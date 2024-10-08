Белокаменные стены и купола православных соборов Сергиева Посада предстанут перед вами во всей красе. Прогулка по улицам города раскроет основные вехи его истории и Троице-Сергиева монастыря.Вы увидите места, где писал

свои иконы Андрей Рублёв, крестился Иван Грозный и прятался от бояр Пётр Первый. Обзорная экскурсия включает посещение смотровой площадки на Блинной горе, Пятницкой башни, Келарского пруда, Ильинского храма и других достопримечательностей. Также предусмотрено посещение лавры и осмотр её основных храмов

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия

На протяжении более 600 лет в Посаде (так его называют местные жители) происходили удивительные истории, и многие места хранят память о них. Во время пешеходной прогулки среди лучших достопримечательностей мы совершим немало неожиданных открытий:

полюбуемся эффектным видом на город со смотровой площадки на Блинной горе

увидим Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор»

прогуляемся по историческому центр города и отыщем старую и новую гостиницы, торговые ряды и Красногорскую часовню

заглянем в магазин продуктов «Троицкий Келарь»

обсудим наиболее интересные моменты из истории города

Посещение лавры

Экскурсия предполагает осмотр территории монастыря и посещение трёх основных храмов. И конечно, погружение в историю нашей страны и судьбы людей, связанных с лаврой. Вот некоторые из тем, которых мы коснёмся:

жизненный путь основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского и святых подвижников Троицкой обители

события, способствовавшие развитию и укреплению Государства Российского

формирование архитектурного ансамбля лавры и ее историческое значение

внутреннее убранство церквей, иконы и фрески

общее представление о современной жизни монастыря

Организационные детали