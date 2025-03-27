Музей крестьянского быта «Жили-были» – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей крестьянского быта «Жили-были»» в Сергиевом Посаде, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Лавре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические и духовные сокровища в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Обзорная прогулка по историческому центру
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторические достопримечательности Сергиева Посада
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Исторические тайны Сергиева Посада
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду
Откройте для себя удивительные исторические места Сергиева Посада. Погрузитесь в атмосферу древности и узнайте о великих событиях прошлого
Начало: Красногорская пл., памятник пр. Сергию Радонежском...
Расписание: По договоренности
19 апр в 11:30
20 апр в 11:30
8500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    27 марта 2025
    Обзорная прогулка по историческому центру
    Спасибо за проведенную экскурсию. В целом все понравилось.
  • Д
    Даяна
    18 марта 2025
    Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
    Очень приятная ламповая экскурсия как по городу так и внутри лавры, объяснения истории города и местных традиций ❤️
  • О
    Ольга
    16 марта 2025
    Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
    Марина Валерьевна интересно рассказывает о городе, спасибо ей большое за труд!
  • А
    Альфия
    27 января 2025
    Исторические тайны Сергиева Посада
    Экскурсия прошла на отлично, непринужденно и оптимально по времени. Узнали много нового и интересного от Александра. Александр доносит информацию очень понятно благодаря, конечно, своим знаниям и, что не маловажно, своей хорошо поставленной речью.
  • О
    Оксана
    7 января 2025
    Исторические тайны Сергиева Посада
    Были на экскурстюии с Александром. Остались довольны. Очень понравилось. Спасибо
  • Л
    Лариса
    5 января 2025
    Обзорная прогулка по историческому центру
    Очень интересная,познавательная экскурсия. Узнали много новых исторических фактов, посетили несколько монастырей! Очень поразила и восхитительна архитектура храмов, их великолепие и величие!
  • А
    Анастасия
    5 января 2025
    Исторические тайны Сергиева Посада
    Посетили Троице-Сергиеву Лавру 2 января 2025 года. Хотели бы выразить благодарность Ананичеву Александру за прекрасную и познавательную экскурсию. Александр рассказал
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    об истории основания, прошлой и настоящей жизни Лавры. Не смотря на то, что мы значительно задержались, экскурсия прошла в доброжелательной и дружеской обстановке. Рассказ был увлекательным и доступным для простого обывателя. Александр процитировал некоторые свои стихи, которые очень нас тронули. Спасибо огромное!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Музей крестьянского быта «Жили-были»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
  2. Обзорная прогулка по историческому центру
  3. Исторические тайны Сергиева Посада
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Троицкий собор
  3. Успенский Собор
  4. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  5. Черниговский скит
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Старый город
  8. Гремячий ключ
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в апреле 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Музей крестьянского быта «Жили-были»" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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