Сергиев Посад — лучшее место для знакомства с древнерусской храмовой архитектурой, православными традициями и символами. Ребята узнают о силя огня и религиозных обрядах, связанных с ним, и собственноручно смастерят церковную свечу под наставлением мастера. А после мы посетим один из храмов, где под можно будет возжечь свечу перед иконой и попросить у святых помощи.

Описание мастер-класса

Старинное ремесло

Во все времена к огню относились с особым трепетом: огонь защищал от диких зверей и болезней, с его помощью люди научились ковать железо и отапливать дома. Но еще огонь был средством общения с Богом. Дети узнают о временах, когда люди совершали жертвоприношения, «кормили огонь» и прыгали через него, чтобы отогнать злых духов. Мастер расскажет, какое значение имеют церковные свечи, и откроет практический смысл современного обряда. Ребята поймут, из чего и как отливается и скатывается свеча, каких она может быть типов, и попробуют себя в роли свечного мастера.

Организационные детали