Белокаменные стены и купола православных соборов Сергиева Посада предстанут перед вами во всей красе. Прогулка по улицам города раскроет основные вехи его истории и Троице-Сергиева монастыря.
Вы увидите места, где писал
Вы увидите места, где писал
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия
На протяжении более 600 лет в Посаде (так его называют местные жители) происходили удивительные истории, и многие места хранят память о них. Во время пешеходной прогулки среди лучших достопримечательностей мы совершим немало неожиданных открытий:
- полюбуемся эффектным видом на город со смотровой площадки на Блинной горе
- увидим Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор»
- прогуляемся по историческому центр города и отыщем старую и новую гостиницы, торговые ряды и Красногорскую часовню
- заглянем в магазин продуктов «Троицкий Келарь»
- обсудим наиболее интересные моменты из истории города
Посещение лавры
Экскурсия предполагает осмотр территории монастыря и посещение трёх основных храмов. И конечно, погружение в историю нашей страны и судьбы людей, связанных с лаврой. Вот некоторые из тем, которых мы коснёмся:
- жизненный путь основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского и святых подвижников Троицкой обители
- события, способствовавшие развитию и укреплению Государства Российского
- формирование архитектурного ансамбля лавры и ее историческое значение
- внутреннее убранство церквей, иконы и фрески
- общее представление о современной жизни монастыря
Организационные детали
- На обзорной экскурсии по городу с вами будет работать один из гидов нашего агентства
- Экскурсию по Троице-Сергиевой лавре для вас проведёт экскурсовод Паломнического центра
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Сергиевом Посаде
Провела экскурсии для 11145 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
8 окт 2024
Мой экскурсовод Роман. Очень приятный в общении человек. Грамотно провел экскурсию, с лёгкостью ориентировался в дополнительных вопросах. Экскурсия 3 х часовая прошла с энтузиазмом. Спасибо Роману и всех благ ему.
А
Александра
5 окт 2024
Были проблемы с данным организатором (даже не вышел на связь в день экскурсии), а местный экскурсовод понравился. Место чудесное, но прогулка вне Лавры сильно зависит от погоды (лучше, чтобы без
Входит в следующие категории Сергиева Посада
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