Обзорные экскурсии в Сергиевом Посаде

Что вас ожидает

Прогулка вокруг Лавры

Вы пройдете по периметру крепостных стен прославленной Троице-Сергиевой Лавры и узнаете, где жили иконники, пушкари и стрельцы в 16-17 веках. А также раскроете, где и зачем Петр Великий приказал возвести первую крепость бастионного типа и удивитесь инженерной смекалке русских монахов и строителей. Кроме того, ощутите, как в архитектурных решениях окружающих Лавру зданий зашифрована идея извечной связи монастыря с царским престолом.

Сергиев Посад изнутри

Вы увидите самые интересные, живописные и богатые историей места Сергиева Посада: Красногорскую площадь, Верхние Торговые ряды, храм Ильи Пророка, Келарский и Банный пруды, храмы Введения Богородицы и великомученицы Параскевы. А также насладитесь чудесными видами с Былинной горы, отыщете место отливки Царь-колокола и узнаете, каким образом в современном городе сбываются предсказания, данные Сергию Радонежскому в чудесных видениях.