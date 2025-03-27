Показать всёМузей крестьянского быта «Жили-были»Сергиев ПосадСвято-Троицкая Сергиева ЛавраТроице-Сергиева лавра
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Лавре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические и духовные сокровища в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторические достопримечательности Сергиева Посада
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду
Откройте для себя удивительные исторические места Сергиева Посада. Погрузитесь в атмосферу древности и узнайте о великих событиях прошлого
Начало: Красногорская пл., памятник пр. Сергию Радонежском...
Расписание: По договоренности
19 апр в 11:30
20 апр в 11:30
8500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда27 марта 2025Спасибо за проведенную экскурсию. В целом все понравилось.
- ДДаяна18 марта 2025Очень приятная ламповая экскурсия как по городу так и внутри лавры, объяснения истории города и местных традиций ❤️
- ООльга16 марта 2025Марина Валерьевна интересно рассказывает о городе, спасибо ей большое за труд!
- ААльфия27 января 2025Экскурсия прошла на отлично, непринужденно и оптимально по времени. Узнали много нового и интересного от Александра. Александр доносит информацию очень понятно благодаря, конечно, своим знаниям и, что не маловажно, своей хорошо поставленной речью.
- ООксана7 января 2025Были на экскурстюии с Александром. Остались довольны. Очень понравилось. Спасибо
- ЛЛариса5 января 2025Очень интересная,познавательная экскурсия. Узнали много новых исторических фактов, посетили несколько монастырей! Очень поразила и восхитительна архитектура храмов, их великолепие и величие!
- ААнастасия5 января 2025Посетили Троице-Сергиеву Лавру 2 января 2025 года. Хотели бы выразить благодарность Ананичеву Александру за прекрасную и познавательную экскурсию. Александр рассказал
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Музей крестьянского быта «Жили-были»»
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