Описание экскурсии Городская экскурсия начнётся от стен Лавры. Далее мы можем остановится у Белого пруда, пройтись старинным улочкам Посада: Александровской (ныне Карла Маркса), Овражной, посмотрим на Лавру со знаменитой Блинной горы. Кроме экскурсии по Лавре, где посетим Троицкий собор, хранящий мощи пр. Сергия, Трапезную, Успенский собор, и при желании поднимемся на Колокольню, у нас есть возможность проехаться по святым местам Радонежья: Черниговскому скиту, Хотькову монастырю… Я родился в Посаде и жил здесь всегда, если не считать время учебы в Москве. Мои родители, предки в нескольких поколениях здесь учились, трудились, создавали семьи, а в годы лихолетий сумели защитить родной город. Они делали его лучше, красивее, добрее. Многие посадские улочки хранят в душе светлые чувства и воспоминания. С моим городом я ощущаю самую жгучую, самую кровную связь. Родной Сергиев вдохновил меня на стихи… Я устал от незнакомых городов И людей, живущих невпопад. Ты возьми меня опять под свой покров, Светлый Сергиев Посад! Я свою любую песню погублю, Потеряю где-нибудь во мгле, Если прежде эту песню не спою На родимой земле. Ах, позволь по узким улочкам твоим, Городок, разросшийся, пройтись! По асфальтовым, мощёным, дождевым, Снизу вверх, сверху вниз. Колокольный, неземной, мастеровой – От крыльца лучист до изразца… Дивным камушком в оправе – город мой – Золотого кольца. Что там, лес на Козьей горке не зачах? На Нижнёвке жив ещё пустырь? Купиной священной в солнечных лучах – Твой святой монастырь. Он горит, не гаснет и плывёт, плывёт, Куполов расправив паруса, В свой лавандовый и ладановый порт – В небеса, в небеса. А за ним по шумным, пляшущим волнам, Вспенив вёсла вольные свои, Семь веков гребёт Россия к берегам Самой лучшей земли. Знания о городе, о его истории и его настоящем, знания о главной святыни – Троице-Сергиевой Лавре, подкреплены соответствующим образованием. Мною написаны более 50 книг, некоторые из которых – о судьбе великой русской обители и ее святом основателе преподобном Сергии Радонежском, стоят на полках книжных магазинов Лавры. В 2002 году в Институте педагогики социальной работы РАО мною была защищена научная диссертация о социально-педагогической деятельности Лавры. С гостями города и монастыря я бы мог поделиться знаниями о том, как на протяжении веков духовенство Лавры заботилось об общественном и благотворительном служении российскому народу, о том, какая серьезная воспитательная и образовательная работа проводится главным русским монастырем в наши дни. Со мной вы увидите много интересного, узнаете любопытные факты о городе и людях, в нем живущих и живших когда-то. Мне ли, руководителю Сергиево-Посадского отделения союза писателей России, не знать о замечательных творческих личностях, прославивших город, Лавру и святую Радонежскую землю! И взрослым, и детям будет интересно на этой экскурсии. Людям, нашедшим Бога и только ищущих Его. Важная информация: Троицкая Лавра -"художественный портрет Руси". Невозможно представить историю и культуру России без нашей Лавры, которая создавалась веками на княжеские, царские и народные деньги. Для Троицкого храма Лавры святой Андрей Рублев написал свою главную икону Троицу, возвращенную летом 2024 года монастырю после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. В Лавре крестили знаменитого русского царя Иоанна Грозного - и в Троицком соборе мы увидим богатые его подарки, здесь дважды прятался от стрельцов и царевны Софьи юный Петр 1, подаривший монастырю три барочных храма, здесь вместе с семьей своей лежит в одной усыпальнице государь Борис Годунов… Побывав в Лавре, мы словно пройдемся по всем векам и эпохам.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Достопримечательности Лавры

Которые мы увидим и навестим: Троицкий собор (1423)

Серапионова палата и Никоновский предел (1623)

Трапезная с церковью пр. Сергия Радонежского (1692)

Успенский собор (1585). При желании

Можно войти в Покровский храм Московской Академии (1870) Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Комплексный обед для желающих в Лавре стоит 390 рублей Где начинаем и завершаем? Начало: Красногорская пл., памятник пр. Сергию Радонежскому Завершение: Красногорская пл., памятник пр. Сергию Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Троицкая Лавра - «художественный портрет Руси». Невозможно представить историю и культуру России без нашей Лавры

Которая создавалась веками на княжеские

Царские и народные деньги. Для Троицкого храма Лавры святой Андрей Рублев написал свою главную икону Троицу

Возвращенную летом 2024 года монастырю после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. В Лавре крестили знаменитого русского царя Иоанна Грозного - и в Троицком соборе мы увидим богатые его подарки

Здесь дважды прятался от стрельцов и царевны Софьи юный Петр 1

Подаривший монастырю три барочных храма

Здесь вместе с семьей своей лежит в одной усыпальнице государь Борис Годунов… Побывав в Лавре

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.