавшим в годы гонений и репрессий. Я покажу место, где спрятаны миллионы богатого московского купца. Ну и, конечно же, полюбуемся незабываемым видом на Лавру, между рядами старинных домов — излюбленным местом посадских художников.