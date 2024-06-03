1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
«С любовью к этому древнему городу мы приглашаем вас на авторскую экскурсию»
Завтра в 08:00
10 июня в 09:30
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
«С любовью к этому древнему городу мы приглашаем вас на авторскую экскурсию»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 3 750₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Прекрасная экскурсия на ретро автомобиле с ветерком в жаркую погоду. Очень понравилось. Великолепный маршрут, много интересных фактов о городе и
- ЕЕкатерина3 июня 2024Интересно, динамично, необычно👍🏻
- ЕЕвгения22 мая 2024Очень легкая, веселая и интересная поездка по городу! За 1,5 осмотрели все достопримечательности, Лавру со всех сторон, маленькие старые деревянные домики. Послушали интересную экскурсию и просто прекрасно провели время! Спасибо большое! Рекомендую!
- ВВЕСН3 апреля 2024Спасибо за экскурсию. Удобно, интересно, познавательно. Экскурсовод хор разбирается в теме и с удовольствием выполняет свою работу
- ИИнна11 марта 2024Спасибо, очень всё понравилось, мы в восторге 👍👍👍
- ААлександр6 января 2024Большая благодарность Роману за знакомством со святыми местами Сергиев-Посада. Не Лаврой единой. Черниговский скит, Спасо-Вифанский монастырь - однозначно места, которые стоит увидеть.
- ООльга6 ноября 2023Прекрасно организованная экскурсия на необычном автомобиле. Замечательный, увлеченный и внимательный экскурсовод, который рассказал массу захватывающих фактов о городе и автомобиле. Мы были в восторге. Спасибо!
- ЯЯна3 ноября 2023Экскурсия понравилась. Спасибо. Жаль,подвела погода.
- ААнастасия19 октября 2023Экскурсия понравилась. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Авторские»
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