9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты

Сергей
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Сергей – ваш гид
Если у путешественника спросить, что он знает о Сергиеве Посаде, он произнесет всего два слова: Лавра и Флоренский.

Но это далеко не все, чем знаменит наш старинный город.

Вы подниметесь на Блинную гору, насладитесь пейзажами Келарского и Банного прудов, съездите в расположенные неподалеку скиты и убедитесь, что Сергиев Посад — это не только Лавра!
4550 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Сергию Радонежскому
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
5
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри

Что вас ожидает

Сергиев Посад — история и легенды
Вы узнаете, как возник город, который в дальнейшем назовут «центром православия», каково его значение сейчас и какой путь ждет в будущем. Подниметесь на Блинную гору и со смотровой площадки насладитесь великолепным видом Троице-Сергиевой Лавры. Я расскажу, зачем Иван Васильевич устроил из монастыря крепость и какую роль она играла в начале XVII века. Далее вы спуститесь к Келарскому и Банному прудам и рассмотрите самое первое городское поселение.

Черниговский и Вифанский скиты
С конца XIII века Сергиев Посад называют «русским Иерусалимом», так как вокруг него образуются Вифания и Гефсимания — святые места близ Старого города. Туда мы и отправимся во второй части экскурсии. Черниговский Гефсиманский скит удивит вас выраженным псевдорусским стилем, пещерами и пещерным храмом. А Вифанский скит — храмом с алтарем в виде горы Фавор, где, по Евангелию, произошло Преображение Господне.

Организационные детали

  • В программу экскурсии не входит посещение Лавры.
  • В стоимость не включен входной билет в пещеры в Черниговском Гефсиманском скиту — 800 рублей на 1-4 человека.
  • До скитов мы доедем на моем автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри
Сергиев Посад изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Сергию Радонежскому.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я родился в Сергиевом Посаде и всем сердцем люблю свою малую родину. Для того, чтобы этой любви было больше, нужно делиться. С радостью передам частичку моих переживаний вам!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Были на экскурсии 8 марта. Сделали себе замечательный подарок. Спасибо Сергею за прогулку по городу, которая сопровождалась интересной информацией. Много нового узнали. Было очень интересно и познавательно слушать Сергея и осматривать достопримечательности города. Даже не очень хорошая погода не смогла повлиять на впечатление от экскурсии. Все очень понравилось.
9 марта 2020
Большое спасибо Сергею за интересную и познавательную экскурсию! Несмотря на свой довольно молодой возраст, он сумел проявить себя, как опытный и знающий гид! Он рассказал много интересного о своём родном городе, о его истории. Сергиев-Посад - это история нашей Родины. Мы с удовольствием посетим его ещё раз, посвятив больше времени посещению Лавры. Ещё раз большое спасибо Сергею!
24 февраля 2020
Мы были в Сергиевом Посаде вдвоём с дочкой, ей 7. Экскурсию забронировали утром на тот же день, т.к. поездку не планировали заранее. Вел экскурсию Дмитрий, я прочитала о нем хорошие отзывы, и они не обманули. Я бы назвала экскурсию душевной. Не сухо, а с живым интересом к предмету Дмитрий рассказал об истории Лавры, города, о событиях и местах. Не формальное, а человеческое отношение. Это очень порадовало. И с ребенком Дмитрий общался умело, дочка потом написала его педагогический приём "на ручки" в числе самых запомнившихся событий дня :)
Рекомендую экскурсовода и экскурсию.
9 февраля 2020
Нам провел экскурсию -Дмитрий, отец Сергея, профессиональный экскурсовод и великолепный рассказчик. Дмитрий по нашей просьбе включил нам экскурсию по Лавре, которую она знает в совершенстве. Было очень интересно, душевно и познавательно. Безусловно рекомендуем Дмитрия.
27 января 2020
Мы были в Сергиевом посаде 5-й раз, но на этой экскурсии смогли и увидеть что-то новое, и по-другому взглянуть на ранее увиденное, и вспомнить ранее услышанное.
Очень хороший интересный маршрут.
Продумано даже то, что сначала прогулка пешком, а потом - путешествия к скитам на машине.
Мы совсем не устали.
Наш гид Сергей доступно, интересно и в форме живой беседы провел замечательную экскурсию.
Всем рекомендуем.
Большое спасибо.
12 января 2020
Экскурсия "Сергиев Посад изнутри" с гидом Сергеем очень понравилась, содержательная, объемная. Сергей провел нас по интересным местам Сергиева Посада, показал красивые виды на город, ответил на вопросы. Сергей - доброжелательный человек и знающий гид.
9 января 2020
Все отлично.
6 января 2020
Сергей провёл интересную и познавательную экскурсию, уделил внимание детям и заинтересовал их своим рассказом. Удобно путешествовать по скитам на его автомобиле. Всем довольны. Спасибо!
20 декабря 2019
великолепная экскурсия

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