Н Надежда Обзорная прогулка по историческому центру Спасибо за проведенную экскурсию. В целом все понравилось.

Д Даяна Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре Очень приятная ламповая экскурсия как по городу так и внутри лавры, объяснения истории города и местных традиций ❤️

О Ольга Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре Марина Валерьевна интересно рассказывает о городе, спасибо ей большое за труд!

А Альфия Исторические тайны Сергиева Посада Экскурсия прошла на отлично, непринужденно и оптимально по времени. Узнали много нового и интересного от Александра. Александр доносит информацию очень понятно благодаря, конечно, своим знаниям и, что не маловажно, своей хорошо поставленной речью.

О Оксана Исторические тайны Сергиева Посада Были на экскурстюии с Александром. Остались довольны. Очень понравилось. Спасибо

Л Лариса Обзорная прогулка по историческому центру Очень интересная,познавательная экскурсия. Узнали много новых исторических фактов, посетили несколько монастырей! Очень поразила и восхитительна архитектура храмов, их великолепие и величие!