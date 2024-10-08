Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия

Погрузитесь в историю Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры. Откройте для себя ключевые моменты истории города и монастыря
Белокаменные стены и купола православных соборов Сергиева Посада предстанут перед вами во всей красе. Прогулка по улицам города раскроет основные вехи его истории и Троице-Сергиева монастыря.

Вы увидите места, где писал
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свои иконы Андрей Рублёв, крестился Иван Грозный и прятался от бояр Пётр Первый.

Обзорная экскурсия включает посещение смотровой площадки на Блинной горе, Пятницкой башни, Келарского пруда, Ильинского храма и других достопримечательностей. Также предусмотрено посещение лавры и осмотр её основных храмов

3.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры
  • 🏰 Посетить ключевые достопримечательности города
  • 🖼️ Увидеть иконы Андрея Рублёва
  • 🏞️ Полюбоваться видами со смотровой площадки
  • ⛪ Погрузиться в атмосферу древнего монастыря
    • Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
    Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
    Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Блинная гора
  • Пятницкая башня
  • Келарский пруд
  • Ильинский храм
  • Пафнутьевский сад
  • Семинарский корпус
  • Конный двор
  • Троицкий Келарь

    • Описание экскурсии

    Обзорная экскурсия

    На протяжении более 600 лет в Посаде (так его называют местные жители) происходили удивительные истории, и многие места хранят память о них. Во время пешеходной прогулки среди лучших достопримечательностей мы совершим немало неожиданных открытий:

    • полюбуемся эффектным видом на город со смотровой площадки на Блинной горе
    • увидим Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор»
    • прогуляемся по историческому центр города и отыщем старую и новую гостиницы, торговые ряды и Красногорскую часовню
    • заглянем в магазин продуктов «Троицкий Келарь»
    • обсудим наиболее интересные моменты из истории города

    Посещение лавры

    Экскурсия предполагает осмотр территории монастыря и посещение трёх основных храмов. И конечно, погружение в историю нашей страны и судьбы людей, связанных с лаврой. Вот некоторые из тем, которых мы коснёмся:

    • жизненный путь основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского и святых подвижников Троицкой обители
    • события, способствовавшие развитию и укреплению Государства Российского
    • формирование архитектурного ансамбля лавры и ее историческое значение
    • внутреннее убранство церквей, иконы и фрески
    • общее представление о современной жизни монастыря

    Организационные детали

    • На обзорной экскурсии по городу с вами будет работать один из гидов нашего агентства
    • Экскурсию по Троице-Сергиевой лавре для вас проведёт экскурсовод Паломнического центра

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    3.5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Надежда
    8 окт 2024
    Мой экскурсовод Роман. Очень приятный в общении человек. Грамотно провел экскурсию, с лёгкостью ориентировался в дополнительных вопросах. Экскурсия 3 х часовая прошла с энтузиазмом. Спасибо Роману и всех благ ему.
    А
    5 окт 2024
    Были проблемы с данным организатором (даже не вышел на связь в день экскурсии), а местный экскурсовод понравился. Место чудесное, но прогулка вне Лавры сильно зависит от погоды (лучше, чтобы без
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    дождя/осадков и в теплое время). Чтобы посмотреть больше объектов, заранее спланируйте посещение других мест. Экскурсии по Лавре, хотя она и заявлена у организатора как комплекс услуг, проводят аккредитованные в Лавре экскурсоводы, можно заказать у них на сайте или на месте, оплата проводится как пожертвование в туристском пункте напротив Лавры. Обратите внимание, что много экскурсий в городе возможны: 1) только в составе экскурсии, 2) по определенному времени, 3) могут длиться 1 час и дольше. Есть проблемы найти такси для возвращения в Москву вечером. Выбирайте электричку или свой автомобиль.

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