9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если у путешественника спросить, что он знает о Сергиеве Посаде, он произнесет всего два слова: Лавра и Флоренский. Но это далеко не все, чем знаменит наш старинный город.
Вы подниметесь на Блинную гору, насладитесь пейзажами Келарского и Банного прудов и убедитесь, что Сергиев Посад — это не только Лавра!
Вы подниметесь на Блинную гору, насладитесь пейзажами Келарского и Банного прудов и убедитесь, что Сергиев Посад — это не только Лавра!
Описание экскурсии
Сергиев Посад — история и легенды
Вы узнаете, как возник город, который в дальнейшем назовут «центром православия», каково его значение сейчас и какой путь ждет в будущем. Подниметесь на Блинную гору и со смотровой площадки насладитесь великолепным видом Троице-Сергиевой Лавры. Я расскажу, зачем Иван Васильевич устроил из монастыря крепость и какую роль она играла в начале XVII века. Далее вы спуститесь к Келарскому и Банному прудам и рассмотрите самое первое городское поселение.
Организационные детали
- В программу экскурсии не входит посещение Лавры, но вы можете посетить экскурсию Троицкая Лавра — главный монастырь в России
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Сергию Радонежскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 11579 туристов
Мы — команда гидов, влюблённая в малые города и их соразмерность человеку. Здания, наличники, улицы, дворики — показываем то, что в повседневной жизни часто остаётся незаметным. Наполняем пространство историями людей, которые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
н
отлично! рекомендую! всё понятно. всё по делу!
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М
Дата посещения: 11 июн 2025
Всё здорово! Обговорили встречу и время заранее. Много узнали. Рассказ и экскурсия просто здорово! Очень приятное общение! Рекомендую! Были в Сергиевом Пасаде первый раз. Всё очень понравилось!
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Т
Огромное спасибо за экскурсию! Всё было оочень интересно и увлекательно. Однозначно лучшие экскурсоводы Сергиева Посада!
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Е
Очень понравилось экскурсия по Сергиевому-Посаду, брала ее для мамы, она осталась в полном восторге от маршрута, экскурсовода и истории.
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А
Лучший экскурсовод! 😊
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О
Большое спасибо гиду Сергею за индивидуальную обзорную экскурсию по Сергиев-Посаду. Материала было достаточно, повествование не перегружено информацией, легко воспринимается, Сергей прекрасный рассказчик. Маршрут выстроен хорошо, гид ориентируется на темп группы,
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