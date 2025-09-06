Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Сергиеву Посаду

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Сергиевом Посаде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Пешая
1 час
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Путешествие в прошлое с VR-очками и аудиогидом: стены Лавры, Рождественская церковь и многое другое ждут вас в Сергиевом Посаде
Начало: На Красногорской площади
«Вы увидите стены лавры, Рождественскую церковь, Святые ворота»
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
1500 ₽ за человека
Новогодний Сергиев Посад: традиции и современность
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Новогодний Сергиев Посад: традиции и современность
Погулять по вечернему городу под сияние праздничных огней и увлекательные рассказы о прошлом
Начало: На Советской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 и 18:30
21 ноя в 17:00
22 ноя в 17:00
1200 ₽ за человека
Новогодний Сергиев Посад: традиция и современность - пешеходная прогулка
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Новогодний Сергиев Посад: традиция и современность - пешеходная прогулка
Начало: Советская площадь
«Эта экскурсия — отличная возможность почувствовать атмосферу подготовки к празднику и зарядиться новогодним настроением»
Расписание: По субботам в 17.00 и 18.30
22 ноя в 17:00
29 ноя в 17:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 сентября 2025
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Людмила, спасибо за Ваш труд и вовлеченность, много интересных мест и много интересных историй. Спасибо за погружение в историю этого замечательного места и города! Хочется возвращаться и узнавать и видеть новое!
  • В
    Вероника
    9 июня 2025
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Выбирали экскурсию не длинную ознакомительную, чтобы понять, что нужно посмотреть в следующий раз.
    Эта экскурсия полностью соответствовала нашему запросу- необычное знакомство
    читать дальше

    с новым местом.
    Т. к. на этот маршрут больше никто не записался, то мы побывали практически на индивидуальной экскурсии, что порадовало нас, но, наверное, огорчило экскурсовода. Приезжайте! Ходите на экскурсии! Экскурсия в очках очень необычна. Правда, я бы хотела сюжетов в очках побольше. Думаю, что Людмила и сама думает о расширении видеоряда.
    Спасибо!

    Выбирали экскурсию не длинную ознакомительную, чтобы понять, что нужно посмотреть в следующий раз
  • Ю
    Юлия
    27 ноября 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Очень было интересно посмотреть на изменения, произошедшие со временем. Впервые были на подобной экскурсии, где не только рассказывали бы об истории, но и проводили такую необычную демонстрацию изменений окружающих мест
  • Е
    Екатерина
    19 ноября 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Было интересно,что же такое экскурсия в vr очках,представлялось,что это прям 3д путешествие по улицам Сергиев Посада,но оказалось не так.
    Это скорее
    читать дальше

    аудиогид со сменой фотографий в этих очках,ожидала другое,но это вопрос к моим ожиданиям.
    А так экскурсия хорошая. С Лаврой познакомилась уже внутри,а на этой экскурсии говорили о том,что снаружи Лавры. Рассказ экскурсовода впечатлил больше,чем очки. Интересно,разные детали,рекомендации мест к посещению. Я бы так погуляли и без vr очков,просто с показом картинок.

    Было интересно,что же такое экскурсия в vr очках,представлялось,что это прям 3д путешествие по улицам Сергиев Посада,но оказалось не так
  • О
    Ольга
    3 ноября 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Интересно и необычно. С нами было двое детей, 9 лет. Детям понравилось, очень современный подход. Спасибо Людмиле, содержательно, на свои вопросы получали ответы. Рекомендую посетить данную экскурсию.
    Интересно и необычно. С нами было двое детей, 9 лет. Детям понравилось, очень современный подход. Спасибо
  • А
    Анна
    13 октября 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Людмила любит город и свое дело. Любовь к делу видна во всем. Очень приятный и интересный экскурсовод! Рекомендую от души. Подача очень интересная и необычная. Благодарю и желаю процветания 💫
    Людмила любит город и свое дело. Любовь к делу видна во всем. Очень приятный и интересный
  • К
    Кирилл
    1 июля 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Интересная экскурсия для тех кто хочет попробовать что-то новое. Я бы всё-таки посоветовал сделать VR-очки одним из элементов экскурсии (в качестве иллюстрации к услышанному), а не её основной частью.
  • А
    Анна
    8 июня 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Чудесная экскурсия. Очень опытный и знающий экскурсовод, знает именно тайны Пасада и секретные местечки. Интерсный опыт с VR очками. Впервые
    читать дальше

    пробовали такую экскурсию в городской среде. Просто Класс! Экскурсовод порекомендовала, где вкусненько перекусить. Доброжелательна, с пониманием относится к пожеланиям клиентов. Спасибо Людмиле, она - супер!
    Простите, фото не любим делать, забивает память и не пересматриваем.

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Главное достоинство этой экскурсии, то что она необычная, что для экскурсии с подростками веский аргумент:), им уже заведомо интересно, потому
    читать дальше

    что это не просто экскурсия, а взгляд на прошлое через современные (и интересные и понятные детям) инструменты. Желаю организаторам экскурсии довести продукт до совершенства. Это очень хорошая задумка и нам все очень понравилось.

  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.
    читать дальше

    Молодым людям и школьникам точно будет интересно👌Отдельная благодарность Людмиле за грамотную речь, ответы на все дополнительные вопросы по ходу маршрута. Однозначно рекомендую

  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Благодарю за увлекательное путешествие в прошлое!)) Необычно - одновременно видеть современные здания и тут же в VR очках 400 лет назад. Да, пробелов в знаниях более чем… Рад, что увидел Вашу экскурсию - не пожалел ни разу, что решился👍
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Здравствуйте! По горячим следам хочу поделиться впечатлениями!!)) Людмила приветливо встретила, сразу к себе располагает 👌Впервые была именно на VR экскурсии,
    читать дальше

    не понимала как это должно выглядеть. Скажу, что в конце нашего путешествия в прошлое аж взгрустнулось, что так быстро закончилось - ведь столько фактов узнала о городе, забавные названия, беседа по дороге между точками с Людмилой - благодарю Вас и себя, что сделала правильный выбор))! Сходите обязательно сами и детей берите, им точно такой вариант зайдет👍

  • К
    Ксения
    7 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Организация и гид понравились. Экскурсия была интересной. Над технической частью, на мой взгляд, еще надо поработать.

Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в ноябре 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Сергиевом Посаде на 2025 год по теме «Зимние», 14 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь