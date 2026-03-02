Сергиев Посад — лучшее место для знакомства с древнерусской храмовой архитектурой, православными традициями и символами.
Ребята узнают о силя огня и религиозных обрядах, связанных с ним, и собственноручно смастерят церковную свечу под наставлением мастера.
А после мы посетим один из храмов, где под можно будет возжечь свечу перед иконой и попросить у святых помощи.
Ребята узнают о силя огня и религиозных обрядах, связанных с ним, и собственноручно смастерят церковную свечу под наставлением мастера.
А после мы посетим один из храмов, где под можно будет возжечь свечу перед иконой и попросить у святых помощи.
Описание мастер-класса
Старинное ремесло
Во все времена к огню относились с особым трепетом: огонь защищал от диких зверей и болезней, с его помощью люди научились ковать железо и отапливать дома. Но еще огонь был средством общения с Богом. Дети узнают о временах, когда люди совершали жертвоприношения, «кормили огонь» и прыгали через него, чтобы отогнать злых духов. Мастер расскажет, какое значение имеют церковные свечи, и откроет практический смысл современного обряда. Ребята поймут, из чего и как отливается и скатывается свеча, каких она может быть типов, и попробуют себя в роли свечного мастера.
Организационные детали
- На мастер-классе вы отольёте 20 свечей на станке
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со смотровой площадкой "Блинная гора""
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 11578 туристов
Мы — команда гидов, влюблённая в малые города и их соразмерность человеку. Здания, наличники, улицы, дворики — показываем то, что в повседневной жизни часто остаётся незаметным. Наполняем пространство историями людей, которые
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Сергей - невероятный экскурсовод, который о таких, казалось бы, не самых интересных для детей темах религии, рассказал так, что дети не просто слушали, открыв рот, но и всё запомнили. Несмотря
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Н
Добрый день, отмечу несколько моментов: мастер класс для детей по свечам проходит в одном зале с другими мастер классами, детей это сильно отвлекало, церковные свечи лить или разрисовывать матрешку, детям
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А
Отличное место, не заметили, как пролетели полтора часа. Даже наши непоседливые дети (4, 5 и 6 лет) были увлечены процессом и активно участвовали во всех этапах. Да и не все
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Е
Запланирована экскурсия была с гидом Сергеем, но вместо него был экскурсовод Дмитрий - очень интересный рассказчик. Сумел заинтересовать не только взрослых, но и наших детей (9-10лет). Дети и мы в восторге!!! Очень внимательный и приятный! С радостью порекомендую друзьям и знакомым! Дмитрий огромное вам спасибо! Экскурсия нас потрясла!!! Удачи вам!
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И
Замечательны экскурсовод. Поразило умение держать внимание детей, да еще мальчиков семилеток. Внимательный, отзывчивый. По материалу очень все понравилось. Он из тех, кого я называю" с диагнозом", т. е."больным" своим делом.
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Н
Были с детьми на экскурсии по городу с Сергеем. Прогулка прошла легко и не заметно. Сергей был любезен и отвечал на любые вопросы про город и не только. Детям тоже понравилось. Рекомендуем!
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