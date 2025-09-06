Мини-группа
до 10 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Путешествие в прошлое с VR-очками и аудиогидом: стены Лавры, Рождественская церковь и многое другое ждут вас в Сергиевом Посаде
Начало: На Красногорской площади
«Вы увидите стены лавры, Рождественскую церковь, Святые ворота»
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Новогодний Сергиев Посад: традиции и современность
Погулять по вечернему городу под сияние праздничных огней и увлекательные рассказы о прошлом
Начало: На Советской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 и 18:30
21 ноя в 17:00
22 ноя в 17:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Новогодний Сергиев Посад: традиция и современность - пешеходная прогулка
Начало: Советская площадь
«Эта экскурсия — отличная возможность почувствовать атмосферу подготовки к празднику и зарядиться новогодним настроением»
Расписание: По субботам в 17.00 и 18.30
22 ноя в 17:00
29 ноя в 17:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 сентября 2025Людмила, спасибо за Ваш труд и вовлеченность, много интересных мест и много интересных историй. Спасибо за погружение в историю этого замечательного места и города! Хочется возвращаться и узнавать и видеть новое!
- ВВероника9 июня 2025Выбирали экскурсию не длинную ознакомительную, чтобы понять, что нужно посмотреть в следующий раз.
Эта экскурсия полностью соответствовала нашему запросу- необычное знакомство
- ЮЮлия27 ноября 2024Очень было интересно посмотреть на изменения, произошедшие со временем. Впервые были на подобной экскурсии, где не только рассказывали бы об истории, но и проводили такую необычную демонстрацию изменений окружающих мест
- ЕЕкатерина19 ноября 2024Было интересно,что же такое экскурсия в vr очках,представлялось,что это прям 3д путешествие по улицам Сергиев Посада,но оказалось не так.
Это скорее
- ООльга3 ноября 2024Интересно и необычно. С нами было двое детей, 9 лет. Детям понравилось, очень современный подход. Спасибо Людмиле, содержательно, на свои вопросы получали ответы. Рекомендую посетить данную экскурсию.
- ААнна13 октября 2024Людмила любит город и свое дело. Любовь к делу видна во всем. Очень приятный и интересный экскурсовод! Рекомендую от души. Подача очень интересная и необычная. Благодарю и желаю процветания 💫
- ККирилл1 июля 2024Интересная экскурсия для тех кто хочет попробовать что-то новое. Я бы всё-таки посоветовал сделать VR-очки одним из элементов экскурсии (в качестве иллюстрации к услышанному), а не её основной частью.
- ААнна8 июня 2024Чудесная экскурсия. Очень опытный и знающий экскурсовод, знает именно тайны Пасада и секретные местечки. Интерсный опыт с VR очками. Впервые
- ЕЕкатерина7 июня 2024Главное достоинство этой экскурсии, то что она необычная, что для экскурсии с подростками веский аргумент:), им уже заведомо интересно, потому
- ССергей29 мая 2024Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.
- ЮЮрий27 мая 2024Благодарю за увлекательное путешествие в прошлое!)) Необычно - одновременно видеть современные здания и тут же в VR очках 400 лет назад. Да, пробелов в знаниях более чем… Рад, что увидел Вашу экскурсию - не пожалел ни разу, что решился👍
- ООльга24 мая 2024Здравствуйте! По горячим следам хочу поделиться впечатлениями!!)) Людмила приветливо встретила, сразу к себе располагает 👌Впервые была именно на VR экскурсии,
- ККсения7 мая 2024Организация и гид понравились. Экскурсия была интересной. Над технической частью, на мой взгляд, еще надо поработать.
