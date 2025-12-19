Троице-Сергиева лавра много лет была местом притяжения русского православия: но духовные потребности — это ещё не всё, не обойтись и без удовлетворения потребностей жизненных. Поэтому вокруг Лавры была отлажена система общественного питания — об этом мы и поговорим.
Вы узнаете о блюдах, которыми славен наш город, и о заведениях — как современных, так и былых времен.
Описание экскурсии
Многочисленные трактиры, блинные, постоялые дворы, чайные, булочные, харчевни 19 века не дошли до нашего времени. Но на нашем пути встретятся заведения, где и сейчас можно попробовать блюда, которыми славился Сергиев Посад.
Мы поговорим о том, какую еду и где могли купить себе паломники, а что получить бесплатно, как писатель Шмелёв в своей повести «Богомолье» рассказал нам об этом, и как продолжаются традиции общепита в Сергиевом Посаде в наши дни.
А ещё вы узнаете:
- почему гора называется Блинной
- как появился Пафнутьев сад
- что едят и пьют монахи
- на каком пруду заготавливали лёд для хранения продуктов
- о традициях Странноприимного дома
- в каком из зданий находился самый большой в городе трактир
- что такое пара чая и кухмистерская
- какой товар называется колониальным
И многое другое!
Организационные детали
- Все здания и заведения общественного питания мы осматриваем снаружи
- В экскурсию не входит посещение Троице-Сергиевой лавры
- По желанию после экскурсии в составе сборной группы вы можете посетить музей «Троицкие блины» (со среды по воскресенье) — 700 ₽ за чел. и музей «Сергиевская кухмистерская» — 1000 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Блинной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провела экскурсии для 762 туристов
Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я гид по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была гидом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.
