Что вас ожидает

Старинное ремесло

Во все времена к огню относились с особым трепетом: огонь защищал от диких зверей и болезней, с его помощью люди научились ковать железо и отапливать дома. Но еще огонь был средством общения с Богом. Дети узнают о временах, когда люди совершали жертвоприношения, «кормили огонь» и прыгали через него, чтобы отогнать злых духов. Мастер расскажет, какое значение имеют сейчас церковные свечи, и откроет практический смысл современного обряда. Ребята поймут, из чего и как отливается и скатывается свеча, каких она может быть типов, и попробуют себя в роли свечного мастера.

Троицкий собор

По окончании мастер-класса мы отправимся в Троицкий собор, чтобы поставить свечи перед иконами. Дети услышат истории о православных святых и узнают, как они помогают людям, а также увидят раку с мощами Святого Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся. Мы поговорим о том, почему на иконах «все одинаковые», и разберемся в православной символике, после чего ребята выберут место для возжения.