1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
«Мы увидим самые интересные, живописные и богатые историей места Сергиева Посада: Красногорскую площадь, Верхние Торговые ряды, храм Ильи Пророка, Келарский и Банный пруды, храмы Введения Богородицы и великомученицы Параскевы»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
«Я расскажу об обороне монастыря, раскрою секреты старинных укреплений и объясню, как защищали обитель во время ВОВ»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Групповая
1 час
История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
«Вы посетите главный и древнейший храм монастыря — Троицкий собор, возведенный на пепелище Никоном Радонежским»
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 170₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
«Далее мы отправимся в места, которые обязательно посещают все паломники: Вифанский скит и Черниговский скит, знаменитый подземными кельями и старинным храмом Архангела Михаила»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
«Я расскажу, как развивался монастырь на протяжении веков и в чем состоит его уникальность»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
4 990₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
2 часа
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
«Архитектура Преображенского храма в Вифании вас по-настоящему удивит: внутри он исполнен как пещера с живыми растениями»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
«Лавра — не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но еще и крепость, поэтому отдельное внимание уделим ее стенам и башням, конному двору и Белому пруду»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
«Черниговский Гефсиманский скит удивит вас выраженным псевдорусским стилем, пещерами и пещерным храмом»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
«Дополнительные расходы: посещение пещерного храма — 1500 рублей с группы»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
6 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
«Вы познакомитесь с Подольными храмами Троице-Сергиевой лавры и узнаете, почему они получили такое название»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
«Не обойдем вниманием военачальников и других героев, среди которых были защитники монастыря от польско-литовских интервентов и первый русский генералиссимус»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
3 200₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде
Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде
«Покровский монастырь и Черниговский Гефсиманский скит»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Погрузитесь в историю Сергиева Посада. Откройте для себя Троице-Сергиеву Лавру, древние площади и старинные церкви
Начало: Блинная Гора, смотровая площадка
«Наслаждаясь атмосферой провинциального уютного города, мы неспешно прогуляемся по его древним площадям – Пятницкой и Красногорской, мимо старинных церквей “на подоле”, монастырских башен и стен»
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 июня 2024Экскурсия формально соответствует описанию, но осталось ощущение, что ожидалось большее, а не случилось. Немного по верхам. Хотя тема конкретная. Может быть, чтобы нормально осветить все обещанные вопросы, нужно больше времени - часа 2?
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
- ВВлада3 июня 2024Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
- ССветлана3 июня 2024Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхание. У нас была: 1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры; 3 - Гремячий ключ.
- ТТимур3 июня 2024Все прошло замечательно.
- ИИрина2 июня 2024Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
- ЕЕлена28 мая 2024Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
- ИИрина28 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия - и детям 10-11 лет, и взрослым. Анна - интересный рассказчик, профессионал, знаток истории города и истории России, рекомендуем! Обязательно съездим еще и послушаем Анну.
- ООльга27 мая 2024Сергей очень увлекательно провёл экскурсию, доступно довёл историю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, не упустив деталей, активно отвечал на вопросы. Рекомендую! 👍
- ООльга27 мая 2024Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Святые места»
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