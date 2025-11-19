Вы увидите:

Советская площадь, украшенная городская елка.

Прогулочная зона «Дорога к Храму». Расскажем как гуляли раньше и как сейчас.

1-я ударная улица — жизнь крестьян и их праздники.

Красногорская площадь — главная площадь для праздника. Как к этому относилась церковь? Какие традиции запрещала?

Келарская набережная — ледники в крепости, как хранили еду, где разводили рыбу, а куда ходили в баню?

Пафнутьев сад.

• Блинная горка (мастерская пряника) — стрит-фуд 19 века. Кто такие сбитенщики? А также:

Поговорим про Петра 1 и европейскую традиции украшать елку. Узнаем, как она трансформировалась в главное дерево праздника.

Разберемся как отмечали Новый год до Петра и как мы пришли к «празднику зимы» в советский период? Что он нам дал?

Услышим, как развлекались до Революции, почему горки так полюбились русскому человеку и что такое настоящее народное гуляние.

Узнаем про Коляду и святки. Какие песни нужно петь и как правильно выпрашивать угощения? Что было в стаканчиках у гуляющих (явно не раф)? И конечно, будем гулять по вечернему украшенному городу и заряжаться праздничной атмосферой! Важная информация:.

Узнаем про Коляду и святки. Какие песни нужно петь и как правильно выпрашивать угощения? Что было в стаканчиках у гуляющих (явно не раф)? И конечно, будем гулять по вечернему украшенному городу и заряжаться праздничной атмосферой! Важная информация:.

Экскурсия пешеходная и проходит на улице — одевайтесь тепло!