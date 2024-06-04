Главные экскурсионные места в Сергиевом Посаде

Найдено 24 экскурсии в категории «Популярные места» в Сергиевом Посаде, цены от 910 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сергиев Посад: с горки на горку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
176 отзывов
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: у стен святой обители
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 12 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
🚶 Пешая
Групповая
1 час
108 отзывов
История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 170 за человека
Сергиев Посад: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
78 отзывов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500 за всё до 4 чел.
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
95 отзывов
Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
4 990 за всё до 18 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
138 отзывов
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910 за человека
По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 3 750 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: на ж/д станции Сергиев Посад
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
4 500 за всё до 12 чел.
Сергиев Посад изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890 за всё до 4 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
4 отзыва
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 16:15
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Добро пожаловать в Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
4 700 за всё до 4 чел.
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
🚶 Пешая
Групповая
1 час
57 отзывов
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Прогуляйтесь по территории крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Узнайте историю обители и её основателя Сергия Радонежского
Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Расписание: Суббота, воскресенье и праздники
15 июня в 12:00
29 июня в 12:00
950 за человека
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
От Загорска до Сергиева Посада: жизнь лавры в XX веке
Приглашаем на уникальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре, где история монастыря оживает перед вашими глазами
Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи.
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 300 за всё до 25 чел.
Под колокольный звон
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Под колокольный звон: индивидуальная экскурсия в Сергиевом Посаде
Если мечтали послушать колокольный звон и узнать всё о нём, эта экскурсия для вас! Узнайте историю колоколов и поднимитесь на колокольню Троице-Сергиевой Лавры
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200 за всё до 16 чел.
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
🚶 Пешая
Индивидуальная
51 минута
27 отзывов
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле с прозрачной крышей. Экскурсия подходит для детей и взрослых, создавая атмосферу праздника
Начало: Улица Первой Ударной Армии д1
Расписание: По выходным с 10:00, каждый час до 16
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 1 550 за человека
VR-экскурсия в прошлое Сергиева Посада
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Путешествие во времени: VR-экскурсия по древнему Сергиеву Посаду
Хотите узнать, как выглядели окрестности Сергиева Посада в далеком прошлом? С VR-очками и аудиогидом вы сможете на целый час погрузиться в мир древнего города
Начало: Памятник Сергию Радонежскому
Расписание: Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Звени, златая Русь! Путешествие по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Почувствуйте духовное величие и красоту Троице-Сергиевой Лавры, главного духовного центра России, в индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 13:00 до 14:00
13 июня в 13:00
14 июня в 13:00
от 6 900 за всё до 3 чел.
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 8 чел.
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Погрузитесь в историю Сергиева Посада. Откройте для себя Троице-Сергиеву Лавру, древние площади и старинные церкви
Начало: Блинная Гора, смотровая площадка
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 7 чел.
От Радонежа до Маковца
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
6 200 за всё до 40 чел.
Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов
Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду с посещением Гефсиманского скита и святого источника с целебной водой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 600 за всё до 8 чел.
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны
Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
В обитель Сергия Радонежского
Индивидуальная
4 часа
В обитель Сергия Радонежского: духовное путешествие в Сергиев Посад
Погрузитесь в вековую историю русского православия с экскурсией в Троице-Сергиеву Лавру, символ веры и культуры
Начало: М. Кунцевская
Расписание: по субботам в 11.00.
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Экскурсия формально соответствует описанию, но осталось ощущение, что ожидалось большее, а не случилось. Немного по верхам. Хотя тема конкретная. Может быть, чтобы нормально осветить все обещанные вопросы, нужно больше времени - часа 2?
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхание. У нас была: 1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры; 3 - Гремячий ключ.
  • Т
    Тимур
    3 июня 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Все прошло замечательно.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
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    при обсуждении маршрута, были учтены все наши пожелания. Экскурсия проходила в комфортном темпе и дружественной атмосфере. Время пролетело совершенно незаметно. Дополнительным бонусом стали шикарные фотографии при заходящих лучах солнца с лучших локаций Сергиева Посада✨ Дмитрий - приятный мужчина и очень интересный собеседник! Нас покорила его стильная манера ведения экскурсии, оставив приятное послевкусие! Спасибо! Ирина и Мария 🤗

  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
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    было задумано. Много информации, очень интересно и познавательно. Алексей рассказывает со знанием материала и конечно отвечает на вопросы. Пересказать экскурсию, к сожалению, невозможно… В какой-то мере это маленькое путешествие в духовную жизнь, но с красивыми природными пейзажами. Мы остались очень довольны, большое спасибо!!! Желаем Алексею новых интересных идей! А теперь несколько слов от второй половинки. Экскурсия очень живописная. Рассказчик Алексей великолепный, знание истории, замечательные виды, любовь к этому чудесному краю, в котором он живёт и работает никого не оставит равнодушным. И отдельное спасибо за ответы на вопросы.

    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.
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    Молодым людям и школьникам точно будет интересно👌Отдельная благодарность Людмиле за грамотную речь, ответы на все дополнительные вопросы по ходу маршрута. Однозначно рекомендую

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Нам очень понравилась экскурсия - и детям 10-11 лет, и взрослым. Анна - интересный рассказчик, профессионал, знаток истории города и истории России, рекомендуем! Обязательно съездим еще и послушаем Анну.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Сергей очень увлекательно провёл экскурсию, доступно довёл историю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, не упустив деталей, активно отвечал на вопросы. Рекомендую! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Популярные места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Сергиев Посад: с горки на горку
  2. Сергиев Посад: у стен святой обители
  3. История и символы Троице-Сергиевой лавры
  4. Сергиев Посад: полное погружение
  5. Троицкая Лавра - главный монастырь в России
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
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