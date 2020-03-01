Обзорные экскурсии в Сергиевом Посаде

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Сергиев Посад — сердце русской культуры

История, легенды и знаковые места старинного города на обзорной экскурсии

Анна
Задать вопрос
Анна – ваш гид
Сергиев Посад — место с удивительной историей и совершенно особой атмосферой спокойствия, умиротворения и созерцания.

Вы посетите старинные храмы и уходящие вглубь веков площади, насладитесь видами с Блинной горы и узнаете, как описывали посещение города известные деятели.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на Блинной горе
Забронировать экскурсию
Сергиев Посад — сердце русской культуры
Сергиев Посад — сердце русской культуры

Что вас ожидает

Прогулка вокруг Лавры
Вы пройдете по периметру крепостных стен прославленной Троице-Сергиевой Лавры и узнаете, где жили иконники, пушкари и стрельцы в 16-17 веках. А также раскроете, где и зачем Петр Великий приказал возвести первую крепость бастионного типа и удивитесь инженерной смекалке русских монахов и строителей. Кроме того, ощутите, как в архитектурных решениях окружающих Лавру зданий зашифрована идея извечной связи монастыря с царским престолом.

Сергиев Посад изнутри
Вы увидите самые интересные, живописные и богатые историей места Сергиева Посада: Красногорскую площадь, Верхние Торговые ряды, храм Ильи Пророка, Келарский и Банный пруды, храмы Введения Богородицы и великомученицы Параскевы. А также насладитесь чудесными видами с Былинной горы, отыщете место отливки Царь-колокола и узнаете, каким образом в современном городе сбываются предсказания, данные Сергию Радонежскому в чудесных видениях.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Сергиев Посад — сердце русской культуры
Сергиев Посад — сердце русской культуры
Сергиев Посад — сердце русской культуры
Сергиев Посад — сердце русской культуры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Блинной горе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анна
Анна
Меня зовут Анна, я искусствовед и музыкант. В Сергиевом Посаде живу с 2004 года. Экскурсии для меня — любовь, служение и радость. Моя главная задача на них — раскрыть историю и мироощущение разных эпох через произведения искусства. Надеюсь на скорую встречу!
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад изнутриСергиев Посад изнутриСергиев Посад изнутри
4550 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Если у путешественника спросить, что он знает о Сергиеве Посаде, он произнесет всего два слова: Лавра и Флоренский. Но это далеко не все, чем знаменит наш старинный город. Вы подниметесь на Блинную гору, насладитесь пейзажами Келарского и Банного прудов, съездите в расположенные неподалеку скиты и убедитесь, что Сергиев Посад — это не только Лавра!
Знакомьтесь, Сергиев Посад!Знакомьтесь, Сергиев Посад!Знакомьтесь, Сергиев Посад!
3000 за экскурсию
2 часа
27 отзывов
Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии
Неспешным шагом вы пройдете по Посаду и узнаете, как из окружающих Троице-Сергиеву Лавру слобод сложился целый город. Разгадаете секрет «слуг монастыря», услышите о местных символах, традициях и ремеслах, раскроете характер города и насладитесь его чудесными видами.
Сергиев Посад: у стен святой обителиСергиев Посад: у стен святой обителиСергиев Посад: у стен святой обители
2300 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места
О преподобном Сергии и основанной им лавре слышали в России все. Но и в окрестностях обители немало святынь, памятников, живописных видов. На моей экскурсии вы узнаете, чем еще славится Сергиев Посад и какие его достопримечательности стоит посетить. А я познакомлю вас с его насыщенной историей — от суровых лет Московской Руси до современности.
Добро пожаловать в Сергиев Посад!Добро пожаловать в Сергиев Посад!Добро пожаловать в Сергиев Посад!
3000 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Увидеть знаковые места древнего города и почувствовать дух средневековой Руси
Вы раскроете самые интересные страницы истории Сергиева Посада, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите памятники местным героям и живописные пруды. А еще посетите Ильинский и Пятницкий храмы и впечатлитесь видами города со смотровой площадки на Блинной горе.
История Троице-Сергиева монастыряИстория Троице-Сергиева монастыряИстория Троице-Сергиева монастыря
300 за человека
1 час
43 отзыва
Служитель храма Вознесения расскажет историю возникновения крупнейшей крепости средневековой Европы
Троице-Сергиева лавра — крупнейший монастырь эпохи русского средневековья с уникальной историей. На нашей прогулке я расскажу, как обычный мужской монастырь стал непреодолимой крепостью и символом непобедимой России и какую роль в его обороне сыграл Белый пруд, ныне украшающий исторический центр города.

Выбирайте и другие экскурсии в Сергиевом Посаде

ВсеНеобычные маршрутыИндивидуальныеОбзорныеНа автомобилеИстория и архитектураПешком