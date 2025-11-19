Эта экскурсия — отличная возможность почувствовать атмосферу подготовки к празднику и зарядиться новогодним настроением.
А еще узнать, как встречали Новый год и Рождество раньше, и понять, что изменилось, а что мы потеряли и как это восстановить.
А еще узнать, как встречали Новый год и Рождество раньше, и понять, что изменилось, а что мы потеряли и как это восстановить.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Советская площадь, украшенная городская елка.
- Прогулочная зона «Дорога к Храму». Расскажем как гуляли раньше и как сейчас.
- 1-я ударная улица — жизнь крестьян и их праздники.
- Красногорская площадь — главная площадь для праздника. Как к этому относилась церковь? Какие традиции запрещала?
- Келарская набережная — ледники в крепости, как хранили еду, где разводили рыбу, а куда ходили в баню?
- Пафнутьев сад.
• Блинная горка (мастерская пряника) — стрит-фуд 19 века. Кто такие сбитенщики? А также:
- Поговорим про Петра 1 и европейскую традиции украшать елку. Узнаем, как она трансформировалась в главное дерево праздника.
- Разберемся как отмечали Новый год до Петра и как мы пришли к «празднику зимы» в советский период? Что он нам дал?
- Услышим, как развлекались до Революции, почему горки так полюбились русскому человеку и что такое настоящее народное гуляние.
Узнаем про Коляду и святки. Какие песни нужно петь и как правильно выпрашивать угощения? Что было в стаканчиках у гуляющих (явно не раф)? И конечно, будем гулять по вечернему украшенному городу и заряжаться праздничной атмосферой! Важная информация:.
Узнаем про Коляду и святки. Какие песни нужно петь и как правильно выпрашивать угощения? Что было в стаканчиках у гуляющих (явно не раф)? И конечно, будем гулять по вечернему украшенному городу и заряжаться праздничной атмосферой! Важная информация:.
Экскурсия пешеходная и проходит на улице — одевайтесь тепло!
По субботам в 17.00 и 18.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Советская площадь
- Прогулочная зона «Дорога к Храму»
- 1-я ударная улица
- Уточья башня
- Красногорская площадь
- Пятницкий храм
- Пафнутьев сад
- Блинная горка (мастерская пряника)
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская площадь
Завершение: Блинная гора, смотровая площадка
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 17.00 и 18.30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная и проходит на улице - одевайтесь тепло
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сергиева Посада
Похожие экскурсии из Сергиева Посада
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборСергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
За один день изучить главные символы района: от древних стен Лавры до целебного Гремячего ключа
Начало: На Красногорской площади
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: На площади перед Лаврой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.