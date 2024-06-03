Авторские экскурсии от местных гидов Сергиева Посада

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Сергиевом Посаде, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
«С любовью к этому древнему городу мы приглашаем вас на авторскую экскурсию»
Завтра в 08:00
10 июня в 09:30
от 5 500 за всё до 7 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 600 за всё до 10 чел.
По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
«С любовью к этому древнему городу мы приглашаем вас на авторскую экскурсию»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 3 750 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
  2. К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
  3. По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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