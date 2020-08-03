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Сергиев Посад для детей: свечная мастерская

Изготовить на мастер-классе медовую церковную свечу и возжечь ее перед иконой Троицкого собора

Сергей
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Сергей – ваш гид
Сергиев Посад — лучшее место для знакомства с древнерусской храмовой архитектурой, православными традициями и символами.

Ребята узнают о силя огня и религиозных обрядах, связанных с ним, и собственноручно смастерят церковную свечу под наставлением мастера.

А после мы посетим Троицкий собор, где под благостный звон колоколов можно будет возжечь свечу перед иконой и попросить у святых помощи.

3900 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская

Что вас ожидает

Старинное ремесло
Во все времена к огню относились с особым трепетом: огонь защищал от диких зверей и болезней, с его помощью люди научились ковать железо и отапливать дома. Но еще огонь был средством общения с Богом. Дети узнают о временах, когда люди совершали жертвоприношения, «кормили огонь» и прыгали через него, чтобы отогнать злых духов. Мастер расскажет, какое значение имеют сейчас церковные свечи, и откроет практический смысл современного обряда. Ребята поймут, из чего и как отливается и скатывается свеча, каких она может быть типов, и попробуют себя в роли свечного мастера.

Троицкий собор
По окончании мастер-класса мы отправимся в Троицкий собор, чтобы поставить свечи перед иконами. Дети услышат истории о православных святых и узнают, как они помогают людям, а также увидят раку с мощами Святого Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся. Мы поговорим о том, почему на иконах «все одинаковые», и разберемся в православной символике, после чего ребята выберут место для возжения.

Организационные детали

Мастер-класс проводится от 2-х человек, стоимость — 200 руб. Вы можете скатать 1 свечу из вощины или отлить 3 свечи на станке.

Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Красногорской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я родился в Сергиевом Посаде и всем сердцем люблю свою малую родину. Для того, чтобы этой любви было больше, нужно делиться. С радостью передам частичку моих переживаний вам!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 августа 2020
Были с детьми на экскурсии по городу с Сергеем. Прогулка прошла легко и не заметно. Сергей был любезен и отвечал на любые вопросы про город и не только. Детям тоже понравилось. Рекомендуем!

Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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