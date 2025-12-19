Троице-Сергиева лавра много лет была местом притяжения русского православия: но духовные потребности — это ещё не всё, не обойтись и без удовлетворения потребностей жизненных. Поэтому вокруг Лавры была отлажена система общественного питания — об этом мы и поговорим. Вы узнаете о блюдах, которыми славен наш город, и о заведениях — как современных, так и былых времен.

Многочисленные трактиры, блинные, постоялые дворы, чайные, булочные, харчевни 19 века не дошли до нашего времени. Но на нашем пути встретятся заведения, где и сейчас можно попробовать блюда, которыми славился Сергиев Посад.

Мы поговорим о том, какую еду и где могли купить себе паломники, а что получить бесплатно, как писатель Шмелёв в своей повести «Богомолье» рассказал нам об этом, и как продолжаются традиции общепита в Сергиевом Посаде в наши дни.

А ещё вы узнаете:

почему гора называется Блинной

как появился Пафнутьев сад

что едят и пьют монахи

на каком пруду заготавливали лёд для хранения продуктов

о традициях Странноприимного дома

в каком из зданий находился самый большой в городе трактир

что такое пара чая и кухмистерская

какой товар называется колониальным

И многое другое!

