читать дальше

в интернете. Михаил очень приятный человек, сразу сориентировался, что нам нужно. Возможно, помог опыт преподавания. Рассказ велся как познавательная беседа, в которую он очень умело нас вовлёк. У меня было такое впечатление, что меня провёл по своему городу мой хороший знакомый, который любит свой город и хорошо знает его историю. Советую всем эту экскурсию. Не смотрите на название, экскурсия не заумная, а познавательная и интересная. Будет интересно всем и детям, и взрослым, и даже очень взрослым. Но, если нужна общая банальная история по главной улице, то вам не сюда. Всем кто любит, что то новенькое, рекомендую этот маршрут и гида!