А Алексей В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада Людмила, спасибо за Ваш труд и вовлеченность, много интересных мест и много интересных историй. Спасибо за погружение в историю этого замечательного места и города! Хочется возвращаться и узнавать и видеть новое!

В Вероника В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада

Эта экскурсия полностью соответствовала нашему запросу- необычное знакомство читать дальше с новым местом.

Т. к. на этот маршрут больше никто не записался, то мы побывали практически на индивидуальной экскурсии, что порадовало нас, но, наверное, огорчило экскурсовода. Приезжайте! Ходите на экскурсии! Экскурсия в очках очень необычна. Правда, я бы хотела сюжетов в очках побольше. Думаю, что Людмила и сама думает о расширении видеоряда.

Ю Юлия В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада Очень было интересно посмотреть на изменения, произошедшие со временем. Впервые были на подобной экскурсии, где не только рассказывали бы об истории, но и проводили такую необычную демонстрацию изменений окружающих мест

Е Екатерина В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада

Это скорее читать дальше аудиогид со сменой фотографий в этих очках,ожидала другое,но это вопрос к моим ожиданиям.

А так экскурсия хорошая. С Лаврой познакомилась уже внутри,а на этой экскурсии говорили о том,что снаружи Лавры. Рассказ экскурсовода впечатлил больше,чем очки. Интересно,разные детали,рекомендации мест к посещению. Я бы так погуляли и без vr очков,просто с показом картинок. Было интересно,что же такое экскурсия в vr очках,представлялось,что это прям 3д путешествие по улицам Сергиев Посада,но оказалось не так.Это скорее аудиогид со сменой фотографий в этих очках,ожидала другое,но это вопрос к моим ожиданиям.

О Ольга В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада Интересно и необычно. С нами было двое детей, 9 лет. Детям понравилось, очень современный подход. Спасибо Людмиле, содержательно, на свои вопросы получали ответы. Рекомендую посетить данную экскурсию.

А Анна В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада Людмила любит город и свое дело. Любовь к делу видна во всем. Очень приятный и интересный экскурсовод! Рекомендую от души. Подача очень интересная и необычная. Благодарю и желаю процветания 💫

К Кирилл В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада Интересная экскурсия для тех кто хочет попробовать что-то новое. Я бы всё-таки посоветовал сделать VR-очки одним из элементов экскурсии (в качестве иллюстрации к услышанному), а не её основной частью.

А Анна В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада читать дальше пробовали такую экскурсию в городской среде. Просто Класс! Экскурсовод порекомендовала, где вкусненько перекусить. Доброжелательна, с пониманием относится к пожеланиям клиентов. Спасибо Людмиле, она - супер!

Простите, фото не любим делать, забивает память и не пересматриваем. Чудесная экскурсия. Очень опытный и знающий экскурсовод, знает именно тайны Пасада и секретные местечки. Интерсный опыт с VR очками. Впервые

Главное достоинство этой экскурсии, то что она необычная, что для экскурсии с подростками веский аргумент:), им уже заведомо интересно, потому что это не просто экскурсия, а взгляд на прошлое через современные (и интересные и понятные детям) инструменты. Желаю организаторам экскурсии довести продукт до совершенства. Это очень хорошая задумка и нам все очень понравилось.

Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал. Молодым людям и школьникам точно будет интересно👌Отдельная благодарность Людмиле за грамотную речь, ответы на все дополнительные вопросы по ходу маршрута. Однозначно рекомендую

Ю Юрий В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада Благодарю за увлекательное путешествие в прошлое!)) Необычно - одновременно видеть современные здания и тут же в VR очках 400 лет назад. Да, пробелов в знаниях более чем… Рад, что увидел Вашу экскурсию - не пожалел ни разу, что решился👍

Здравствуйте! По горячим следам хочу поделиться впечатлениями!!)) Людмила приветливо встретила, сразу к себе располагает 👌Впервые была именно на VR экскурсии, не понимала как это должно выглядеть. Скажу, что в конце нашего путешествия в прошлое аж взгрустнулось, что так быстро закончилось - ведь столько фактов узнала о городе, забавные названия, беседа по дороге между точками с Людмилой - благодарю Вас и себя, что сделала правильный выбор))! Сходите обязательно сами и детей берите, им точно такой вариант зайдет👍