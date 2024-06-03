Т Татьяна По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей читать дальше отдельных строениях. Остановки на смотровых площадках и святого источника. Очень рекомендую экскурсию. Помимо исторических фактов, вам расскажут куда ещё сходить помимо Лавры, о музеях и кафе. Станет понятно, как расположены улицы, и как лучше составить свой маршрут для последующих пеших прогулок. Прекрасная экскурсия на ретро автомобиле с ветерком в жаркую погоду. Очень понравилось. Великолепный маршрут, много интересных фактов о городе и

Е Екатерина По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей Интересно, динамично, необычно👍🏻

Е Евгения По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей Очень легкая, веселая и интересная поездка по городу! За 1,5 осмотрели все достопримечательности, Лавру со всех сторон, маленькие старые деревянные домики. Послушали интересную экскурсию и просто прекрасно провели время! Спасибо большое! Рекомендую!

В ВЕСН К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов Спасибо за экскурсию. Удобно, интересно, познавательно. Экскурсовод хор разбирается в теме и с удовольствием выполняет свою работу

И Инна К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов Спасибо, очень всё понравилось, мы в восторге 👍👍👍

А Александр К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов Большая благодарность Роману за знакомством со святыми местами Сергиев-Посада. Не Лаврой единой. Черниговский скит, Спасо-Вифанский монастырь - однозначно места, которые стоит увидеть.

О Ольга По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете Прекрасно организованная экскурсия на необычном автомобиле. Замечательный, увлеченный и внимательный экскурсовод, который рассказал массу захватывающих фактов о городе и автомобиле. Мы были в восторге. Спасибо!

Я Яна По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете Экскурсия понравилась. Спасибо. Жаль,подвела погода.